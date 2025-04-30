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生活
2025-04-30 18:15:00

養成定期清洗冷氣好習慣｜日立分體式冷氣機 特有Frost Wash結霜淨化技術 製冷、除菌、自動清潔一按搞掂！

資料由客戶提供

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養成定期清洗冷氣好習慣｜日立分體式冷氣機 特有Frost Wash結霜淨化技術 製冷、除菌、自動清潔一按搞掂！

養成定期清洗冷氣好習慣｜日立分體式冷氣機 特有Frost Wash結霜淨化技術 製冷、除菌、自動清潔一按搞掂！

轉眼間就到夏天，又來到要開冷氣的季節！早前沙塵暴襲港，街上的空氣污染嚴重，如果屋企長期關上窗戶，室內就會變得又熱又焗。加上冷氣機閒置了整個秋冬季後，容易積聚大量灰塵和細菌，不但會影響冷氣運作效能，一開機更可能會發出異味。不少人選擇尋找坊間不同清洗冷氣方式，卻衍生昂貴費用及時間考慮！

 

定期清洗冷氣 恆常保養 省電送風更清新

日立Frost Wash結霜淨化技術

日立Frost Wash結霜淨化技術

每次清洗冷氣隔塵網時，總會發現不少灰塵黏在熱交換器。若灰塵長期積聚，不但影響冷氣機的冷卻循環，更或會因此而增加用電以達至指定製冷。嘆冷氣要涼爽又安心？咁就要養成定期清洗冷氣機的好習慣！日立「Frost Wash結霜淨化變頻分體冷氣機」系列的Frost Wash結霜淨化技術，以「先結霜，後融化」，自動清潔並帶走熱交換器上的塵垢，保持冷氣製冷與效能，同時全方位抗菌、防霉1、去除病毒2。只需一按遙控器即可啟動Frost Wash自動清潔，保持冷氣內部潔淨。而日立Frost Wash 結霜淨化變頻分體式冷氣HNK系列的室外機更特設Frost Wash自動清潔功能，無懼難以觸及的位置，時刻保持舒爽潔淨！

 

清洗冷氣 就是如此簡單

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Frost Wash結霜淨化室內機只需簡單4步曲，便能保持長效潔淨。

Frost Wash結霜淨化室內機只需簡單4步曲，便能保持長效潔淨。

與坊間一般清洗冷氣機的方法比較，「日立Frost Wash結霜淨化」功能因應需要而進行操作，過程只需約60至120分鐘，夠哂簡單快捷，啱哂忙碌的香港人。而且恆常進行Frost Wash可減少塵埃積聚，令吹送空氣更清新！

分體冷氣機清洗比較

分體冷氣機清洗比較

ZPT空氣過濾網 有效去除細菌病毒達99%456

大眾愈來愈重視室內空氣質素，部分日立Frost Wash結霜淨化變頻分體機更採用ZPT空氣過濾網3和Stainless Clean不銹鋼淨化系統7，為家庭打造健康及舒適環境。

 

Stainless Clean不銹鋼淨化系統7 除菌效果達99%8

採用不銹鋼送風管道、送風板及不銹鋼塗層前置過濾網，能夠達到99%的除菌率8，具備高效的淨化能力。此外，不銹鋼物料可避免傳統塑膠材質積聚灰塵的問題。與一般塑膠表面相比，不銹鋼光滑的表層能減少超過50%9的塵埃積聚，進一步提升室內空氣質素之餘，亦方便日常清潔。

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不銹鋼物料能有效減少50%塵污積聚。

不銹鋼物料能有效減少50%塵污積聚。

安裝便捷 節省空間

部分Frost Wash結霜淨化分體式冷氣機備有纖巧420室外機10，適合安裝在冷氣窗台位，既節省安裝搭棚的煩惱，又能大大減少開支，讓生活變得更加輕鬆簡單。提供1匹、1.5匹及2匹型號選擇，不論大小空間，客廳或睡房，總會有一款適合您！

 

1級能源效益 節能高效

日立「Frost Wash結霜淨化變頻分體冷氣機」系列提供2年全機及5年壓縮機保用；更榮獲1級能源標籤，有效降低能源消耗，同時更加慳電，部分型號亦採用R32環保雪種11，全面迎合節能減碳大趨勢。

 

日立Frost Wash結霜淨化變頻分體機

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日立Frost Wash 結霜淨化纖巧420變頻淨冷分體式冷氣機 CWK系列

日立Frost Wash 結霜淨化纖巧420變頻淨冷分體式冷氣機 CWK系列

日立Frost Wash 結霜淨化纖巧420變頻冷暖分體式冷氣機 HNK系列 日立Frost Wash 結霜淨化纖巧420變頻冷暖分體式冷氣機 HNK系列
日立Frost Wash 結霜淨化變頻淨冷分體式冷氣機 CAK系列 日立Frost Wash 結霜淨化變頻淨冷分體式冷氣機 CAK系列

參考資料：

1根據Kitasato Research Center of Environmental Science的測試報告，有效減少金黃葡萄球菌及霉菌。

2根據Kitasato Research Center of Environmental Science的測試報告，操作Frost Wash 結霜淨化程序後的清除病毒效果。

3只適用於HNK系列、CAK系列。

4病毒樣本 (新型冠狀病毒SARS-CoV-2) 在8小時內被去除達99%，根據Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184:2019 進行測試。

5病毒樣本 (A型流感病毒 H3N2) 在2小時內被去除達99%，根據Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184：2019進行測試。

6細菌樣本 (金黃葡萄球菌及大腸桿菌) 在18小時內被去除達99%，根據Nissenken Quality Evaluation Center以JIS L1902：2015進行測試。

7只適用於CWK系列，RAS-DX10HNK和RAS-DX13HNK。

8適用於不銹鋼送風管道及送風板。根據Boken Quality Evaluation Institute的 JIS Z 2801測試報告。

9報告來源：Hitachi Environmental Test Laboratory。

10不適用於CAK系列。

11僅適用於CWK及CAK系列。

12室外機Frost Wash結霜淨化只適用於HNK系列。

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