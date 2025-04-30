養成定期清洗冷氣好習慣｜日立分體式冷氣機 特有Frost Wash結霜淨化技術 製冷、除菌、自動清潔一按搞掂！

轉眼間就到夏天，又來到要開冷氣的季節！早前沙塵暴襲港，街上的空氣污染嚴重，如果屋企長期關上窗戶，室內就會變得又熱又焗。加上冷氣機閒置了整個秋冬季後，容易積聚大量灰塵和細菌，不但會影響冷氣運作效能，一開機更可能會發出異味。不少人選擇尋找坊間不同清洗冷氣方式，卻衍生昂貴費用及時間考慮！ 定期清洗冷氣 恆常保養 省電送風更清新

日立Frost Wash結霜淨化技術

每次清洗冷氣隔塵網時，總會發現不少灰塵黏在熱交換器。若灰塵長期積聚，不但影響冷氣機的冷卻循環，更或會因此而增加用電以達至指定製冷。嘆冷氣要涼爽又安心？咁就要養成定期清洗冷氣機的好習慣！日立「Frost Wash結霜淨化變頻分體冷氣機」系列的Frost Wash結霜淨化技術，以「先結霜，後融化」，自動清潔並帶走熱交換器上的塵垢，保持冷氣製冷與效能，同時全方位抗菌、防霉1、去除病毒2。只需一按遙控器即可啟動Frost Wash自動清潔，保持冷氣內部潔淨。而日立Frost Wash 結霜淨化變頻分體式冷氣HNK系列的室外機更特設Frost Wash自動清潔功能，無懼難以觸及的位置，時刻保持舒爽潔淨！ 清洗冷氣 就是如此簡單

Frost Wash結霜淨化室內機只需簡單4步曲，便能保持長效潔淨。

與坊間一般清洗冷氣機的方法比較，「日立Frost Wash結霜淨化」功能因應需要而進行操作，過程只需約60至120分鐘，夠哂簡單快捷，啱哂忙碌的香港人。而且恆常進行Frost Wash可減少塵埃積聚，令吹送空氣更清新！

分體冷氣機清洗比較

ZPT空氣過濾網 有效去除細菌病毒達99%456 大眾愈來愈重視室內空氣質素，部分日立Frost Wash結霜淨化變頻分體機更採用ZPT空氣過濾網3和Stainless Clean不銹鋼淨化系統7，為家庭打造健康及舒適環境。 Stainless Clean不銹鋼淨化系統7 除菌效果達99%8 採用不銹鋼送風管道、送風板及不銹鋼塗層前置過濾網，能夠達到99%的除菌率8，具備高效的淨化能力。此外，不銹鋼物料可避免傳統塑膠材質積聚灰塵的問題。與一般塑膠表面相比，不銹鋼光滑的表層能減少超過50%9的塵埃積聚，進一步提升室內空氣質素之餘，亦方便日常清潔。

安裝便捷 節省空間 部分Frost Wash結霜淨化分體式冷氣機備有纖巧420室外機10，適合安裝在冷氣窗台位，既節省安裝搭棚的煩惱，又能大大減少開支，讓生活變得更加輕鬆簡單。提供1匹、1.5匹及2匹型號選擇，不論大小空間，客廳或睡房，總會有一款適合您！ 1級能源效益 節能高效 日立「Frost Wash結霜淨化變頻分體冷氣機」系列提供2年全機及5年壓縮機保用；更榮獲1級能源標籤，有效降低能源消耗，同時更加慳電，部分型號亦採用R32環保雪種11，全面迎合節能減碳大趨勢。 日立Frost Wash結霜淨化變頻分體機 了解更多：>>按此前往<<

日立Frost Wash 結霜淨化纖巧420變頻淨冷分體式冷氣機 CWK系列