餐廳優惠｜PizzaExpress新年優惠低至76折！外賣平台85折快閃優惠

新一年開始，當然想食好一點，食精明一點。PizzaExpress 由即日起至 2 月 8 日推出三重新年快閃優惠，包括顧客及會員可分別以 8 折及 76 折享用主食，包括薄餅、意粉、大份沙律及燉牛頰肉等主菜；可以$68享用指定意式小食；低至 85 折的外賣平台快閃優惠。一於約齊朋友一起去PizzaExpress食餐好，慶祝新一年的來臨！

PizzaExpress優惠｜$68享用指定意式小食 Buon appetito! 意大利人喜歡於晚餐前，與親友先來一回餐前小酌，把酒言歡，這傳統飲食文化稱為 ‘Aperitivo’。就讓我們一起以 PizzaExpress 的意式小食及飲品，享受充滿意式風情的美好時光！在此期間，顧客只需$68 就可享用指定的意式小食，盡享意式美味！ ＊優惠適用於星期一至日，早上 11 時 30 分後