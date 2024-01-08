餐廳優惠｜PizzaExpress新年優惠低至76折！外賣平台85折快閃優惠

新一年開始，當然想食好一點，食精明一點。PizzaExpress 由即日起至 2 月 8 日推出三重新年快閃優惠，包括顧客及會員可分別以 8 折及 76 折享用主食，包括薄餅、意粉、大份沙律及燉牛頰肉等主菜；可以$68享用指定意式小食；低至 85 折的外賣平台快閃優惠。一於約齊朋友一起去PizzaExpress食餐好，慶祝新一年的來臨！
PizzaExpress優惠｜$68享用指定意式小食
Buon appetito! 意大利人喜歡於晚餐前，與親友先來一回餐前小酌，把酒言歡，這傳統飲食文化稱為 ‘Aperitivo’。就讓我們一起以 PizzaExpress 的意式小食及飲品，享受充滿意式風情的美好時光！在此期間，顧客只需$68 就可享用指定的意式小食，盡享意式美味！
＊優惠適用於星期一至日，早上 11 時 30 分後
PizzaExpress外賣優惠低至 85 折
另外，想安在家中，或者留在辦公室與同事享用美食，便不能錯過各大外賣平台的快閃優惠，1 月份將陸續有不同的優惠低至 85 折，請密切留意。
踏入 2024 年，PizzaExpress 推出多個快閃優惠，食客當然就要把握機會，以優惠價享用其馳名的即點即製意大利手工薄餅。除了薄餅，一場美食盛宴又怎能少了意粉及其他主菜？立即查看 PizzaExpress 的廚師精選，以多款滋味美食，慶祝新一年的開始。