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生活
2025-03-22 14:00:00

首個啟德美食海灣嘉年華開鑼！ 近30美食攤位+無伴奏合唱表演

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首個啟德美食海灣嘉年華開鑼！ 近30美食攤位+無伴奏合唱表演
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未來1個月再新增多個周末好去處！啟德體育園自開幕後，推出多項藝術、體育及美食嘉年華活動，為市民及遊客帶來特別體驗。由即日起至427日期間，體育園設首個「啟德美食海灣嘉年華」，近30個美食攤位將現身嘉年華。指定日子更可欣賞多組本地及海外無伴奏合唱隊伍的精彩表演，讓訪客沉浸在天籟之聲中，享受豐富特色美食。

啟德美食海灣嘉年華

啟德美食海灣嘉年華

近30檔本地及海外美食攤位

首個「啟德美食海灣嘉年華」匯聚近30個美食攤位，每週末更有新品牌亮相，帶給訪客無盡新鮮感。現場雲集多款手工啤酒、本地人氣小吃、特色甜品、創意飲品等。焦點品牌包括，以正宗美國德州燒烤聞名的「Smoke & Barrel」、售賣創意及傳統口味「GelatoVerona Gelato 茶味•特色意式雪糕專賣店」。如果想品嚐本地美食及精釀手工啤酒，主打手工製作港式小食的「碗仔翅皇后」，以及透過創意釀酒聞名的本地手工啤酒品牌「hEROES Beer Co」或許是最佳選擇。

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本地手工啤酒品牌 hEROES Beer Co 以創意釀酒聞名，是次市集帶來多款深受歡迎的特色啤酒。 本地意大利經典甜品手工雪糕小店「Verona Gelato 茶味 • 特色意式雪糕專賣店」，精心炮製多款創意與傳統兼備的特色口味。 碗仔翅皇后主打手工製作美食的本地港式小食，巧妙融入現代烹飪手法，帶來品牌招牌包括經典火鴨碗仔翅 香料案內所：本地自家製醬料品牌主打秘製辣椒油，香氣濃郁、辣勁十足。 來自台灣的人氣精釀品牌「掌門精釀啤酒香港店」首次亮相於市集，帶來多款人氣招牌手工啤酒。

無伴奏合唱表演

體育園於329日舉辦香港國際無伴奏合唱節2025，多位本地及海外樂團齊聚啟德，為觀眾帶來繞樑三日的歌聲。樂團包括來自意大利創新音樂團隊Rebel Bit及新加坡人聲樂團The Island Voices，當日亦有本地新星香港科技大學學生樂團Tunatics的表演。除了無伴奏合唱節，嘉年華期間同時設豐富音樂表演節目。

「港版六本木」

入夜後的體育園同樣吸睛！有著「港版六本木」之稱的啟德體育大道，大道兩旁設有超過30棵掛有LED燈的大樹。每晚6點至11點亮燈期間，整個大道化身為形成一片浪漫的銀白色燈海，彷彿置身於日本東京，絕對是打卡熱點！

有著「港版六本木」之稱的啟德體育大道。

有著「港版六本木」之稱的啟德體育大道。

「啟德美食海灣嘉年華」活動詳情：

日期：由即日起至427日（逢星期五至日及公眾假期長週末期間）

時間：下午12時正至下午8時正

地點：美食海灣

「啟德美食海灣嘉年華」前往方法 「啟德美食海灣嘉年華」前往方法

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