首個Mr Flat Cat主題展覽 1.4m公仔打卡位/手繪漫畫壁畫/限量周邊產品

藝術文化空間Wyndham Social將於3月15日至4月6日舉辦本地創意團隊Club Babo的首個個展「The Daydreams of Mr Flat Cat」，展覽以普普藝術與次文化結合，以手繪漫畫方式製成壁畫裝置作品，樂觀趣怪的角色Mr Flat Cat，透過其詩意的白日夢，引領觀眾重新發現生活中的美好與意義，即睇詳請。

首個 Mr Flat Cat 主題展覽

「The Daydreams of Mr Flat Cat」由Wyndham Social策展，是本地創作團隊Club Babo首度以獨立單位形式出現的個展。是次展覽靈感源自經典連環漫畫《花生》(Peanuts)，其以Snoopy為主角，蘊含深刻人生哲理。本次主題展覽亦創作出充滿人性溫度與幽默哲思的手繪漫畫故事，配合 Wyndham Social的空間，將漫畫製作成壁畫裝置，讓觀眾可一同走進Mr Flat Cat的奇思妙想世界。

除了漫畫壁畫藝術裝置外，今次展覽亦特別帶來高達1.4米的大型Mr Flat Cat公仔模型，觀眾可與Mr Flat Cat合影，定格美好回憶。