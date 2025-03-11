首個Mr Flat Cat主題展覽 1.4m公仔打卡位/手繪漫畫壁畫/限量周邊產品

藝術文化空間Wyndham Social將於3月15日至4月6日舉辦本地創意團隊Club Babo的首個個展「The Daydreams of Mr Flat Cat」，展覽以普普藝術與次文化結合，以手繪漫畫方式製成壁畫裝置作品，樂觀趣怪的角色Mr Flat Cat，透過其詩意的白日夢，引領觀眾重新發現生活中的美好與意義，即睇詳請。
首個Mr Flat Cat主題展覽
「The Daydreams of Mr Flat Cat」由Wyndham Social策展，是本地創作團隊Club Babo首度以獨立單位形式出現的個展。是次展覽靈感源自經典連環漫畫《花生》(Peanuts)，其以Snoopy為主角，蘊含深刻人生哲理。本次主題展覽亦創作出充滿人性溫度與幽默哲思的手繪漫畫故事，配合 Wyndham Social的空間，將漫畫製作成壁畫裝置，讓觀眾可一同走進Mr Flat Cat的奇思妙想世界。
除了漫畫壁畫藝術裝置外，今次展覽亦特別帶來高達1.4米的大型Mr Flat Cat公仔模型，觀眾可與Mr Flat Cat合影，定格美好回憶。
Mr Flat Cat限量周邊產品登場
除了自家的Mr Flat Cat搪膠玩具外，Club Babo亦特別帶來各種便攜收藏品，展現隨興的生活態度，包括 Mr Flat Cat 及好友角色文具、布袋、服飾、模型及絨毛玩具等，將藝術低調融入生活中。
特別推介T恤和鈕扣襯衫印有Mr Flat Cat治療趣怪的表情；造型百變的Mr Flat Cat模型玩具，包括貓百貨中的招財貓、波特先生及植物仔等；亦有布袋及迷你玩偶等精品同樣設計精美，當中絨毛玩具更為人手製作，每隻毛毛貓都獨一無二。不可錯過入手本次展覽Wyndham Social 與 Club Babo期間推出的別注版 Mr Flat Cat 鎖匙扣，極具收藏價值。
大型扭蛋機
場內設有大型扭蛋機，凡於雲咸街33號指定食肆消費滿指定金額，或購買Mr Flat Cat周邊精品滿指定金額，即可參加扭蛋，內含不同禮遇，包括雲咸街33 號指定食肆優惠券、Mr Flat Cat 展覽限定紀念品及餐飲伙伴優惠券。
Wyndham Social × Club Babo「The Daydreams of Mr Flat Cat」
展覽日期：2025年3月15日（六）至2025年4日6日（日）
開放時間： 上午 11 時至下午 9 時(每天開放)， 免費入場
展覽地點： 中環雲咸街 33 號地下
活動登記及詳情：請按此