首屆年度大型潮流玩具展Amazing Toy Show 大派超迷你Labubu/會場限定玩具/插畫師見面會(附日期/票價+免費入場方法)

又到聖誕，是時候準備禮物，向親朋好友送上祝福！緊貼潮流玩意的Amaz舉辦首屆年度大型潮流玩具展《Amazing Toy Show》，讓各位玩具迷選購最新潮流原創玩具，預備過聖誕！一連三日的活動除了有多款會場限定商品以外，指定時段更大派最近大熱人氣角色Labubu迷你公仔吊飾，即睇詳請！

會場看點率先睇 首屆年度大型潮流玩具展《Amazing Toy Show》於12月13日(周五)至15日(周日)，一連三日登陸K11 MUSEA 6樓Kunsthalle，會場匯聚本地與世界頂尖玩具品牌及設計師，逾100個玩具及流行文化單位將展示他們的潮流原創玩具，參觀者可與著名玩具設計師近距離接觸，欣賞一系列設計師、藝術玩具，率先睇會場必買必睇重點！ 超人氣 Poh 擔任《 Amazing Toy Show 》吉祥物 知名玩具品牌One Little Planet的設計師Vincent，為今次的展覽作主視覺設計外，更帶同超人氣的Poh擔任Amazing Toy Show的吉祥物，會場內海報及指定門票都會見到Poh的蹤影，背著裝滿玩具的小飛鼠背包與大家見面。

人氣角色 Labubu 三款限量版會場發售 出生於香港的比利時籍藝術家龍家昇所創作的「The Monsters」系列精靈角色引起廣泛關注，當中角色LABUBU最近更爆紅全球。是次首屆《Amazing Toy Show》上亦將推出三款限量發售商品，包括：KINGMON造型版本、從未在香港發售的COWAWA造型版本及由龍家昇與鍾情香港情懷的著名泰國人氣影星Mario Maurer(馬利奧毛瑞爾)聯乘的Mario Labubu H2W Ver.，以Mario Maurer的標誌性時尚造型為藍本，勢必令粉絲們搶購！

Silent Trick x Kenny Wong 新推茉莉涼茶 Molly 廿四味限定人偶 Silent Trick(偲徠工作室)聯手香港設計師Kenny Wong，設計出茉莉涼茶Molly廿四味限定版人偶！兩個單位合力創作一年，由「潮玩老中醫」Kenny親手書寫正宗廿四味涼茶配方，置於涼茶銅壺作為Molly的頭套上，限定人偶僅限300隻，先到先得。

茉莉涼茶Molly廿四味限定人偶

多個玩具品牌單位從港產片取材 今年《九龍城寨之圍城》掀起港產功夫電影熱潮，令原著小說作者余兒的作品《九龍城寨的前傳 - 龍頭》引起關注。陋室五月的創作總監Steven Choi亦從《龍頭》中的龍頭棍為靈感，與余兒共同設計出龍頭Dragon Stick 64G USB記憶體，USB記憶體配有珍藏色及啞黑色兩色。 來自香港的插畫品牌Cheeky Cheeky厚面子，受周星馳經典電影《國產凌凌漆》啟發，帶來厚產凌凌漆，創作新鮮肥美厚面豬肉佬人偶，更有黑瑞豬及厚面殭屍特別版！ 玩具品牌TINY微影在會場上，亦推出多款袖珍微型版的香港經典電影道具及場景玩具，當中包括有《唐山大兄》、《死亡遊戲》、《監獄風雲》、《百變星君》、《食神》等。

星級插畫師簽名見面會 + 人氣藝術家即席表演 除了展出多款玩具及精品外，一連三日的展覽亦有一連串活動，當中更邀請到人氣角色MOLLY設計師Kenny Wong、TOYS GALLERY 潮流藝術家BOUNCE棒斯等及香港重機跨媒體獨立創作人FELIX IP與粉絲見面。人氣藝術家香港BIG BOY TOYS首席設計師阿寛及日本設計師哈利劍即場繪畫表演。 首辦《解體拼圖大賽》兒童組及親子組 日本 Megahouse 玩具公司旗下人氣爆棚的「解體拼圖」系列一向深受歡迎。首屆Mega House《解體拼圖大賽》將於會場內舉行，分成兒童組及親子組，12月14日(周六)及15日(周日)下午3時於主舞台舉行。每日每個組別進行兩個回合比賽，兒童組限時5分鐘，親子組限時3分鐘，每組最快完成者晉級決賽，最後兩位最快完成者將成為最速組裝王者，可獲得解體拼圖豪華大禮，參加人數有限，先到先得。 會場限定活動 儲印仔換走限定禮遇 入場人士需在展覽會內的任何展位購買產品，便可獲得一個印章。集齊三個或以上印章，即可參加大會提供的各項活動。 日清「合味道」夾杯麵機 夾走設計師親筆繪畫杯麵

是次《 AMAZING TOY SHOW 》與日清「合味道」合作，舉行全港玩具展中首個歷史性的夾杯麵活動。夾杯麵機中的杯麵除了有合味道各款口味之外，更有多位親臨今屆活動的設計師，為今次活動特別親筆繪畫包裝的限量杯麵。數量有限，先到先得。

送透明寶麗萊

《 AMAZING TOY SHOW 》特別邀請到寶麗萊到會場，帶各位玩具迷走進時光隧道回到過去，即場可拍得 Y2K 年代復古風格的透明寶麗萊乙張，數量有限，先到先得。

免費 派發Super mini Labubu 會場更有Super mini Labubu指定時段派發，只要周五首日(12月13日)晚上6時憑門票首次入場，即送Super mini Labubu一隻！限量300隻，送完即止。

第一屆《 AMAZING TOY SHOW 2024 頒獎禮》 為鼓勵及表揚玩具界朋友的創意及努力，今年Amazing Toy Show亦特別舉辦第一屆《AMAZING TOY SHOW 2024頒獎禮》。大會亦邀請香港具影響力及認受性人士作為評審嘉賓，以及邀請來自亞洲各地，如韓國、台灣、泰國及中國等地大型玩具展覽單位參與評審，集合業內及業外，以作提高今次頒獎活動的認受性。獎項方面設有7個項目，將在12月15日合共頒發約37個獎項，全部獎項將會分別交由評審團評審。 門票詳請 首屆《Amazing Toy Show》，特別邀請不同單位合作，分為A、B、C、D款4類門票，共24個門票設計，更設有9款門票連人偶限量套裝（A、B、C款門票），其中A、B、及部分C款門票經已售罄： A 款門票：「 Poh 人偶限量套裝」售價港幣 $1,200 ，三款限售各 100 套 ( 已售罄 )

B 款門票：售價港幣 $1,000 ，兩款限售各 100 套 ( 已售罄 )

「 Amazing BG bear 人偶限量套裝」

「 Badmeaw Pharaoh XL - White 人偶限量套裝」

C 款門票：人偶限量套裝，售價港幣 $370 ：

12 月 13 日門票：「鈦棒拉人偶」或「扭扭棒大神人偶」抽選限量套裝，限售各 100 套 ( 已售罄 )

12 月 14 日門票： Garbage Toyyyyy 限量套裝，限售 200 套 ( 尚餘少量 )

12 月 15 日門票：燦子限量套裝，限售 200 套 ( 已售罄 )

D 款門票：多達 16 款由不同單位設計的門票，門票為一般日票，售價為港幣 $40 ，於即日起在 Amaz by Lokianno 銅鑼灣店、尖沙咀店、星光大道流動銷售車及 Klook 平台發售。 購票： 請按此 Klook

首屆《Amazing Toy Show》 日期 ： 2024年月12月13日至15 日（星期五至星期日） 時間 ： 中午12時正至晚上8時正（星期六和日晚上6時半後免費入場） 地點 ： 尖沙咀梳士重利道18號K11 MUSEA 6樓Kunsthalle