首屆樂高創意學院正式招生 運用頭腦贏去丹麥樂高之家來回機票

香港樂高探索中心趁農曆新年來臨，宣布首屆「樂高創意學院」現正招生，邀請小小樂高迷參加創意挑戰。活動從即日起至3月2日，還有「小小模型拼砌達人2025」比賽接受報名，優勝者將有機會贏取從香港出發至丹麥的來回經濟艙機票。
各位挑戰者，快來參加我們的創意挑戰。別忘了在進場時領取活動通行證，這可是你完成挑戰的秘密武器。只要完成以下3項指定任務，就能獲得超級限量禮品。
在活動中，記得四處探索，細心欣賞那些色彩繽紛的樂高春節裝飾，抓住靈感的尾巴，激發你的創意火花。拼砌出屬於你的新年精彩時刻，並記錄下來，讓這次的挑戰成為你難忘的回憶。快來一起迎接這個充滿樂趣的新年挑戰吧。
限時活動一：創意工作坊
為考驗學員的多元創造力，參加者將獲派樂高底板，自由使用不同顏色和形狀的顆粒進行拼砌。探索中心更設計了一幅巨型拼畫，讓各種風格的作品結合在一起，展現多元創造力。
限時活動二：認識模型拼砌達人團隊
為測驗大家的表達能力，學習更多過人拼砌技巧，樂高顆粒拼砌達人團隊，將分享獨特且實用的顆粒拼砌技巧，讓參加者一起切磋交流。
小小模型《拼砌達人2025》比賽
《拼砌達人2025》比賽分為四個階段，第一階段提交參賽作品(即日起至3月2日）。為鼓勵大家的無限創意，參賽者的創意題材不限，3位表現優異的參賽者，將進入第二階段。
第二階段提交決賽作品(3月11日至4月10日)，參賽者需創作決賽作品，並拍攝不超過2分鐘的影片，解釋創作故事，勝出者將獲得「香港小小模型拼砌達人2025」頭銜及全年通行證(白金卡)兩張。
第三階段競逐「全球小小模型拼砌達人2025」最高殊榮(4月16日至5月26日)，香港小小模型拼砌達人，將有資格參加樂高顆粒模型國際賽。
第四階段作品展出(10月至12月)，所有決賽作品將送往丹麥樂高之家展出，勝出者有機會贏取香港至丹麥來回經濟艙機票兩張，讓參賽者有機會前往當地，參觀其他選手的作品並向他們學習。
創意學院二人套票：
售價：$540。套票包括兩張香港樂高探索中心門票及價值$99元的Pick a Brick配件1盒。
詳情及網址：www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/