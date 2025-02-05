首屆樂高創意學院正式招生 運用頭腦贏去丹麥樂高之家來回機票

香港樂高探索中心趁農曆新年來臨，宣布首屆「樂高創意學院」現正招生，邀請小小樂高迷參加創意挑戰。活動從即日起至3月2日，還有「小小模型拼砌達人2025」比賽接受報名，優勝者將有機會贏取從香港出發至丹麥的來回經濟艙機票。

各位挑戰者，快來參加我們的創意挑戰。別忘了在進場時領取活動通行證，這可是你完成挑戰的秘密武器。只要完成以下3項指定任務，就能獲得超級限量禮品。

在活動中，記得四處探索，細心欣賞那些色彩繽紛的樂高春節裝飾，抓住靈感的尾巴，激發你的創意火花。拼砌出屬於你的新年精彩時刻，並記錄下來，讓這次的挑戰成為你難忘的回憶。快來一起迎接這個充滿樂趣的新年挑戰吧。