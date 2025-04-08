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生活
2025-04-08 18:02:00

首屆香港海洋節4月展開 每月辦1活動宣揚保育意識 拯救珊瑚/探索海底地圖

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首屆香港海洋節4月展開 每月辦1活動宣揚保育意識 拯救珊瑚/探索海底地圖
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海洋是人類的寶藏，需要我們好好保護。由海洋保育者Hidy余曉彤創辦的Bling Bling Ocean Foundation藍宇宙海洋保育基金，於本月舉辦首屆Bling Bling Ocean香港海洋節。由即日起至10月期間，基金每月將舉辦1個活動，當中包括拯救珊瑚行動及探索香港海洋世界，向公眾宣揚保育海洋的意識。活動期間加推「Bling Bling Ocean全民沙灘清潔獎勵計劃」，只要市民自發清潔沙灘並記錄過程，便能獲得神秘小禮物！

Bling Bling Ocean香港海洋節

Bling Bling Ocean香港海洋節

一連七個月辦不同活動

為了推廣保育海洋的環保意識，Bling Bling Ocean香港海洋節由本月起至10月一連七個月將舉辦豐富活動。矚目活動包括531日的《香港珊瑚工作坊 探索香港實景海底地圖，齊來做「水下偵探」》，海洋生態學家鍾子浩將帶領參加者探索由他繪畫的首張香港水下地圖，參與者可認識香港珊瑚群落的真實面貌。如果對珊瑚群落充滿興趣，不妨繼續參與7月節目《7月拯救珊瑚工作坊 帶你潛進深海、深耕細作，齊做「海底農夫」！》。鍾子浩繼續將帶領參與者收集海底自然脫落的珊瑚碎片，將碎片重新安置及培養，最後將其移植在原本位置上。重新培養的珊瑚碎片具有高存活率，能有效修復珊瑚區，改善海洋生態。

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4月活動「兔藝重生」：藝術展品象徵復活節的重生，並以鮮豔色彩和閃耀裝飾分享節日喜悅，同時喚起大眾對海洋污染的深思。 4月活動「兔藝重生」：藝術展品象徵復活節的重生，並以鮮豔色彩和閃耀裝飾分享節日喜悅，同時喚起大眾對海洋污染的深思。 4月活動「兔藝重生」：藝術展品象徵復活節的重生，並以鮮豔色彩和閃耀裝飾分享節日喜悅，同時喚起大眾對海洋污染的深思。 5月香港珊瑚工作坊 6月活動：《海底奇「Bring」清潔大賽 2025》潛水員們將以兩人一隊的形式組成不同小組，展開激烈的競賽，看看誰能各自在水下收集到最多垃圾。 6月活動：《海底奇「Bring」清潔大賽 2025》潛水員們將以兩人一隊的形式組成不同小組，展開激烈的競賽，看看誰能各自在水下收集到最多垃圾。 《7月拯救珊瑚工作坊 – 帶你潛進深海、深耕細作，齊做「海底農夫」！》 《7月拯救珊瑚工作坊 – 帶你潛進深海、深耕細作，齊做「海底農夫」！》

自發清潔沙灘可獲小禮物！

除了潛入海底世界外，沙灘清潔亦是保護海洋生態的重要方法。由即日起至1031日基金舉辦的「Bling Bling Ocean全民沙灘清潔獎勵計劃」最適合一家大細參與。有興趣的市民可自發到香港任何一處的沙灘清潔垃圾，並且將清潔過程紀錄及上載於社交平台上，再Tag Bling Bling OceanFacebookInstagram社交帳戶。成功參與活動者即有機會領取特別設計的「Bling Bling Ocean系列沙灘清潔禮品套裝」。

有興趣的市民可自發到香港任何一處的沙灘清潔垃圾，並且將清潔過程紀錄及上載於社交平台上，完成指定步驟有機會獲得小禮物。 Bling Bling Ocean系列清潔沙灘禮品套裝

詳情可瀏覽官網

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