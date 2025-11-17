首屆香港Comic Con 2026登陸會展 國際級動漫盛事 有望近距離接觸荷里活演員？

國際級流行文化盛事Comic Con正式宣佈登陸香港！極具影響力的全球盛事Comic Con品牌將首次引入香港，首屆香港國際動漫展(Hong Kong Comic Con)定於2026年一連三日，登陸灣仔會展，即睇詳情！

首屆香港國際動漫展 2026 登場 首屆香港國際動漫展(Hong Kong Comic Con)已定於 2026年5月29日至31日 ，一連三天登陸灣仔會展！是次活動將承襲全球Comic Con的傳統，自1970年聖地牙哥國際動漫展開創先河，現已發展成全球最具影響力的流行文化盛事，涵蓋漫畫、動漫、電影、遊戲、玩具及收藏品等領域。是次香港國際動漫展將延續其從傳統漫畫文化到科技創新的多元精神，成為連接全球娛樂內容與亞洲粉絲群的文化交匯點。

有望近距離接觸荷里活演員 過去Comic Con有多個知名嘉賓登場！包括漫威傳奇人物Stan Lee等標誌性嘉賓的參與，參照過去聖地亞哥Comic-Con和東京Comic Con，首屆香港國際動漫展有機會邀請到來自Marvel或DC等荷里活演員出席見面會！今年的東京Comic Con，就有飾演Marvel超級英雄的寒冬戰士Sebastian Stan，以及出演《死亡擱淺》的Mads Mikkelsen 等多位荷里活巨星。Comic Con見面會環節是每年重頭戲之一，可以超近距離一對一與各位巨星拍照互動，與偶像親身接觸。往年出席嘉賓亦非常配合粉絲，留下不少搞笑相片！

與知名漫畫家親身交流 除此之外，Comic Con還將邀請多位知名創作者及品牌親臨現場，舉行簽名會與交流活動。屆時預計有眾多國際玩具品牌及影視娛樂公司參展，首發最新產品、電影預告片與獨家收藏品，並舉辦大型Cosplay大賽，吸引各位動漫愛好者參與。