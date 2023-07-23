首屆「agnès b.咖啡節」舉辦環保咖啡渣及咖啡藍曬藝術工作坊

法國生活品牌agnès b. 將於咖啡節期間舉辦咖啡渣相關的環保及藝術工作坊。

法國品牌agnès b.由即日起至8月31日期間舉行首屆「agnès b.咖啡節」特別邀請環保社企「綠行俠」及本地藝術家陳澤雷(Max Chan)舉辦環保及藝術工作坊，讓大家利用咖啡渣製作實用的生活用品及藝術品，推動環保之餘更豐富心靈的空間。

咖啡藍曬藝術 以咖啡作畫

有否想過咖啡也可變成藝術品？是次agnès b.特別邀請本地藝術家陳澤雷(Max Chan)教授大家運用咖啡進行藍曬創作，介紹環境友善的藍曬藝術之餘，更以咖啡豐富創作，讓咖啡變成視覺與心靈享受，為咖啡文化加添藝術意義。

每名學員於咖啡藍曬藝術工作坊均可製作兩幅不同技巧的作品，Max Chan更會於每節課中選出兩幅優秀作品，在8月的agnès b. x陳澤雷「By Blueprint 藍圖片羽．藝術展」中一同展出，攜手推動咖啡及藝術文化！

咖啡藍曬藝術工作坊

日期：2023年7月29日

時段一：上午11 時至下午1 時

時段二：下午3時至5時

地點：agnès b. RUE DE MARSEILLE生活旗艦店

報名詳情：https://tinyurl.com/ycxa4ed5