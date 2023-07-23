首屆「agnès b.咖啡節」舉辦環保咖啡渣及咖啡藍曬藝術工作坊

法國品牌agnès b.由即日起至8月31日期間舉行首屆「agnès b.咖啡節」特別邀請環保社企「綠行俠」及本地藝術家陳澤雷(Max Chan)舉辦環保及藝術工作坊，讓大家利用咖啡渣製作實用的生活用品及藝術品，推動環保之餘更豐富心靈的空間。
咖啡渣製作肥皂及蚊香
本地社企「綠行俠」致力推動咖啡渣回收，推廣咖啡渣的不同用途。是次agnès b. CAFÉ邀請「綠行俠」教授以咖啡渣製作肥皂及蚊香；咖啡渣肥皂帶輕微磨砂作用，以此外替塑膠微粒身體磨砂產品，實用又環保。咖啡渣蚊香天然實用，更不會產生難聞及有害毒素，可放心便用。
咖啡渣環保工作坊
日期：2023年7 月26日│地點：agnès b. CAFÉ 將軍澳PopCorn分店
日期：2023年8月9日│地點：agnès b. CAFÉ大圍圍方分店
日期：2023年8月16日│地點：agnès b. CAFÉ中環ifc商場分店
日期：2023年8月23日│地點：agnès b. CAFÉ太古城中心分店
時間：下午6時30 分至下午8時
工作坊資料及報名詳情：https://tinyurl.com/ycxa4ed5
咖啡藍曬藝術 以咖啡作畫
有否想過咖啡也可變成藝術品？是次agnès b.特別邀請本地藝術家陳澤雷(Max Chan)教授大家運用咖啡進行藍曬創作，介紹環境友善的藍曬藝術之餘，更以咖啡豐富創作，讓咖啡變成視覺與心靈享受，為咖啡文化加添藝術意義。
每名學員於咖啡藍曬藝術工作坊均可製作兩幅不同技巧的作品，Max Chan更會於每節課中選出兩幅優秀作品，在8月的agnès b. x陳澤雷「By Blueprint 藍圖片羽．藝術展」中一同展出，攜手推動咖啡及藝術文化！
咖啡藍曬藝術工作坊
日期：2023年7月29日
時段一：上午11 時至下午1 時
時段二：下午3時至5時
地點：agnès b. RUE DE MARSEILLE生活旗艦店
agnès b. x 陳澤雷「By Blueprint藍圖片羽．藝術展」化咖啡為藝術品
於8月4日至9月3日期間，agnès b.將與Max Chan舉辦agnès b. x 陳澤雷「By Blueprint 藍圖片羽．藝術展」，介紹環境友善的藍曬藝術，並加入咖啡為創作媒體，讓大家體驗咖啡渣的無限藝術可能性。Max Chan 以花卉為主題的藍曬創作而為人所熟知，在這個藝術展Max Chan不但會繼續呈獻繁花藍曬，更會為大家帶來更多不同的主題的藍曬創作，展現咖啡的另一種魅力。
展覽詳情
日期：2023年8月4日至9月3日
展出時間：上午11時至晚上8時30分
地點：agnès b. RUE DE MARSEILLE生活旗艦店（尖沙咀河內道18號K11購物藝術館119店）
*免費開放予公眾參觀
外賣咖啡自備杯具減$3 免費派發咖啡渣
另外，即日起至8月31，顧客在agnès b. CAFÉ點選外賣餐飲時，只要自備外賣杯，即可享每杯飲品減港幣3元的環保優惠。此外，agnès b. CAFÉ於咖啡節期間更免費派發咖啡渣，鼓勵大家善用咖啡渣，減廢之餘更能點綴生活。