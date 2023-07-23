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生活
2023-07-23 20:41:36

首屆「agnès b.咖啡節」舉辦環保咖啡渣及咖啡藍曬藝術工作坊

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法國生活品牌agnès b. 將於咖啡節期間舉辦咖啡渣相關的環保及藝術工作坊。

法國生活品牌agnès b. 將於咖啡節期間舉辦咖啡渣相關的環保及藝術工作坊。

法國品牌agnès b.由即日起831日期間舉行首屆「agnès b.咖啡節」特別邀請環保社企「綠行俠」及本地藝術家陳澤雷(Max Chan)舉辦環保及藝術工作坊，讓大家利用咖啡渣製作實用的生活用品及藝術品，推動環保之餘更豐富心靈的空間。

咖啡渣製作肥皂及蚊香

本地社企「綠行俠」致力動咖啡渣回收，推廣咖啡渣的不同用途。是次agnès b. CAFÉ邀請「綠行俠」教授以咖啡渣製作肥皂及蚊香；咖啡渣肥皂帶輕微磨砂作用，以此外替塑膠微粒身體磨砂產品，實用又環保。咖啡渣蚊香天然實用，更不會產生難聞及有害毒素，可放心便用。

咖啡渣環保工作坊

日期：20237 26日│地點：agnès b. CAFÉ 將軍澳PopCorn分店

日期：202389日│地點：agnès b. CAFÉ大圍圍方分店

日期：2023816日│地點：agnès b. CAFÉ中環ifc商場分店

日期：2023823日│地點：agnès b. CAFÉ太古城中心分店

時間：下午630 分至下午8

工作坊資料及報名詳情：https://tinyurl.com/ycxa4ed5

本地社企「綠行俠」一直致力推廣咖啡渣的不同用途，例如製作肥皂及蚊香。 本地社企「綠行俠」一直致力推廣咖啡渣的不同用途，例如製作肥皂及蚊香。 製作咖啡渣肥皂。

咖啡藍曬藝術 以咖啡作畫

有否想過咖啡也可變成藝術品？是次agnès b.特別邀請本地藝術家陳澤雷(Max Chan)教授大家運用咖啡進行藍曬創作，介紹環境友善的藍曬藝術之餘，更以咖啡豐富創作，讓咖啡變成視覺與心靈享受，為咖啡文化加添藝術意義。

每名學員於咖啡藍曬藝術工作坊均可製作兩幅不同技巧的作品，Max Chan更會於每節課中選出兩幅優秀作品，在8月的agnès b. x陳澤雷「By Blueprint 藍圖片羽．藝術展」中一同展出，攜手推動咖啡及藝術文化！

咖啡藍曬藝術工作坊

日期：2023729

時段一：上午11 時至下午1

時段二：下午3時至5

地點：agnès b. RUE DE MARSEILLE生活旗艦店

報名詳情：https://tinyurl.com/ycxa4ed5

咖啡藍曬藝術工作坊，由Max教授大家運用咖啡進行藍曬創作。 咖啡藍曬藝術工作坊，由Max教授大家運用咖啡進行藍曬創作。咖啡藍曬藝術工作坊，由Max教授大家運用咖啡進行藍曬創作。 咖啡藍曬藝術工作坊，由Max教授大家運用咖啡進行藍曬創作。

agnès b. x 陳澤雷「By Blueprint藍圖片羽．藝術展」化咖啡為藝術品

84日至93日期間，agnès b.將與Max Chan舉辦agnès b. x 陳澤雷「By Blueprint 藍圖片羽．藝術展」，介紹環境友善的藍曬藝術，並加入咖啡為創作媒體，讓大家體驗咖啡渣的無限藝術可能性。Max Chan 以花卉為主題的藍曬創作而為人所熟知，在這個藝術展Max Chan不但會繼續呈獻繁花藍曬，更會為大家帶來更多不同的主題的藍曬創作，展現咖啡的另一種魅力。

展覽詳情

日期：202384日至93

展出時間：上午11時至晚上830

地點：agnès b. RUE DE MARSEILLE生活旗艦店（尖沙咀河內道18K11購物藝術館119店）

*免費開放予公眾參觀

 

 

本地藝術家陳澤雷(Max Chan)

本地藝術家陳澤雷(Max Chan)

外賣咖啡自備杯具減$3 免費派發咖啡渣

另外，即日起至831，顧客在agnès b. CAFÉ點選外賣餐飲時，只要自備外賣杯，即可享每杯飲品減港幣3元的環保優惠。此外，agnès b. CAFÉ於咖啡節期間更免費派發咖啡渣，鼓勵大家善用咖啡渣，減廢之餘更能點綴生活。

 

 

agnès b. CAFÉ於咖啡節期間更免費派發咖啡渣。

agnès b. CAFÉ於咖啡節期間更免費派發咖啡渣。

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