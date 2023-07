首度聯乘｜Edan呂爵安個人品牌NADE聯乘CASETiFY 推出手機殼/AirPods Pro殼/充電器 【內附開售日期及價錢】

貫徹 NADE 「逆向思考 玩得開心」品牌理念

別注版「NADE x CASETiFY」系列的設計除了用上「Running on NADE」、「NADE Bold Icon 」、「NADE NADE NADE NADE 」、「NADE in Bucket Hat」和「Eyes on You」五大signature 圖案,NADE特意為今次企劃創作出3款「隱藏」設計,包括「NADE Hiding in the Cloud」、「Hiding NADE」以及「NADE Pizza Box Surprise」,鬼馬又佻皮。多款產品包括適用於iPhone 14 Pro及Pro Max和Samsung S22、S22+和S22 Ultra的手機殼、AirPods Pro保護殼、PowerThru磁力無線充電器、PowerThru充電器、Snappy MagSafe卡套、MagSafe 兼容手機殼 Snappy卡套支架和MagSafe 兼容手機殼 Snappy平貼式指環支架,全面照料隨行電子配件需要。