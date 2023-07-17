首度聯乘｜Edan呂爵安個人品牌NADE聯乘CASETiFY 推出手機殼/AirPods Pro殼/充電器 【內附開售日期及價錢】

Mirror成員呂爵安(Edan)首創個人品牌「NADE」，經一年多籌備後於今年4月面世，全線產品開售一小時內火速售罄。NADE今日宣布更與生活配件品牌CASETiFY合作，推出首個乘聯別注版「NADE x CASETiFY」系列。系列以多個俏皮且富有想像力的品牌signature圖案，推出手機殼、AirPods Pro殼及無線充電器等一系列電子產品配件。系列將於明天(18日)下午1時開賣，各位「爵屎」不要錯過了！

貫徹 NADE 「逆向思考 玩得開心」品牌理念 別注版「NADE x CASETiFY」系列的設計除了用上「Running on NADE」、「NADE Bold Icon 」、「NADE NADE NADE NADE 」、「NADE in Bucket Hat」和「Eyes on You」五大signature 圖案，NADE特意為今次企劃創作出3款「隱藏」設計，包括「NADE Hiding in the Cloud」、「Hiding NADE」以及「NADE Pizza Box Surprise」，鬼馬又佻皮。多款產品包括適用於iPhone 14 Pro及Pro Max和Samsung S22、S22+和S22 Ultra的手機殼、AirPods Pro保護殼、PowerThru磁力無線充電器、PowerThru充電器、Snappy MagSafe卡套、MagSafe 兼容手機殼 Snappy卡套支架和MagSafe 兼容手機殼 Snappy平貼式指環支架，全面照料隨行電子配件需要。

Edan ： 電子用品成潮流一部分 談到是次乘聯企劃，Edan表示：「現今世代人人機不離手，多款隨身電子用品除了實用外，更已成潮流的一部分，所以當構思NADE首個乘聯企劃時已一早認定CASETiFY這個品牌。今次設計上亦花足心思，推出全新的圖案，延續NADE的風格和宗旨。」

NADE 網站 及 CASETiFY 公開發售 別注版「NADE x CASETiFY」系列於本月18日下午1時，於NADE網站 NADEofficial.com（指定款式及型號），以及香港全線CASETiFY專門店及CASETiFY.com公開發售，「爵屎」們記得mark實時間了！ 即睇Edan NADE 聯乘 CASETiFY 產品：