首度聯乘｜Samsung x Maison Margiela 推特別版Galaxy Z Flip4手機 內附手機設計細節及開售詳情

Samsung與巴黎高級訂製時裝品牌Maison Margiela首次聯乘，推出Galaxy Z Flip4特別版，加入Maison Margiela的純白、褸空透視、4條白縫線及11數字標籤等設計風格。特別版Galaxy Z Flip4的機身設計充滿Maison Margiela的影子，在經典純白色啞面設計上增添灰色，同時亦運用了Maison Margiela的décortiqué技術，以精細而隱若的褸空設計象徵手機的電路零件。

褸空透視風格 Maison Margiela同時為手機設計全新介面，包括藝術背景圖片及圖示，手機採用先進的3D建模技術設計畫筆筆法圖片，展現隨性的筆法質感。如將手機螢幕反轉，會出現X光掃瞄動作，手機桌面會變成褸空透視風格。

兩款標誌性機殼 特別版Galaxy Z Flip4配有兩款標誌性機殼，第一款是獨特的皮革外殼，標誌性的4條白縫線設計，呼應品牌的匿名特質；第二款機殼則重新演繹Maison Margiela的經典（11）數字標籤設計，充分體現品牌特質。