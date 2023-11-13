首度聯乘｜UNIQLO and ANYA HINDMARCH首個聯名系列 11月24日登場 針織衫及配件價錢全公開

聯乘系列｜UNIQLO and ANYA HINDMARCH首個聯名系列 11月24日登場 針織衫及配件價錢全公開

UNIQLO宣布推出UNIQLO and ANYA HINDMARCH設計師聯名系列，是品牌首次與這個著名英國品牌攜手合作。系列設計加入Anya Hindmarch經典的「眼睛」設計，同時採用UNIQLO王牌的HEATTECH創新物料及科技， 推出一系列針織衫、針織帽、針織圍巾、襪子及摺疊收納包等，正好滿足轉涼天氣。

UNIQLO and ANYA HINDMARCH首個聯名系列 11月24日登場

經典「眼睛」結合撞色設計 今次系列中，Anya Hindmarch由UNIQLO簡約經典的LifeWear服飾入手，並以自家品牌的創意重新演繹這些生活單品。適逢HEATTECH今年20周年，是次聯名系列配件單品特別採用品牌王牌HEATTECH創新物料及科技，同時加入Anya Hindmarch經典的「眼睛」設計，於針織帽反摺位和圍巾的口袋中「窺探」世界；襪子和手套同樣繡有「眼睛」圖案，選用撞色設計以襯搭羊仔毛衛衣與圍巾，可以當作穿搭焦點，或搭配系列其他單品一起穿著。

織補針法盡見細緻 今次系列只有女裝及童裝，經典針織衫輪廓結合對比縫線設計和外露的接縫，煥發時尚氣息。ANYA HINDMARCH女裝特級羊仔毛圓領針織衫，其中的一邊衣袖採用雙色設計，另一邊則運用織補針法；而肩部、下襬與手袖均採用手工縫製，別具手工感，在招牌下方亦縫上品牌的蝴蝶結標誌。ANYA HINDMARCH 童裝特級羊仔毛圓領針織衫，則選用高品質的19.5微米羊毛製成，帶來親膚、輕盈、溫暖的舒適穿感。

不同針法及外露縫線重塑外觀 設計師Anya Hindmarch表示：「我是UNIQLO的頭號粉絲，並特別欣賞品牌服飾的實用性，與我的設計風格很有共鳴。今次相當榮幸能與UNIQLO合作，尤其是設計他們最有名的針織品——完美的版型與豐富多樣的顏色，而且相當耐穿。因此我不會破壞它們出色的輪廓設計，而是為其加添趣味成份：我分解它們的結構，然後透過不同針法和外露縫線重塑外觀，留下各種小細節，令穿上針織品成為你一天中最愛的環節。」 即睇 UNIQLO and ANYA HINDMARCH 首個聯名系列產品：