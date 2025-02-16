首間淘寶家具實體店登陸尖沙咀 2.22開幕/佔地2.5萬呎/過萬件精選家品+一連11周免費本地音樂會

本地著名一站式家居維修平台Papabo與全國最大型電商平台淘寶香港站，攜手合作打造首間PapaHome 淘寶家具實體店，2月22日正式於尖沙咀中港城開幕！全新實體店佔地超過25,000平方呎，匯聚逾100間淘寶神店，超過一萬件優質且性價比高的家品，即睇詳請。
淘寶家具實體店 過萬款高質家品
不用再上網買家具估估下！PapaHome 淘寶家具實體店2月22日將登陸中港城2樓店舖，提供超過10,000件性價比高且設計新穎的家具產品。由客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製及各類裝修材料都一應俱全。消費者可親手觸摸及感受產品的手感，並掃描產品QR Code 獲取詳細資訊，更有機會獲贈獨家折扣。同時提供選購傢俬、設計及上門安裝的一站式服務。
家具店內更雲集逾100個優質淘寶商家，合作商家均為信譽超卓的大型企業，包括中國上市公司及淘寶神店榜前列家具品牌，包括有提供廚櫃訂造服務的金牌家居、全屋家具訂造的好萊客、瓷磚專家東鵬控股及蒙娜麗莎，以及售賣衛浴潔具的四季沐歌。
一連11週戶外音樂會免費入場
為慶祝全港首間PapaHome 淘寶家具實體店開幕，中港城將於海豚池平台花園，即日起至4月26日週五及週六傍晚，特別舉辦為期十一個星期的「Magic Hour Live House」音樂會。活動邀請到多位新晉藝人及人氣年輕歌手、組合、樂隊包括女子組合LollyTalk、唱作人Kiri T、Arvin曾傲棐、樂隊The Flame等到場演出，公眾可以免費入場觀賞。
同場設有美酒小食區，讓市民可一邊欣賞現場音樂表演，一邊在日落維港美景襯托下品嚐美酒小食。
演出歌手、團體陣容
2月14日（週五）：PANDORA、Jacky Fcy 范卓賢
2月15日（週六）：DJ Suki
2月21日（週五）：Lolly Talk、Arvin曾傲棐、Snoopy詹仕偉、The Flame
2月22日（週六）：The Flame
3月15日（週六）：Kiri T
日期：2月14日至4月26日(逢週五、週六)
時間：下午5時30分至7時30分
地點：中港城海豚池平台花園