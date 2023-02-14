香水動畫｜由嗅覺享受到視聽感官 Diptyque經典杜桑香氛動畫 訴說香水故事

杜桑香氛(DO SON)作為香水品牌Diptyque的經典產品，不時都有跨界別的聯乘合作，繼去年於攝影師Tim Walker作品集中驚豔亮相後，品牌今年就與巴黎年輕新晉工作室Werlen Meyer，以及曾獲多項大獎的英國唱作歌手James Blake合作，以動畫電影形式道來杜桑香氛的回憶故事。
杜桑香氛的創作靈感源自Diptyque三大創辦人之一Yves Coueslant的童年記憶，香水的名字正是他小時候生活的越南海濱小城，當時Yves的父親為太太在屋外搭建涼亭，母親晚上遠眺大海乘涼的身影與她最愛的晚香玉花香，成為Yves的回憶定格，亦成就了杜桑這支經典長青香氛。Yves曾表示：「我運用晚香玉來重現這段越南童年記憶與芬芳氣氛。晚香玉是一種卓爾不群的花卉，對於Yves而言，更是甜蜜與母愛的象徵。於是，它成了主角。接著我在此基礎上添加草本、海洋、鮮花、奶油及陽光等多重質感。這香水就是這樣完成。」
「從越南到巴黎，從記憶到香氛，從插畫到動畫，Diptyque經典香氛作品杜桑香氛(DO SON)一如既往地滋養著藝術家們的異想世界」
今年是杜桑香氛面世18周年，Diptyque特別與巴黎新晉的工作室Werlen Meyer合作，成就這份「成人禮」。該工作室曾經製作美國導演Wes Anderson與Stromae的優秀電影作品，短片音樂更由榮獲多項大獎的英國唱作歌手James Blake創作，將杜桑香氛的浪漫景致，以插畫及線條畫面的形式一一呈現。
動畫重現了Yves的一段海濱童年時光——水墨繪成的傳統塔樓與玲瓏帆船，大片貝殼在海灘上組成越南毽子活動場。大朵睡蓮沿河岸徐徐漂浮。白雲化身魚兒與船隻。充滿越南風情的鮮花、昆蟲與鳥類拼接成一幅幅熱鬧生動畫面，並以香水特別版藍色外框橢圓標誌作結。