香水動畫｜由嗅覺享受到視聽感官 Diptyque經典杜桑香氛動畫 訴說香水故事

杜桑香氛(DO SON)作為香水品牌Diptyque的經典產品，不時都有跨界別的聯乘合作，繼去年於攝影師Tim Walker作品集中驚豔亮相後，品牌今年就與巴黎年輕新晉工作室Werlen Meyer，以及曾獲多項大獎的英國唱作歌手James Blake合作，以動畫電影形式道來杜桑香氛的回憶故事。

杜桑香氛的創作靈感源自Diptyque三大創辦人之一Yves Coueslant的童年記憶，香水的名字正是他小時候生活的越南海濱小城，當時Yves的父親為太太在屋外搭建涼亭，母親晚上遠眺大海乘涼的身影與她最愛的晚香玉花香，成為Yves的回憶定格，亦成就了杜桑這支經典長青香氛。Yves曾表示：「我運用晚香玉來重現這段越南童年記憶與芬芳氣氛。晚香玉是一種卓爾不群的花卉，對於Yves而言，更是甜蜜與母愛的象徵。於是，它成了主角。接著我在此基礎上添加草本、海洋、鮮花、奶油及陽光等多重質感。這香水就是這樣完成。」

「從越南到巴黎，從記憶到香氛，從插畫到動畫，Diptyque經典香氛作品杜桑香氛(DO SON)一如既往地滋養著藝術家們的異想世界」