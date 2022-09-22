香水控留意｜Diptyque 34號系列添新成員 K11 MUSEA分店同步開幕

聖日爾曼大道34號不單是法國香水品牌Diptyque的總店，更衍生出同名的34號系列。系列最近加入蠟燭及香氛蠟新成員，以香氣重現總店的藝術時尚氛圍。品牌位於尖沙咀港K11 MUSEA的分店亦同步開幕，新店以「家」為主題，在華麗的法式寓所中，陳列所有香水、家居香氛及身體護理系列，各位香水控不妨去朝聖。

聖日爾曼大道34號位處巴黎學術氣氛濃厚的拉丁區，呼應花都舊日的波西米亞傳統與如今的唯美主義風情，這區域融合藝術、文化與巴黎生活時尚，令精品店顯露卓爾不凡的氣質。34號系列糅合Diptyque獨家的木香、花香、辛香與草本香，象徵著自由創意與兼收並蓄，展現品牌及其首家精品店的原創精神。綠意香調中包含苔蘚與黑醋栗葉的清新獨特，輔以東方香料氣味，再融合花香、木香及芳香質感，豐富而熱情。作為Diptyque代表作，系列將品牌的生活藝術經由香氣帶入千家萬戶。

室內香氛蠟 細緻呼應總店設計

34號系列最近增添新成員，系列香氛蠟燭推出300克及600克兩款規格。中號採用乳白透明質感的雪白燭杯，飾以同色調橢圓誌。大號採用白色雕刻素坯陶瓷燭杯，3根燭芯的設計可確保經典香氣循序漸進、均勻擴散。

而限量版34號室內香氛蠟則是抽屜、櫥櫃及小型室內空間的理想擴香選擇。精美的吊穗裝飾，呼應創辦人之一Christiane Montadre-Gautrot當年為34號精品店精心設計的簾幕及陳列出售的珍珠項鍊。