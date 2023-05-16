香水迷必愛｜上一堂香水歷史課 Parfumerie Trésor品香歷史工作坊/製作法式花球

南法的格拉斯(Grasse)被喻為「香水之都」，但這個小鎮原本是生產皮革手套，到底是甚麼原因令這個地方化身成現在的「香水工廠」？一場黑死病，又如何令香水變得盛行？這些問題可能不少香水控都未必知道。本地精品香水店Parfumerie Trésor連續第七年成為法國五月藝術節的合作夥伴，並特別聯辦兩個節目，包括由歷史古董專家吳壽龍老師，講解宋朝時期的品香史，原來當時亦是西方香水文化百花齊放的重要時刻，到時會有Parfumerie Trésor的專家，深入講解西方的香水歷史。而另一個花藝工作坊，除了製作法式花球，品牌亦會分享香氣與花藝之間的微妙關係，相信一眾香水迷都有興趣參加！
宋朝是中國其中的一個興盛朝代，文人雅仕都有品香聞香的閑情逸趣，Parfumerie Trésor特別邀請歷史古董專家吳壽龍老師，為大家講解香氣在這時朝代的發展史，吳老師亦會在現場展示和鑒賞古代品香器具。而宋代晚期剛巧是西方文藝復興的開始，亦是西方香水文化百花齊放的重要時刻，所以Parfumerie Trésor亦會講解法國香水在文藝復興時期的一段重要發展史。
宋代與文藝復興時期品香歷史工作坊
日期：2023年5月21日（星期日）/ 5月25日（星期四）/6月4日 （星期日）/ 6月8日（星期四）
時間：
星期四（下午 6:00 – 7:30）
星期日（下午 2:30 – 4:00）
收費：每位 $380，參加費用當中$200可於工作坊當天換購香氣產品（全單滿$1,000或以上）
預約方法：可透過WhatsApp（6510 0922）/ 電郵 （[email protected]）/網上預訂 (https://www.parfumerietresor.com/)
Parfumerie Trésor同時與花藝大師梁靈剛博士合作，以約瑟芬皇后和馬爾梅松城堡的浪漫邂逅為靈感，創作美麗的花球。梁博士和專業團隊將分享花藝設計與法國歷史的關係，以及法式優雅元素和花卉背後的象徵。Parfumerie Trésor也會分享香氣與花藝之間的微妙關係，讓法式優雅滲透每個感官。該花球將融入法國元素和象徵美麗與愛的花卉，配以精選香氣，更顯優雅。
拿破崙時代的愛情與浪漫花藝工作坊
日期：2023年 5月 18日（星期四）/ 28日（星期日）
時間：
星期四（下午 6:00 – 7:30）
星期日（下午 2:30 – 4:00）
收費：每位 $780，當中包括製作一個尺寸12-15CM的法式花球材料，參加費用當中$200可於工作坊當天換購香氣產品（全單滿$1,000或以上）
預約方法：可透過WhatsApp（6510 0922）/ 電郵 （[email protected]）/網上預訂 (https://www.parfumerietresor.com/)