香水迷必愛｜上一堂香水歷史課 Parfumerie Trésor品香歷史工作坊/製作法式花球

南法的格拉斯(Grasse)被喻為「香水之都」，但這個小鎮原本是生產皮革手套，到底是甚麼原因令這個地方化身成現在的「香水工廠」？一場黑死病，又如何令香水變得盛行？這些問題可能不少香水控都未必知道。本地精品香水店Parfumerie Trésor連續第七年成為法國五月藝術節的合作夥伴，並特別聯辦兩個節目，包括由歷史古董專家吳壽龍老師，講解宋朝時期的品香史，原來當時亦是西方香水文化百花齊放的重要時刻，到時會有Parfumerie Trésor的專家，深入講解西方的香水歷史。而另一個花藝工作坊，除了製作法式花球，品牌亦會分享香氣與花藝之間的微妙關係，相信一眾香水迷都有興趣參加！

宋朝是中國其中的一個興盛朝代，文人雅仕都有品香聞香的閑情逸趣，Parfumerie Trésor特別邀請歷史古董專家吳壽龍老師，為大家講解香氣在這時朝代的發展史，吳老師亦會在現場展示和鑒賞古代品香器具。而宋代晚期剛巧是西方文藝復興的開始，亦是西方香水文化百花齊放的重要時刻，所以Parfumerie Trésor亦會講解法國香水在文藝復興時期的一段重要發展史。

拿破崙時代的愛情與浪漫花藝工作坊