香水迷注意｜Maison Margiela首間香氛店登陸ifc 自訂瓶身標籤及香水布袋

Maison Margiela的REPLICA香氛系列，將複刻概念從時裝和配飾延伸到氣味，以香氣捕捉共同的回憶，每款香水都是一趟群體潛意識和個人故事的復刻之旅，多年來深受香水迷喜愛，不少人更會儲起香水瓶，成為家中的時尚擺設。過去要買香水只能到Maison Margiela的時裝專門店，不過品牌最近終於在中環ifc開設首間香水專門店，不單有齊全系列香水、蠟燭及擴香等，顧客更可以在店內定製獨一無二的香水標籤，令香水更有紀念價值。

Maison Margiela在中環ifc開設首間香水專門店。

Maison Margiela 香氛首店 打造簡約五感體驗 新店設計貫徹品牌極簡主義設計，以Maison Margiela傳統的簡潔柔和白色主調，並運用不同深淺的紋理細節，包括大地色系的洞石及雕塑般的象牙白棉織品，配上極簡設計的香氛系列，營造極致簡約的感官體驗。除了REPLICA系列香水外，店舖兩旁亦增設家居香薰和身體護理系列展示牆，讓顧客能多線感受品牌獨特質感。

個人客製化標籤區 訂製獨一無二的香調 新店更有個人客製化標籤區，為顧客提供獨一無二的瓶身標籤定製服務。凡購買 100ml香水，即可選擇喜愛的圖案或相片，印製與眾不同的香水布袋；顧客更可同時定製獨一無二的香水標籤，為瓶身標籤加上具有紀念意義的地點與年份、人名或語句等專屬字眼，讓心意更顯別緻。現凡到香氛店體驗標籤定製服務，可憑指定消費換領雪糕及額外享至臻禮物。

忠實用家超蓮 推介 Lazy Sunday Morning 品牌日前更請來新一代美妝達人兼品牌忠實用家何超蓮擔任開幕禮嘉賓，並邀得時尚寵兒kayan9896（吳家忻）及演藝新星林千渟親臨新店，率先享受店內不同香氛體驗區。久未在港露面的超蓮特別噴上她愛用的Maison Margiela香水出席今日開幕禮，「每次出門我一定會噴香水。我很喜歡REPLICA系列的Lazy Sunday Morning，令人好像置身意大利佛羅倫斯，慵懶地迎接悠閒的週末。最近剛忙完時裝週，噴上這款香水便令我回憶起外國渡假的輕鬆心情，頓時覺得療癒放鬆！」Lazy Sunday Morning「慵懶週末」深受香水迷歡迎，如同微風拂過白紗，溢出剛洗淨的純棉床單被暖陽曬乾的清香，觸感柔軟，仿如陽光輕柔地溫暖肌膚。

kayan9896 噴新香水錄音 而將於下月推出新歌的kayan9896則表示，喜歡以不同香水配合當日心情和衣著，「香水可以反映個人品味和當下的心情，不同香氣自然亦可營造不一樣的氛圍。好似今次新歌是走感性路線，所以我最愛在錄音或演唱時噴上REPLICA系列最新的On A Date香水，既帶有紅酒的精緻，亦散發甜蜜的花香，明亮而感性。」這支新香水是香水與葡萄酒世界的創意交集，由調香大師 Carlos Benaïm 和品酒師 Manuel Peyrondet聯袂創作，以香氣復刻一次普羅旺斯壯麗葡萄園裏的約會記憶。