香水配搭法|narciso rodriguez混香藝術 張蔓姿、Jessica親身演繹

麝香是香水品牌narciso rodriguez的標誌,當年Narciso Rodriguez收到稀有的埃及麝香油,激發他創立了品牌。從此標誌性麝香香氣成為for her經典香氛系列的核心成員,並聯繫著每款香氛。 麝香香氣能反映出每個人的獨特個性,噴灑於不同人身上都會呈現出不同的感覺,更能與肌膚完美結合。而麝香的真正魅力在於混香(Layering) —“The Art of Musc”,亦是narciso rodriguez香氛的獨特之處。narciso rodriguez的麝香香氣能與其他for her香氛系列完美融合,打造專屬的標誌性香氣。

調製專屬的標誌香氣 for her PURE MUSC淡香精作為麝香的精髓,能與for her系列另外4款香氛完美混搭。調香師 Sonia Constant說:「for her PURE MUSC淡香精是narciso rodriguez的標誌性麝香香氣中最純淨、最完美的詮釋。擁有純淨簡約的特質,而for her系列的任何香氛卻擁有着不同屬性,令混搭時不會造成任何衝突。」今次就為大家介紹4個混香方法,配搭出不同風格!

narciso rodriguez for her香氛系列

嫵媚的吸引力: for her PURE MUSC 淡香精 + for her 淡香氛 for her PURE MUSC淡香精能提升整體for her淡香氛的花香香調,放大玫瑰及茉莉花的氣息,創造精緻香氛。造型多變的網絡紅人Sinam思男擁有獨特的個性和魅力,結合時尚與藝術品味,她搭配for her PURE MUSC 淡香精和for her淡香氛,感受當中的花香香氣,盡顯優雅與魅力,同時詮釋現代女性嫵媚的吸引力。每天早上起床時噴上,提升自然的優雅氣質。

深邃的性感誘惑: for her PURE MUSC 淡香精 + for her 淡香精 for her PURE MUSC淡香精將for her淡香精的桃子香氣提升,將其精緻、天鵝絨般的果香及鈴蘭花的香調昇華,令香氣更誘人感性。時尚達人Puinam佩男有著溫柔、平易近人的性格特質。清晨的天空暈染成溫暖的粉紅色調時,Puinam穿起白色透紗長裙時散發迷人的仙氣,襯托上for her PURE MUSC 淡香精及for her淡香精時,柔和清新自然的桃香香氣聞起來格外舒服,透出女生誘人感性的一面。

懾人的神秘魅力: for her PURE MUSC 淡香精 + for her MUSC NOIR 淡香精 for her PURE MUSC淡香精為for her MUSC NOIR淡香精帶來充滿光線及空靈感的氛圍,同時緩和當中的皮革香氣,並提升MUSC NOIR中的花香香調,包括香水草、依蘭依蘭及茉莉花,演繹出充滿神秘感的光影效果。 擁有高冷外型的新生代演員、創作歌手Gigi張蔓姿,其神秘的暗黑風格帶給人難以捉摸的感覺。夜幕降臨,Gigi張蔓姿盡顯革新時尚型格,噴上for her PURE MUSC 淡香精 + for her MUSC NOIR淡香精,以怡人清香的皮革香調喚醒感官

性感誘人的氣息: for her PURE MUSC 淡香精 + for her MUSC NOIR ROSE 淡香精 for her PURE MUSC淡香精以橙花、茉莉和依蘭依蘭的精髓,加強整體的奢華光芒,讓for her MUSC NOIR ROSE淡香精的性感花香更加矚目綻放,不經意展示迷人一面。 象徵著青春、活力及新勢力的網絡女神Jessica陳苡臻突破一貫甜美的風格,穿上迷人的絲質吊帶長裙時,輕盈面料不經意地透視出肌膚,散發性感誘人的氣質,性感的花香香氣為她增添了多一點女人味。