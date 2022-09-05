香水雞尾酒｜Acqua di Parma新出木蘭香水 聯乘aqua推5款期間限定雞尾酒

踏入秋天，Acqua di Parma為Signatures of the Sun系列加入木蘭新成員Magnolia Infinita，以優雅但清新的香氣，點綴秋日打扮。品牌更與位於尖沙咀的aqua聯乘，推出5款期間限定雞尾酒以系列的5種獨特香氛作為創作靈感，由新任酒吧總監Lorenzo Coppola調製，將香水藝術和香味轉化成獨特的夏日雞尾酒，可以在戶外花園露台一面欣賞維港美景，一面享用。

Magnolia Infinita的前調是來自意大利卡拉布里亞的佛手柑，加上清新的橙和檸檬香，就如明亮的陽光溫暖。中調以木蘭、茉莉、玫瑰和依蘭交匯，後段迎來廣藿香和麝香的香氣，展現香氛層次。香水裝在標誌性的Art Decò裝置藝術設計的透明玻璃瓶中，加強陽光氣息，外包裝亦採用FSC紙板製成。