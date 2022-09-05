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2022-09-05 18:37:32

香水雞尾酒｜Acqua di Parma新出木蘭香水 聯乘aqua推5款期間限定雞尾酒

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香水雞尾酒｜Acqua di Parma新出木蘭香水 聯乘aqua推5款期間限定雞尾酒

香水雞尾酒｜Acqua di Parma新出木蘭香水 聯乘aqua推5款期間限定雞尾酒

踏入秋天，Acqua di ParmaSignatures of the Sun系列加入木蘭新成員Magnolia Infinita，以優雅但清新的香氣，點綴秋日打扮。品牌更與位於尖沙咀的aqua聯乘，推出5款期間限定雞尾酒以系列的5種獨特香氛作為創作靈感，由新任酒吧總監Lorenzo Coppola調製，將香水藝術和香味轉化成獨特的夏日雞尾酒，可以在戶外花園露台一面欣賞維港美景，一面享用。

Magnolia Infinita的前調是來自意大利卡拉布里亞的佛手柑，加上清新的橙和檸檬香，就如明亮的陽光溫暖。中調以木蘭、茉莉、玫瑰和依蘭交匯，後段迎來廣藿香和麝香的香氣，展現香氛層次。香水裝在標誌性的Art Decò裝置藝術設計的透明玻璃瓶中，加強陽光氣息，外包裝亦採用FSC紙板製成。

Magnolia Infinita $940/20ml、$2,130/100ml、$2,670/180ml

享用雞尾酒即可獲贈試用裝兩件

現凡享用任何一款聯乘系列的雞尾酒，即可獲得一張邀請卡，憑卡可到Acqua di Parma海港城專門店享受獨家香氛體驗，並獲贈 Signatures of the Sun香氛試用裝兩件。數量有限，送完即止。

Magnolia Infinita $120

Magnolia Infinita $120

Magnolia Infinita雞尾酒混合香檳、柑橘和茉莉利口酒的芬芳花香，並在裝飾的葉脈書籤上噴灑Magnolia Infinita香氛，散發新香的獨特香氣。

Lily of the Valley是第一個在春天盛開的花苞，吸收柔和的陽光，散發芬芳的踪跡。以白龍舌蘭酒為基調、加入青檸甜酒及西柚梳打，清新的口感及賣相互相呼應，帶來酸甜的香氣。

Lily of the Valley $120

Lily of the Valley $120

OSMANTHUS $120

OSMANTHUS $120

OSMANTHUS以氈酒配搭柚子汁及青金桔，最後在輕巧柔和的氣泡撒上桂花粉，為這杯質感細膩的雞尾酒增添異國風情。

Oud & Spice雞尾酒利用香料浸泡過的冧酒加上咖啡苦艾酒、金巴利酒和朱古力苦精，並以亮麗的橙皮作點綴，口感與香氣完美平衡，醇厚滑順，豐富而悠長。

Oud & Spice $120

Oud & Spice $120

Quercia $120

Quercia $120

Quercia 橡苔馥郁飽滿的大地氣息，糅合生機勃勃的柑橘氣息，讓人彷彿置身於在廣闊森林中悠悠踱步的清晨。這款洋溢清爽氣息的雞尾酒，以橡木桶陳年的威士忌搭配佛手柑利口酒、梳打水和青檸，巧妙地以酸甜口感襯托威士忌獨有的馥郁層次。

Acqua di Parma x aqua

供應日期：即日至101

地址：尖沙咀中間道15H Zentre 17

電話：3427 2288

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