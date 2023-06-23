香水2023｜2023夏季香水合集：Diptyque夏日之光系列、MFK清新綠調、Issey Miyake雨水氣息 (持續更新)

最近不少品牌都推出新香水迎接夏天，包括Diptyque夏日之光限量系列，明亮清新的佛手柑新品，加上充滿藝術感的氣質包裝，令人愛不釋手；而Maison Francis Kurkdjian亦為Cologne forte系列帶來了新成員，清新綠調正好為炎熱天氣降溫。ACQUA DI PARMA的精純香橙香水，用上古法的天然手工提取精油，相信也會令一眾香氛控心動。 香水 2023 ｜Diptyque 夏日之光限量系列 夏日之光淡香水以地中海盆地獨特的仙人掌果香為主角，配搭佛手柑、鳶尾及茉莉的複合香調，帶來明亮清新的香氣。品牌更特別邀請美國藝術家Erik Winkowski合作，其獨特風格揉合動畫及拼貼藝術效果，在產品包裝上展現地中海美景。

系列除了香水之外，更新推出了髮香噴霧、兩款全新的檸檬草香氛蠟燭(標準香氛蠟燭190G及室內及戶外香氛蠟燭1.5KG)、身體精油噴霧及擴香扇。其中身體精油噴霧是專為這夏日之光限量系列創新研發的產品，含豐富獨具防蚊功效的檸檬草、天竺葵及桉樹精油成分，實用與舒適兼備。而擴香扇同樣以夏日之光系列插畫圖案裝飾，由Diptyque同創立於1827年的巴黎手工摺扇品牌Duvelleroy合作設計，擴香扇配搭有如陽光般燦爛的金色掛繩及背帶，方便隨身攜帶。 Ilio 夏日之光髮香噴霧 $470/30ml 香氛摺扇 $1450 夏日身體精油噴霧 $480/100ml 檸檬草香氛蠟燭 $560/190g 檸檬草室內及戶外香氛蠟燭 $2700/1.5kg

香水 2023 ｜ Maison Francis Kurkdjian Aqua Media Cologne forte 淡香精 $1,050/35ml 、 $1,680/70ml 、 $3,300/200ml 香水以彩虹排列中間的顏色——綠色，來代表這款作品，展現平衡與和諧。這位新成員以茴香作為主角，前調是forte系列主軸、明亮的意大利佛手柑 ，跟通透輕盈的希蒂鶯花香相融合，馬鞭草的和諧感配搭甜茴香，這花草結構的組成由堅實的木質麝香為基調，突出香水的感性氣質，創造出帶有微酸柑橘、充滿活力的清新綠色芳香調。

香水2023｜Maison Francis Kurkdjian Aqua Media Cologne forte淡香精 $1,050/35ml、$1,680/70ml、$3,300/200ml

Cologne forte淡香精系列本身已有3款淡香精，並均以佛手柑為主要香材，添加不同的香材與香調，打造充滿度假風格的清新旅程。系列包括百搭的「白襯衫」Aqua Universalis Cologne forte淡香精，演繹陽光下的白淨衣裳，象徵著極致純淨，呼吸著新鮮空氣；而Aqua Vitae Cologne forte淡香精象徵著日正當中的太陽，炙熱的空氣中飄著花香和一股暖意；Aqua Celestia Cologne forte淡香精則散放著清新明亮、如晶瑩剔透的光環，呈現海天一色的靜謐藍調。今次新出的Media CologneCologne forte是新找回和諧的象徵，在於平衡和簡單的樂趣。

Cologne forte淡香精系列本身已有3款淡香精

香水 2023 ｜ ACQUA DI PARMA 藍色地中海淡香水 ( 精純香橙香珍藏版 ) $1,720/100ml 品牌沿用古法在西西里「香橙之都」里貝拉的香草橙萃取精油——以手工汲取柑橘果實的核心香韻，手工匠人將柑橘一分為二，隨後使用工具「卡瓦托雷」將果肉與果皮分離，再將香草橙皮在海綿上揉搓、擠壓，讓海綿充分保留香味的多重層次感，最後將海綿中的精油擠壓到紅土陶器內，釋放香草橙香調。100公斤的香草橙僅可萃取300克精油，果實的剩餘成分會被用於其他渠道，不會產生浪費。

淡香水的柑橘果實韻味，回味時泛起香草般的甜蜜氣息，繼而與檸檬氣息的酸甜感交織相融，形成鮮明對比。柑橘香調與苦杏仁香息營造暖煦之感，黑胡椒香更增添一抹質感與明亮。瓶身以特定藍色印製搭配釉彩香水瓶色調，映現地中海明媚風光。

香水2023｜ACQUA DI PARMA 藍色地中海淡香水(精純香橙香珍藏版) $1,720/100ml

香水 2023 ｜ Issey Miyake A Drop d'Issey Eau de Parfum Essentielle 香水 $530/30ml 、 $790/50ml 、 $1,030/90ml 香水捕捉春天清新雨滴的感性，雨滴從天以落下，穿梭於大自然中。香水融合經典雨滴香氣和丁香香調，展現出一股明亮振奮的清新感覺。瓶子中間的弧形玻璃猶如水泡，營造了迷人的光學效果，淡淡的綠色瓶身反映出雨水在沿途遇到的植物和花卉。

香水2023｜Issey Miyake A Drop d'Issey Eau de Parfum Essentielle 香水 $530/30ml、$790/50ml、$1,030/90ml

香水 2023 ｜ Penhaligon ’ s Solaris 淡香精 Penhaligon’s的Luna淡香水是品牌的熱賣香氛，訴說著柔美圓潤的薰苔香調。品牌在夏日推出與Luna相呼應的「太陽系」Solaris香水，中性的花香柑橘調，予人提振活力感覺。前調以黑醋栗、苦橙與檸檬，調和出輕快明亮的柑橘香氣，中調是依蘭依蘭、茉莉與大溪地梔子花3款白花香氣，基調則是雪松和檀香，並伴隨著滑順香草，讓人聯想到灑落於肌膚上的陽光。

香水2023｜Penhaligon’s Solaris淡香精

香水 2023 ｜ TOM FORD NEROLI PORTOFINO EDP $2,395/50ml 、 $3,215/100ml TOM FORD NEROLI PORTOFINO一直是PRIVATE BLEND香氛系列中，其中一款最受歡迎的香氛。夏季將至，這款亞洲地區寵兒再度歸來，將意大利Portofino波光閃爍的湛藍海水、清爽的微風以及嫩綠葉子，融匯成耀目優雅氣息。 香氛糅合突尼斯橙花、西西里島檸檬、柑橘及意大利佛手柑而成的柑橘油為香氛展開序幕，薰衣草、橙花、迷迭香及琥珀構成意想不到的基調，為香氛增添豐富的複雜性。