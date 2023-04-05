香水2023｜2023春季香水新品盤點 優雅花香/活力果香/中性木香必收香水 (持續更新)

踏入春季，在準備為衣櫥換季之餘，也不要忘記轉換香水襯衫。最近各大品牌都陸續推出新品，包括Penhaligon’s與查爾斯國王莊園的跨界聯乘、嬌蘭的全新限量版花草水語繁花香氛系列，以及Diptyque L’Eau Papier的紙墨之水淡香水，囊括優雅花香調、活力果香或沉穩中性的木香調，快看看有沒有你的心頭好。 2023春季香水｜Penhaligon ’ s Highgrove Bouquet 香水 $1,780/100ml 香水是受英國現任查爾斯國王啟發並與之共同創作的全新香氛，向查爾斯和卡蜜拉王后的故鄉海格洛夫莊園(Highgrove Gardens)致敬。香水加入莊園盛開的垂枝銀毛椴的獨特香氣，加上含羞草，以及精緻雪松和鳶尾，打造自然優雅及溫暖氛圍的香氛。

2023春季香水｜Penhaligon’s Highgrove Bouquet香水 $1,780/100ml

這款香水的收益更會用作募集支持王子基金會的資金，其收益的10%將用於資助該慈善機構的培訓與教育計劃，包含傳統工藝、傳統藝術、園藝、時尚和織品，以及每年為數千名中小學生提供綠色飲食和栽種計畫。 查爾斯國王50多年來致力提倡可持續發展，因此香水包裝使用100%回收紙與生態甘蔗取代塑料，並使用無任何礦物油添加的有機油墨印刷，以支持他的環保願景。

2023春季香水｜Penhaligon’s Highgrove Bouquet香水 $1,780/100ml

2023 春季香水｜ Diptyque L ’ Eau Papier 紙墨之水淡香水 $880/50ml 、 $1,220/100ml 紙張是文案與創作的載體，與藝術有不解緣的Diptyque創作出別緻紙香——加入含羞草、金金黄木質及米香調，組成輕柔可親的粉質香氣：以穀物為起點，呼應香水中的墨香，透過麝香香調昇華，緊隨其後的含羞草香氣以優雅粉香為主，與紙張的柔和香味相輔相成。

2023春季香水｜Diptyque L’Eau Papier紙墨之水淡香水 $880/50ml、$1,220/100ml

香水橢圓形標誌的背面圖案同時亦呼應主題，由來自法國的藝術家Alix Waline創作，精妙動人的水墨畫，與白麝香的柔美質感淋漓展現：層層疊疊的緊湊小點象徵清蒸稻米香調；纖細條紋則代表木香調，對應歷史悠久的紙張原料；悄然暈開的玲瓏墨蹟仿如香氣靈動的含羞草，芬芳誘人。

2023 春季香水｜ Aesop 格歐暮香水 $1,500/50ml 香水是虛實之境系列的第5位成員，背後靈感源自「躺下」這一動作，並以歇息中的寧靜為創作主軸：當外在世界消退、思想漸漸轉向內心深處的時刻，就是香水所體現的意象。 橙花的清新花香、苦橙白花的甜美氣息、金合歡的乾淨粉香，與馥郁而溫潤的玫瑰、水仙、茉莉花融合於一，再添上一絲瑪黛茶的草本綠意。這片柔軟、青翠盎然的牧場，完美襯托著由粉紅胡椒、小荳蔻所帶來更強烈的辛辣中調。香水的後調馥郁而奢華，由廣藿香、古巴香脂、檀香交織而成，創造出一種乾淨粉感的底蘊，呈現出馥郁溫暖、細微低調的豐富層次。

2023 春季香水｜嬌蘭 限量版花草水語繁花香氛系列 品牌的調香師特別尋找符合道德標準，而且能反映種植風土環境獨特性的原材料，造就了 Aqua Allegoria Harvest 花草水語繁花香氛。系列香氛含有高達95%的天然來源成分，包括來自格拉斯的有機玫瑰花水、在成熟前人手採摘卡拉布里亞的Marzolo柑橘，以及由Guerlain自家蜂巢搜羅而來的卡拉布里亞優質蜂蜜精華，印證 Guerlain對保護地球的決心。 全新限量版花草水語繁花香氛系列採用100%可回收、無塑纖維素包裝，這外盒以來自生態管理森林的天然原生木纖維製造，盒子尺寸設計大小適中，盡量減少廢物。盒身飾以花卉和小麥圖案，由藝術家Laura Gulshani設計，每個外盒的用色和諧協調，3色調的組合，讓人想起印花水彩。優雅、簡潔而環保的包裝，形象討喜，且依然貫徹花草水語的精神。而香氛瓶在法國製造，亦採用15%再生玻璃打造。

2023春季香水｜嬌蘭 限量版清翠橙花淡香氛 $1,460/125ml 2023 春季香水｜嬌蘭 限量版花草水語繁花香氛清翠橙花（淡香氛） $1,460/125ML 使用獨家蜂蜜精華，為了透現這種蜂蜜的優雅花香和美味的橙花香調，Guerlain首次利用樹脂柱來吸收捕捉香氣分子，賦予橙花蜂蜜特有芳香，並融合了香根草的溫暖木質香氣。

2023 春季香水｜嬌蘭限量版花草水語繁花香氛晨霧玫瑰（淡香氛） 產自意大利卡拉布里亞的馬佐洛蜜柑會在完熟前採摘，為 Mandarine Basilic Harvest 繁花香氛陽光甜橘增添一股苦甜香氣，羅勒葉的清香貫穿了濃郁的綠茶與木香基調。 2023春季香水｜嬌蘭限量版花草水語繁花香氛晨霧玫瑰（淡香氛） $1,460/125ML

2023春季香水｜嬌蘭限量版花草水語繁花香氛陽光甜橘（淡香氛） $1,460/125ML 2023 春季香水｜嬌蘭限量版花草水語繁花香氛陽光甜橘（淡香氛） 經人工細心採摘的保加利亞玫瑰與土耳其玫瑰，結合了格拉斯有機玫瑰水的淡雅清香，在可口的荔枝和黑加侖子韻調襯托下，芳香四溢。

2023 春季香水｜ GIORGIO ARMANI SANTAL DĀN SHĀ 高訂香水 $1,210/50ml 、 $1,740/100ml DĀN SHĀ這名字由中國的「丹砂」色調啟發而來，其色如硃砂。香水帶有豐富的木質清爽香調，溫暖的檀香與清新的佛手柑交織，繚繞小荳蔻的香料郁香，將3種典雅香調完美結合，柔和感性同時清爽明亮。檀香的提神氣息喚起一種沉浸在大自然中的感覺，如中國皇宮園林的脫俗氣質，藉此向菲菲芳草致敬。

2023春季香水｜GIORGIO ARMANI SANTAL DĀN SHĀ 高訂香水 $1,210/50ml、$1,740/100ml

2023 春季香水｜ Gucci Bloom Intense 香氛 $705/30ml 、 $965/50ml 、 $1,320/100ml 香水換上黑色光漆瓶身，猶如月全蝕般深邃而懾人。橙花精華前調活潑明亮，茉莉花、晚香玉和使君子的淡雅花香，與晚上盛放的「夜夫人」蘭花一同綻放，交織醉人花香。廣藿香精華和水晶苔蘚香調結合而成的基調，令香氛展現縈繞誘人的深度。

2023 春季香水｜ Daisy Marc Jacobs Eau So Fresh Paradise 淡香氛 $825/75ml 香水以粉紅胡椒與薰衣草和諧融合，烘托出揭開序幕的草本香氣，加上大地氣息的天然輕柔，成就完美平衡。紫紅調瓶身糅合經典的Daisy香氛瓶蓋，以粉紅與紫色雛菊花瓣示人，代表野花開遍的不同景色。