香港交通消息及巴士apps｜hkbus.app零廣告 港鐵+巴士+小巴+輕鐵到站時間

無論作為司機或乘客，都會希望了解最新的交通消息，以保出門平安順利。而網絡資訊繁多，如果需要了解各種資訊可能需要瀏覽多個網站或應用程式，以下就盤點幾個最新交通消息網站和APP，讓大家可以即時了解路面情況，出門時便可以暢通無阻。
交通消息網站｜香港電台／商業電台881903
如果司機想知道路面情況，其實最簡單的方法便是打開收音機留意電台的廣播。但除了電台直播的版本外，電台的網站上亦會即時更新路面情況，以方便市民查詢。港人最常使用的電台便是香港電台和商業電台881903，港台的交通消息網站會概括交通情況，資料比較豐富，而商台則比較簡約，頁面上只顯示交通意外、封路或火警發生的標題及時間，需要再按進頁面才可以了解詳情，因此可以更快地掌握想要的資訊，繼而跟進事情發展，兩個網站各有優劣，同樣方面了解最新的交通消息。
交通消息網站｜Facebook群組－馬路的事(即時交通資訊台)
有時候路面的情況需要當事人才更快速地了解詳情，因此建議司機可以加入相關的群組，搶先一步通報或了解路面資訊，不但可以獲取資訊，甚至有機會可以幫助別人。Facebook 上有各種群組，而「馬路的事(即時交通資訊台)」屬於比較大型的交通消息群組，不少網民都會在群組內更新即時的交通消息，有時候比起電台或政府的資訊更快速，因此不妨加入群組助己助人。不過群組上的發言始終屬於未經完全證實的消息，建議綜合各種資訊過濾，以免誤信消息。
交通消息APP｜香港出行易
香港出行易為香港政府開發的交通消息APP，可以通過APP了解各種交通消息，例如實時交通快拍、泊車資訊、公共交通工具實時到站資訊等，一APP在手便可以了解各種交通資訊，無論是司機或乘客使用都適合使用。雖然APP內資訊繁多，但交通消息並不及電台或Facebook群組即時，而且公共交通工具的到站資訊亦比較不準確，因此建議使用快拍功能來了解最即時的交通消息。而隨着香港開關，口岸交通的功能亦重新投入服務，如果經常需要經過口岸出入境，可以通過APP了解通關的輪候時間。
交通消息APP｜無廣告hkbus.app - 巴士到站預報
由Law Wai Chun開發的無廣告交通工具到站預報App，九巴、新巴、城巴、小巴、港鐵、嶼巴、輕鐵都包括在內。Law Wai Chun原意是想母親節省時間，更快查看到巴士到站時間，而且巴士公司早已開放數據，於是整合及製作。
交通消息APP｜HKBUS•香港巴士
不少人上下班都會選擇乘坐巴士，但由於有不同的巴士營運商，因此需要下載多個巴士APP才可以了解巴士到站的實際情況。而HKBUS•香港巴士就結合了各種常用的公共交通工具，包括九巴、城巴、龍運巴士、新巴等，而且還可以查詢綠色小巴的行車情況，最重要的是APP內實時到站時間都十分準確，讓人不用擔心「走車」的情況出現。較為不便之處便是APP暫時只支援新巴及城巴的臨時交通安排資訊，九巴及龍運巴士的資訊就需要自己另外查看，而且需要付費才可以永久移除APP內的廣告，不過其實其他巴士APP也有廣告的情況，因此問題不算大。
交通消息APP｜MTR Mobile
除了乘坐巴士外，不少人都會選擇乘坐港鐵或旗下的輕鐵及港鐵巴士。如果想要了解相關的資訊，便需要下載其MTR Mobile APP，不但可以通過應用程式知道港鐵、輕鐵或巴士的到站時間，還可以提供最快捷的轉乘方法，甚至可以直接在APP內購買車票，十分方便。而最方便的是可以在應用程式了解車務狀況，這樣便可以在入閘前確認列車服務是否有延誤，從而選擇最適合自己的交通方式。