生活
2025-11-17 13:00:00

香港人北海道開丹丘蒸留所酒廠 2026年度私人原桶威士忌企劃

如果你自問有留意本地烈酒，對氈酒「白蘭樹下」及咖啡利口酒「淡墨」應該不會陌生。「丹丘蒸留所」是其創作團隊最新打造的香港原創烈酒品牌，在日本北海道自設的廠房日前已正式落成並全面投入生產。有興趣入手支持的話，品牌將推出2026年度私人原桶威士忌企劃，為威士忌愛好者、收藏家及投資者等提供一個購入珍稀佳釀的機會，下文即睇介紹！

香港原創烈酒品牌 丹丘蒸留所

丹丘蒸留所酒廠由聯合創辦人 Joseph 親自主理規劃，並邀得旅居蘇格蘭多年、在高地的 Edradour 蒸餾所鑽研小批量蒸餾工藝的台灣專家 David 出任首席蒸餾師，以確保出品穩定，達世界級水準。 而地理位置方面亦有講究，丹丘蒸留所位於北海道的中心地帶東川町，與威士忌聖地蘇格蘭處於同一緯度，亦是當地首間威士忌蒸餾所。酒廠被七座宏偉雪山包圍，坐擁獲日本評為「平成の名水百選」的純淨雪山水源，四季分明的氣候，有利於釀制佳釀。為了讓香港的威士忌愛好者及投資者等能更深入地體驗品牌出品，丘蒸留所將於荃灣南豐紗廠的概念店兼試飲室，定期舉辦威士忌品鑒講座。

有關「2026 年度私人原桶威士忌企劃」的認購詳情及南豐紗廠分享會的報名資訊，敬請瀏覽官方網站或電郵[email protected] 查詢。

丹丘蒸留所受日本政府邀請，於今年 9 月正式竣工，成為當地首間威士忌蒸餾所。 丹丘蒸留所（Tankyu Distillery）位於日本北海道東川町的威士忌蒸餾所已正式落成並全面投入生產

2026年度私人原桶威士忌企劃

早在丹丘蒸留所未正式竣工前，酒廠推出的首批「私人原桶威士忌企劃」因反應熱烈已於短短半年內全數售罄。為回應市場的熱烈迴響，丹丘蒸留所現正隆重推出「2026 年度私人原桶威士忌企劃」，精心挑選了四款各具神韻的優質橡木桶，帶來不同風格、極具收藏價值的單一麥芽威士忌：

橡木桶

 

橡木桶介紹

橡木桶容量

免費存放年期

水楢橡木

（ 豬 頭 桶

Hogshead

/     Mizunara

極致珍稀的日本獨有橡木，以其獨特的檀香、伽羅和椰子香氣聞名於世，被譽為威士忌的「東方靈魂」。

220 公升 

314 支 ，三年天使分享(Angel Share) 之後約有 267

8

18 年雪莉

（豬頭桶/ 18-Year-Old Sherry

Hogshead

經過 18 年頂級雪莉酒潤養的橡木桶，將為威士忌注入深邃的乾果、黑巧克力和香料層次，口感豐厚圓潤。

220 公升 

314 支 ，三年天使分享(Angel Share) 之後約有 267

8

美國波本

（美式標準桶 ASB/ American

Standard Barrel

經典的波本桶帶來香甜的雲呢拿、焦糖與蜂蜜氣息，為酒體奠定醇厚甜美的基礎。

200 公升 

285 支，三年天使分享(Angel Share)

之後約有 243

3

雪莉

（四分之一桶 / Sherry

Quarter Cask

較小的桶身能加速熟成過程，讓酒液與橡木的風味交換更為集中，創造出濃郁而集中的雪莉風味。

56 公升

80 支，三年天使分享(Angel Share)

後約有 68

3

