香港人北海道開丹丘蒸留所酒廠 2026年度私人原桶威士忌企劃

如果你自問有留意本地烈酒，對氈酒「白蘭樹下」及咖啡利口酒「淡墨」應該不會陌生。「丹丘蒸留所」是其創作團隊最新打造的香港原創烈酒品牌，在日本北海道自設的廠房日前已正式落成並全面投入生產。有興趣入手支持的話，品牌將推出2026年度私人原桶威士忌企劃，為威士忌愛好者、收藏家及投資者等提供一個購入珍稀佳釀的機會，下文即睇介紹！

香港原創烈酒品牌 丹丘蒸留所 丹丘蒸留所酒廠由聯合創辦人 Joseph 親自主理規劃，並邀得旅居蘇格蘭多年、在高地的 Edradour 蒸餾所鑽研小批量蒸餾工藝的台灣專家 David 出任首席蒸餾師，以確保出品穩定，達世界級水準。 而地理位置方面亦有講究，丹丘蒸留所位於北海道的中心地帶東川町，與威士忌聖地蘇格蘭處於同一緯度，亦是當地首間威士忌蒸餾所。酒廠被七座宏偉雪山包圍，坐擁獲日本評為「平成の名水百選」的純淨雪山水源，四季分明的氣候，有利於釀制佳釀。為了讓香港的威士忌愛好者及投資者等能更深入地體驗品牌出品，丘蒸留所將於荃灣南豐紗廠的概念店兼試飲室，定期舉辦威士忌品鑒講座。



有關「2026 年度私人原桶威士忌企劃」的認購詳情及南豐紗廠分享會的報名資訊，敬請瀏覽官方網站或電郵[email protected] 查詢。

2026年度私人原桶威士忌企劃 早在丹丘蒸留所未正式竣工前，酒廠推出的首批「私人原桶威士忌企劃」因反應熱烈已於短短半年內全數售罄。為回應市場的熱烈迴響，丹丘蒸留所現正隆重推出「2026 年度私人原桶威士忌企劃」，精心挑選了四款各具神韻的優質橡木桶，帶來不同風格、極具收藏價值的單一麥芽威士忌： 橡木桶 橡木桶介紹 橡木桶容量 免費存放年期 水楢橡木 （ 豬 頭 桶 Hogshead） / Mizunara 極致珍稀的日本獨有橡木，以其獨特的檀香、伽羅和椰子香氣聞名於世，被譽為威士忌的「東方靈魂」。 220 公升 約 314 支 ，三年天使分享(Angel Share) 之後約有 267 支 8 年 18 年雪莉 （豬頭桶/ 18-Year-Old Sherry Hogshead） 經過 18 年頂級雪莉酒潤養的橡木桶，將為威士忌注入深邃的乾果、黑巧克力和香料層次，口感豐厚圓潤。 220 公升 約 314 支 ，三年天使分享(Angel Share) 之後約有 267 支 8 年 美國波本 （美式標準桶 ASB/ American Standard Barrel） 經典的波本桶帶來香甜的雲呢拿、焦糖與蜂蜜氣息，為酒體奠定醇厚甜美的基礎。 200 公升 約 285 支，三年天使分享(Angel Share) 之後約有 243 支 3 年 雪莉 （四分之一桶 / Sherry Quarter Cask） 較小的桶身能加速熟成過程，讓酒液與橡木的風味交換更為集中，創造出濃郁而集中的雪莉風味。 56 公升 約 80 支，三年天使分享(Angel Share)之 後約有 68 支 3 年