香港仔好去處｜英皇戲院登陸黃竹坑SOUTHSIDE 開業優惠新登記送3張戲票/全新美食餐單

黃竹坑居民請注意！英皇戲院正式登陸黃竹坑SOUTHSIDE，設有4間獨立影院。推出開業限定優惠，VIP會員專享$65戲飛，首3,000名入會更減入會費$20及送3張戲票。即睇詳情！

英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）正式進駐港島南，位於商場3樓，設有4間獨立影院，共設384個座位。戲院特別推出開業票價優惠，VIP會員獨享$65票價至2024年7月31日。首3,000位憑優惠碼【SOUTHSIDE】登記成為VIP會員，即享入會費減$20、獲贈3張戲票（名額有限，先到先得）及連串限定禮遇，於今個暑假盡情欣賞《海關戰線》、《玩轉腦朋友2》、《死侍與狼人》、《壞蛋獎門人4》、《無聲絕境外傳：首襲日》等暑期精彩猛片。另外，長者早場票價更低至$30。

戲院於開業期間特別為區內長者及學生提供免費電影放映場，由7月10號起的首四個星期三均會提供兩場免費電影放映場，其中一場的對象為長者，除了讓他們感受全新戲院外，更希望藉此感謝他們為社區作出貢獻，給他們提供更多娛樂；另一場的對象為莘莘學子，為他們在繁重學業外提供更多動力，看套輕鬆電影充電後再繼續「搏殺」，平衡生活，活得健康！

全新「 Sea to Table 」美食餐單 自備容器買一送一

此外，戲院更同步推出全新餐單「Sea to Table」包括粟米忌廉可樂餅、柚子醬．吉列蝦熱狗、真．蟹肉熱狗、炸魚薯條，絕對能滿足你味蕾！由2024年6月21日至8月1日期間，只要自備容器，即可享不同餐飲買一送一優惠。

自備容器優惠：

6月21日至7月４日：爆谷買一送一優惠

7月5日至7月18日：咖啡買一送一優惠

7月19日至8月1日：川寧熱茶買一送一優惠