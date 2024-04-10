香港全民閱讀日｜推出「免費閱讀週」鼓勵閱讀

打開書本可以讀出無限可能，香港教育城（教城）致力推動閱讀文化，帶學生投入書中的夢幻世界，為迎接4月23日「世界閱讀日」兼「香港全民閱讀日」，教城推出免費閱讀週，推廣閱讀氣氛，全城建設書香氛圍。

一同體驗閱讀快樂 締造優質親子時光

教城行政總監魏遠強先生表示，閱讀能轉化為推動孩子前行的動力，跟隨閱讀的熱情，打開生命的 無限可能。我們誠邀所有學生、教育工作者和家長一起參與和推廣「免費閱讀週」，作為開啟閱讀習慣的鑰匙，為孩子播下終身學習的種子。家長可以多鼓勵孩子每天利用空餘的時間看書，例如小息時段、乘車時間或是睡覺之前，一同體驗閱讀的快樂，締造優質親子時光。而「免費閱讀週」提供的電子書就能配合不同的作息時間，隨時隨地跳進書本世界，享受閱讀樂趣。