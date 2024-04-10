熱門搜尋:
DSE 2024 雪龍2號 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 金像獎2024
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-04-10 10:00:00

香港全民閱讀日｜推出「免費閱讀週」鼓勵閱讀

分享：
香港全民閱讀日｜推出「免費閱讀週」鼓勵閱讀

香港全民閱讀日｜推出「免費閱讀週」鼓勵閱讀

打開書本可以讀出無限可能，香港教育城（教城）致力推動閱讀文化，帶學生投入書中的夢幻世界，為迎接423日「世界閱讀日」兼「香港全民閱讀日」，教城推出免費閱讀週，推廣閱讀氣氛，全城建設書香氛圍。

一同體驗閱讀快樂 締造優質親子時光

教城行政總監魏遠強先生表示，閱讀能轉化為推動孩子前行的動力，跟隨閱讀的熱情，打開生命的 無限可能。我們誠邀所有學生、教育工作者和家長一起參與和推廣「免費閱讀週」，作為開啟閱讀習慣的鑰匙，為孩子播下終身學習的種子家長可以多鼓勵孩子每天利用空餘的時間看書，例如小息時段、乘車時間或是睡覺之前，一同體驗閱讀的快樂，締造優質親子時光。而「免費閱讀週」提供的電子書就能配合不同的作息時間，隨時隨地跳進書本世界，享受閱讀樂趣

為迎接4月23日「世界閱讀日」兼「香港全民閱讀日」，教城推出免費閱讀週，推廣閱讀氣氛。

為迎接4月23日「世界閱讀日」兼「香港全民閱讀日」，教城推出免費閱讀週，推廣閱讀氣氛。

推出「免費閱讀週」

開放收費閱讀組合教城一直致力推展閱讀文化，營造輕鬆愉快的數碼閱讀環境，教城多功能的「教城書櫃」(EdBookShelf)應用程式，讓學生一鍵盡覽數千本不同主題的免費電子書，涵蓋人文、史地、中國古典名著、現代經典作家、科普、生活百科、真人發聲英文叢書等，內置粵語、普通話及英語發音功能，提供中英文介面，讀者隨時隨地置身個人化的電子圖書館

為推動「愛閱讀．樂分享」氛圍，教城將於423日至429日一連七日期間，推出「免費閱讀週」，協助學校推展廣泛閱讀，同時擴闊兒童及青少年閱讀面。於「免費閱讀週」 期間，教城將開放「e悅讀學校計劃」多個收費閱讀組合，供中、小學生閱覽。是次活動獲超過40間本地及海外出版商鼎力支持（名單見附錄），在「免費閱讀週」內豁免收取超過3000本電子書費用，共同響應「世界閱讀日」及「香港全民閱讀日」，推動手不釋卷的風氣。 有關教城「免費閱讀週」，請按此連結了解更多。

Ad Block

除此以外，教城特別邀請著名繪本作家——Benny Lau 4 27 日（星期六）下午230分至下午4時主持「教城世界閱讀日活動系列（二）繪本×共讀共享創意教學」。Benny Lau不但會與小朋友共讀繪本，讓家長認識共讀的技巧、引導小朋友聆聽故事及學會分享，亦會透過遊戲及提問等形式，鼓勵小朋友進行簡單創作。活動歡迎學前幼童及家長以親子形式參加。有興趣參與家庭請按此於教城網站報名

特選圖書清單

三步驟參加「免費閱讀週」 手繪香港 築跡 - 公共屋邨篇 咆哮的媽媽 故宫博物院：去故宫修文物 科學素養練功房：想不到的數學 病毒的祕密日記 動物嘉年華：西西的動物詩 跟著動物醫生過一天
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受