香港全民閱讀日｜推出「免費閱讀週」鼓勵閱讀

打開書本可以讀出無限可能，香港教育城（教城）致力推動閱讀文化，帶學生投入書中的夢幻世界，為迎接4月23日「世界閱讀日」兼「香港全民閱讀日」，教城推出免費閱讀週，推廣閱讀氣氛，全城建設書香氛圍。
一同體驗閱讀快樂 締造優質親子時光
教城行政總監魏遠強先生表示，閱讀能轉化為推動孩子前行的動力，跟隨閱讀的熱情，打開生命的 無限可能。我們誠邀所有學生、教育工作者和家長一起參與和推廣「免費閱讀週」，作為開啟閱讀習慣的鑰匙，為孩子播下終身學習的種子。家長可以多鼓勵孩子每天利用空餘的時間看書，例如小息時段、乘車時間或是睡覺之前，一同體驗閱讀的快樂，締造優質親子時光。而「免費閱讀週」提供的電子書就能配合不同的作息時間，隨時隨地跳進書本世界，享受閱讀樂趣。
推出「免費閱讀週」
開放收費閱讀組合教城一直致力推展閱讀文化，營造輕鬆愉快的數碼閱讀環境，教城多功能的「教城書櫃」(EdBookShelf)應用程式，讓學生一鍵盡覽數千本不同主題的免費電子書，涵蓋人文、史地、中國古典名著、現代經典作家、科普、生活百科、真人發聲英文叢書等，內置粵語、普通話及英語發音功能，提供中英文介面，讀者隨時隨地置身個人化的電子圖書館。
為推動「愛閱讀．樂分享」氛圍，教城將於4月23日至4月29日一連七日期間，推出「免費閱讀週」，協助學校推展廣泛閱讀，同時擴闊兒童及青少年閱讀面。於「免費閱讀週」 期間，教城將開放「e悅讀學校計劃」多個收費閱讀組合，供中、小學生閱覽。是次活動獲超過40間本地及海外出版商鼎力支持（名單見附錄），在「免費閱讀週」內豁免收取超過3000本電子書費用，共同響應「世界閱讀日」及「香港全民閱讀日」，推動手不釋卷的風氣。 有關教城「免費閱讀週」，請按此連結了解更多。
除此以外，教城特別邀請著名繪本作家——Benny Lau 在 4 月 27 日（星期六）下午2時30分至下午4時主持「教城世界閱讀日活動系列（二）繪本×共讀共享創意教學」。Benny Lau不但會與小朋友共讀繪本，讓家長認識共讀的技巧、引導小朋友聆聽故事及學會分享，亦會透過遊戲及提問等形式，鼓勵小朋友進行簡單創作。活動歡迎學前幼童及家長以親子形式參加。有興趣參與家庭請按此於教城網站報名。