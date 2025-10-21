香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」 11月閃亮登場 有獎問答贏免費觀賞門票

香港冬日IP角色慶典 「Merry Balloon Hong Kong」，將於2025年11月24日至2026年1月4日期間舉行，橫跨聖誕及新年假期。活動集合本地及海外近20個人氣IP角色，並結合藝術、旅遊及娛樂三大元素，為市民和遊客帶來夢幻氣氛與節日魔力，即睇以下活動詳情。

整個慶典以「氣球與角色」為核心，以氣球藝術、燈影裝置及互動體驗貫穿。設有三大主題項目，包括「Merry Balloon Parade」：香港首個大型角色輕氣球巡遊、「Merry Balloon Park」：巨型夢幻充氣樂園、「Merry-Go-Around Town」：結合AR技術的全城互動集印活動，為冬日夜空增添色彩。

香港首個大型 IP 角色氣球巡遊 「Merry Balloon Parade」將於12月28日（周日）於西九文化區舉行，並免費開放予公眾觀賞。屆時會有約20個來自不同品牌與地區的角色氣球將沿海濱巡遊，由香港故宮文化博物館出發，途經M+藝術館，一路穿越維港景色。除了巨型氣球巡遊外，場內亦設有角色主題區及互動打卡裝置。讓各年齡層都能投入其中。