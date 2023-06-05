香港創科展免費入場 特設互動專區及專題分享 讓人親身體驗年輕人好玩發明

香港創新基金（下稱「基金」）致力推動本港創新科技發展，去年首辦香港創科展（「創科展」）吸引逾11,000人次入場，反應熱烈。第二屆創科展將於6月17至18日假香港會議展覽中心3FG展覽廳舉行，120隊來自本港中小學入圍師生隊伍，將展示他們的創意研究成果。一連兩天的展覽期間，大會亦邀請不同嘉賓分享如何運用創新科技提升生活質素，以及有關應用在國際巿場的發展，更特設互動專區透過富教育意義與趣味的活動體驗及交流，齊齊寓學於樂，探索創新科技的樂趣。活動現正接受網上預約登記，歡迎公眾免費入場。 創科展為年輕人提供展示發明的平台 香港創新基金舉辦創科展，為年輕人提供展示發明的平台，旨在鼓勵他們發揮創意和科學精神，透過創新科技解決日常生活難題，從而推動香港創新科技生態圈發展。今屆創科展創科展以「大想頭 齊創新」為主題，自2022年9月起接受報名，共接獲約400份來自近120間本地及國際學校約1,200名小四至中六學生及老師提交的作品，作品主題分別圍繞智慧城市及智能家居、醫療及保健、可持續發展及奇思妙想四大範疇。

120項年輕人創意作品亮相香港創科展

逾40名專家及學者完成初審 選出120隊入圍隊伍 今年入圍作品顯示不少參賽同學透過觀察日常生活和關注社會熱門話題，思考如何運用創新科技提出嶄新的解決方案，包括預防疾病、環境保護、節約能源等方面。另外，參賽作品亦反映同學們關心社會，並對傷健人士、獨居長者、長期病患者等弱勢社群持有同理心，希望利用創新意念及科技協助他們應付生活上的挑戰，推動他們融入社區，促進多元共融。 來自不同行業超過40名的專家及學者所組成初選評審團，早前已完成初審，並選出120隊入圍隊伍。而評審團將按「小學組」、「初中組」及「高中組」分別選出優勝隊伍，並於頒獎典禮上公布結果。今年亦將繼續設有「最受歡迎設計大獎」，將由公眾於現場投票選出。歡迎大家到場支持喜愛隊伍及作品，共同見證得獎隊伍誕生。

於親子同樂互動專區 探索科技領域 場內設有四個充滿教育意義且趣味十足的互動專區，適合親子同樂，透過遊戲與體驗，一起探索科技領域。當中包括「香港航天科技產業發展」──讓大家了解更多星鏈工程及人造衛星的研發、應用及服務範疇；「波光塑影」──以創意賦予塑膠第二生命；「模擬駕駛體驗區」── 參加者透過Z-Challenger Academy的模擬駕駛系統，有如親臨其境體驗真實的極速駕駛感受，學習機械工程及設計概念；「水凝分子實驗室」── 參加者利用科學原理，發揮創意，製作出獨一無二的作品。 今年創科展更安排專題分享環節，邀請來自不同機構的嘉賓到場，分享創新科技在日常生活的應用及在國際巿場的發展，促進創科企業、學界與公眾互動交流。首屆創科展的得獎作品「食品鉀濃度降低裝置」和「舞樂無限」的創作者，亦會於現場分享他們的寶貴的創科歷程，鼓勵更多年輕人培養敢創敢試、勇於實踐的精神。