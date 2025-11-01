香港博物館節2025 ｜《繽FUN博物館嘉年華》開幕 逾百項活動玩轉文化周末

由康文署舉辦為期1個月的「香港博物館節2025」已經正式開幕。屬下17間博物館及藝術空間推出超過100項活動。今年以「博物館慶典年」為主題，並舉行6間博物館的「生日派對」及開幕節目「繽Fun博物館嘉年華」，讓市民從一系列的體驗中認識博物館歷史及文化。即睇以下活動詳情。

6 館齊慶生 玩轉文化新體驗 今年博物館節的主角包括李鄭屋漢墓、香港歷史博物館、香港太空館、香港鐵路博物館、香港文化博物館及香港抗戰及海防博物館，分別迎來不同里程碑。為慶祝這「博物館慶典年」，康文署特別策劃多項適合家庭與年輕人參與的節目，從互動遊戲到文創體驗，讓參加者以輕鬆方式認識博物館背後的故事。

玩味文創合作 今年博物館節與多個本地品牌合作推出文創產品及食品，例如「小城故事」的「博物館慶典年」積木系列，以及香港太空館與美心西餅合作的限量版「雪山菠蘿叉燒包」，現場將免費派發1,000個（送完即止）。非遺辦事處亦與黑白®及華星冰室合作，讓市民即場免費試飲現沖港式奶茶，感受港式地道風味。

城市導賞 走進歷史現 場 博物館節期間，康文署與旅發局首次合辦免費「博物館×歷史地標導賞團」，以英語及普通話講解，帶領參加者遊覽太空館、歷史博物館、藝術館及周邊地標，包括鐘樓與天星碼頭。 此外，多間博物館於周末將舉辦同樂日及攤位活動；6間周年館更設「夾蛋機」遊戲贈禮品，增添節日氣氛。活動同時獲大灣區博物館聯盟支持，深圳及廣東多間博物館亦舉辦聯動節目，推動跨地區文化交流。