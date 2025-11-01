香港博物館節2025 ｜《繽FUN博物館嘉年華》開幕 逾百項活動玩轉文化周末

由康文署舉辦為期1個月的「香港博物館節2025」已經正式開幕。屬下17間博物館及藝術空間推出超過100項活動。今年以「博物館慶典年」為主題，並舉行6間博物館的「生日派對」及開幕節目「繽Fun博物館嘉年華」，讓市民從一系列的體驗中認識博物館歷史及文化。即睇以下活動詳情。
6館齊慶生 玩轉文化新體驗
今年博物館節的主角包括李鄭屋漢墓、香港歷史博物館、香港太空館、香港鐵路博物館、香港文化博物館及香港抗戰及海防博物館，分別迎來不同里程碑。為慶祝這「博物館慶典年」，康文署特別策劃多項適合家庭與年輕人參與的節目，從互動遊戲到文創體驗，讓參加者以輕鬆方式認識博物館背後的故事。
「繽FUN博物館嘉年華」打響頭炮
今明兩日（11月1及2日），尖沙咀香港文化中心露天廣場及市集區將變身文化遊樂場。現場設有巨大化桌上遊戲「棋妙博物館」、可多人同場對戰的「『乒』紛大對戰」及「旱地冰球總動員」等活動，亦有「一人一筆接龍大派對」街頭畫創作、復古報相館及多個打卡位。
現場還有多場非物質文化遺產表演，包括港式奶茶沖製示範、木偶戲及女子舞獅演出，並設藍曬、彩繪磁磚以及鎖匙扣等一系列工作坊。完成指定活動更有機會獲得神秘禮物。更多節目詳情可瀏覽活動官網：www.museums.gov.hk/mf2025。
玩味文創合作
今年博物館節與多個本地品牌合作推出文創產品及食品，例如「小城故事」的「博物館慶典年」積木系列，以及香港太空館與美心西餅合作的限量版「雪山菠蘿叉燒包」，現場將免費派發1,000個（送完即止）。非遺辦事處亦與黑白®及華星冰室合作，讓市民即場免費試飲現沖港式奶茶，感受港式地道風味。
城市導賞 走進歷史現場
博物館節期間，康文署與旅發局首次合辦免費「博物館×歷史地標導賞團」，以英語及普通話講解，帶領參加者遊覽太空館、歷史博物館、藝術館及周邊地標，包括鐘樓與天星碼頭。
此外，多間博物館於周末將舉辦同樂日及攤位活動；6間周年館更設「夾蛋機」遊戲贈禮品，增添節日氣氛。活動同時獲大灣區博物館聯盟支持，深圳及廣東多間博物館亦舉辦聯動節目，推動跨地區文化交流。
香港博物館節2025
日期：2025.11.1-11.30
「繽Fun博物館嘉年華」
日期：2025.11.1-2（周六、日）
地址：香港文化中心露天廣場及市集區