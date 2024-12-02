香港君悅酒店 聖誕節日優惠高達8折！打卡3棵經典巨型聖誕樹/高質自助餐/聖誕蛋糕

踏入12月，市面的聖誕氣氛逐漸濃厚，香港君悅酒店以精彩紛呈的節慶體驗、佳餚美饌及窩心禮品與各位共慶佳節！大家可以先去經典巨型聖誕樹及位於閣樓樓層的胡桃夾子夢幻節日打卡區影相留念，再享用咖啡廳及茶園豐富自助餐，又或是Grand Hyatt Steakhouse君悅扒房和Grissini意大利餐廳的浪漫晚餐，同樣高質素。另外於2024年11月5日至12月6日期間以8折優惠預訂住宿，下文即睇詳情！

節日佳餚美饌推介 酒店將由才華橫溢的廚師團隊精心預備別出心裁的節日美食，包括咖啡廳及茶園豐富自助餐、Grand Hyatt Steakhouse君悅扒房和Grissini意大利餐廳的浪漫晚餐，以及The Grill露天池畔餐廳的優質燒烤自助晚餐，各有各精彩。而茶園更特別於12月8、15及22日推出週日節慶下午茶及聖誕老人說故事活動，客人可悠然樂享節日下午茶鹹甜美點，聖誕老人更會與小朋友們分享他的有趣小故事。價格為成人港幣 580元及小童港幣290元。

自助餐方面，咖啡廳於12月24至25日呈獻滋味滿載的節日自助晚餐美食，讓您於歡樂假期盡享一系列滋味無窮的應節美饌，如烤火雞、烤戰斧牛扒、香煎鵝肝、烤原條三文魚、多款冰鎮海鮮，以及一系列聖誕特色甜點。自助晚餐價目為成人港幣1,350元起及小童港幣675元起。 如果想品嚐精緻又有氣氛的自助晚餐，Grissini將於12月25日供應的五道菜聖誕晚餐，餐廳主廚Valerio Giuseppe Mandile精心構思多款意大利經典節日美食，包括亞特蘭大龍蝦龍蝦沙律、煙燻虹鱒、油甘魚他他等精緻海鮮開胃菜、配上36個月帕爾馬芝士及黑松露的自家製伊比利亞豬肉凍佐雞湯，以及傳統意大利節慶甜點。聖誕晚餐價目為每位港幣1,380元。

除夕倒數派對活動 除夕倒數當日，Grand Hyatt Steakhouse將提供節日半自助晚餐佳，如豐腴鮮美的西冷及自助沙律吧，然後於娛樂酒吧LIPS Cocktails & Theatre的除夕倒數派對狂歡盡興，享受DJ音樂及暢飲Veuve Clicquot Ponsardin香檳，一起迎接美好新一年！價目為每位港幣1,980元。想在優雅的氛圍下慶祝2025年的來臨，可選擇參與茶園的除夕倒數派對，在細嚐豐盛晚宴的同時享受現場音樂，共同歡慶這個特別時刻。價目為每位港幣2,180元。 節日住宿優惠高達8折 如果打算在節日期間staycation，香港君悅酒店的住宿體驗亦有優惠。於2024年11月5日至12月6日期間以8折優惠預訂住宿，凱悅天地會員更額外另享95折折扣，優惠適用於2024年11月6日至2025年4月20日期間完成之住宿。

蛋糕推介！節日美點及禮品 聖誕派對當然要有甜蜜美味的蛋糕，行政副總廚 – 西餅Thomas Cabrit悉心預備的一系列糖果屋節慶美點，如開心果、士多啤梨及朱古力口味樹頭蛋糕 (港幣788元起)、椰子口味的白雪聖誕樹 (港幣98元)和融入了抹茶甘香的聖誕花環巴黎布雷斯特泡芙 (港幣98元)。於11月23日起在酒店網上商店發掘多款繽紛節慶糕餅，另有滿載應節佳品與祝福的君悅禮籃 (港幣1,180元起)。於11月23日起在酒店網上商店發掘多款繽紛節慶糕餅，另有滿載應節佳品與祝福的君悅禮籃 (港幣1,180元起)。