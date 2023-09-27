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生活
2023-09-27 10:00:00

香港四季酒店響應國際乳癌關注月 The Lounge呈獻限定菜單 籌募善款予香港乳癌基金會

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香港四季酒店響應國際乳癌關注月 The Lounge呈獻限定菜單 籌募善款予香港乳癌基金會

香港四季酒店響應國際乳癌關注月 The Lounge呈獻限定菜單 籌募善款予香港乳癌基金會

香港四季酒店一直致力支持及參與各項慈善活動。為響應國際乳癌關注月，The Lounge將於2023年10月6日至16日期間推出「Pretty in Pink」限定菜單，由行政總廚Maxime Luvara及行政餅房主廚Ringo Chan聯手精心設計以粉紅色為主題的四道菜晚餐及下午茶套餐，並撥捐10%收益予香港乳癌基金會，提升社會對乳癌關注及支持患者支援服務。

「Pretty in Pink」四道菜晚餐

「Pretty in Pink」四道菜晚餐

Pretty in Pink四道菜晚餐（每位HK$888*）有清新前菜北海道帶子薄片伴魚子醬配柚子橄欖油醋，隨後的根菜忌廉湯呈鮮艷桃紅色，由迷你紅菜頭及根芹泡沫忌廉炮製而成；主菜方面，客人可選擇香煎三文魚伴意式燴菜及紫淮山，或香氣四溢的咕嚕西班牙黑豚肉，最後品嚐賞心悅目的車厘子法式栗子忌廉蛋糕配雲呢拿雪糕，為晚餐圓滿作結。

香煎三文魚伴意式燴菜 根菜忌廉湯 北海道帶子薄片伴魚子醬 車厘子法式栗子忌廉蛋糕 車厘子法式栗子忌廉蛋糕 車厘子法式栗子忌廉蛋糕

經典三層架下午茶套餐（HK$888兩位*）包含一系列精緻鹹甜美點，包括法式鴨肝撻伴無花果醬、松露野菌撻伴意大利風乾豬面頰肉及米莫萊特芝士、粉紅絲絨法式長泡芙配檸檬吉士，及車厘子牛油蛋糕伴櫻花忌廉等，當然少不了深受客人愛戴四季鬆餅配自家製野莓果醬、燈籠果杏桃醬及傳統英式忌廉。

*價目另收加一服務費。

經典三層架下午茶套餐 經典三層架下午茶套餐 經典三層架下午茶套餐

The LoungePretty in Pink限定菜單

推廣日期：2023106日至16

地點：中環金融街8號 香港四季酒店大堂 The Lounge

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