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2024-08-22 18:00:00

香港國際機場全新購物禮遇 消費$3,500即送曼谷/台北/北京/上海來回機票

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香港國際機場全新購物禮遇 消費$3,500即送曼谷/台北/北京/上海來回機票

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香港國際機場為推出呈獻新一輪的「飛」賞購物禮遇，凡於香港新羅免税店 BEAUTY&YOUDUTY ZERO by cdf 機場店鋪或HKairportShop.com機場網上商店購物，單一消費淨額滿指定金額，即送您曼谷、台北、北京或上海來回機票。即睇詳情！

2024 8 22 日至 9 22 日，在香港國際機場美妝店香港新羅免税店 BEAUTY&YOU﹑免稅酒商店 DUTY ZERO by cdf HKairportShop.com機場網上商店單一商戶消費滿港幣$3,500，即可獲贈香港來回曼谷、台北、北京或上海機票1套，滿港幣$7,000即賞2套，不需抽獎，買夠即賞！

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香港國際機場新一輪「飛」賞購物禮遇

香港國際機場新一輪「飛」賞購物禮遇

顧客只需於消費當日登記收據至「HKairport Rewards」即可享機票獎賞 (適用於機場店鋪之消費)，而HKairportShop.com 機場網上商店訂單之收貨/提貨日期則須為 2024 10 6 日或以前。每位會員於每間商戶可換領最多 2 套來回機票 (即於香港新羅免税店 BEAUTY&YOU DUTY ZERO by cdf 各換取最多兩套機票)。顧客同時亦可賺取積分，每消費港幣$50 即享$1 HKIA DollarHKIA Dollar 可用於超過100間機場商戶。

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