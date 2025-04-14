香港國際機場復活節購物賞 消費指定金額即送$1500禮券

為迎接復活節，香港國際機場推出多重節日購物禮遇，讓旅客假期間享受購物樂趣同時，賺取豐厚回贈！即日起HKairport Rewards會員指定消費滿$10,000，即可獲贈$1,500國泰航空機票禮券，即睇詳請。
即日起至4月21日，HKairport Rewards會員於機場內或HKairportShop.com網上商店累積消費滿滿$10,000，即可獲贈$1,500國泰航空機票禮券，無需抽獎，買滿即賞。每位會員最多可換領兩張。無論是選購精品美妝、時尚服飾，還是預留奢侈品牌單品，消費金額均可計入合資格總額。
此外，會員於推廣期內所有消費均可享雙倍積分，回贈率高達8%，每50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，可在機場超過100家商戶及餐廳使用，購物、用餐一券通行。
新登記會員更可專享$240迎新優惠券，適用於新羅免稅店及DUTY ZERO by cdf，盡情入手美妝與酒類精選。
網上商店購物禮遇
HKairportShop.com網上商店同步推出限時折扣，單一消費滿$1,000享95折、滿$3,000享9折，滿$5,000更可尊享85折優惠。無論是入手國際品牌潮流單品，還是預訂珍稀佳釀，都能以至抵價滿載而歸。今個復活節，不妨把握機會大購物。