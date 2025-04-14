香港國際機場復活節購物賞 消費指定金額即送$1500禮券

為迎接復活節，香港國際機場推出多重節日購物禮遇，讓旅客假期間享受購物樂趣同時，賺取豐厚回贈！即日起HKairport Rewards會員指定消費滿$10,000，即可獲贈$1,500國泰航空機票禮券，即睇詳請。

即日起至4月21日，HKairport Rewards會員於機場內或HKairportShop.com網上商店累積消費滿滿$10,000，即可獲贈$1,500國泰航空機票禮券，無需抽獎，買滿即賞。每位會員最多可換領兩張。無論是選購精品美妝、時尚服飾，還是預留奢侈品牌單品，消費金額均可計入合資格總額。

此外，會員於推廣期內所有消費均可享雙倍積分，回贈率高達8%，每50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，可在機場超過100家商戶及餐廳使用，購物、用餐一券通行。