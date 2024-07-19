香港國際機場送東京/大阪來回機票 消費即送$500現金券

機場優惠｜ 賞你東京 / 大阪來回機票

於機場任何店鋪、餐廳及HKairportShop.com機場網上商店每累積消費滿港幣$10,000，即可獲贈東京/大阪來回機票一套（可選擇由香港/東京/大阪出發），買夠即賞！每名會員可於推廣期內最多獲贈兩套來回機票。

機場優惠｜2 倍積分

於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，即每港幣$1獲取2獎賞積分，高達8%回贈。每累積50積分即可兌換$1全新HKIA Dollar，於機場超過100家參與商戶及餐廳可使用，積分當錢洗！

機場優惠｜ 銀聯信用卡簽賬獎賞

使用銀聯卡單次消費滿港幣$5,000，即可獲贈$150機場電子現金券；消費滿港幣$20,000，更可獲贈高達$600機場電子現金券！

機場優惠｜ 彩妝美酒限定優惠

上機前蒞臨Beauty&You和Duty Zero店內購物，單次消費滿港幣$2,500，即可獲贈$500商戶現金券。機場網上商店由即日起至2024年8月31日推出夏日購物優惠活動，凡消費淨額滿港幣$1,500，即減港幣$100；港幣$2,500，即減港幣$250；每滿港幣$3,500，更可享港幣$500即減優惠，買得越多，優惠越多。