香港國際機場25周年推3重獎賞精彩禮遇 送$100購物現金券/機鐵送免費車票 7月11開搶！

機場快綫25周年主題列車

為香港國際機場踏入25周年里程碑，機場攜手多間商戶推出一系列消費禮遇活動，呈獻3重精彩禮遇。機鐵更會送出75,000 張免費機場快綫車票，即睇優惠詳情！

機場 25 周年推 3 重獎賞 會員獨家專享 為慶祝香港國際機場25周年，即日起至8月16日推廣期內，機場特別推出多項獎賞活動！「HKairport Rewards」會員三重賞驚喜禮遇包括： 1. $100迎新賞 - 新登記會員即可獲贈港幣 $100購物現金券，於指定商戶淨消費滿港幣$300即可使用。 2. 2倍積分 高達12%回贈 - 於推廣期內在機場任何店鋪及食肆、HKairportShop.com及自助點餐服務以電子貨幣支付，均可享雙倍獎賞積分，即港幣 $1獲取2獎賞積分，回贈高達12%；銀聯用戶更有額外獎賞，最多可獲高達港幣$600現金券，讓你盡情狂買狂賞。 3. 250萬分抽獎 - 每累積淨額港幣$100合資格消費，並登記HKairport Rewards積分，即可獲一次抽獎機會，每位參加者最多可獲得十次機會，而活動最終會抽出一名幸運兒，獨得250萬HKairport Rewards獎賞積分，相等於港幣$15萬的機場電子現金券，讓你盡情血拼！

機場25周年推3重獎賞 會員獨家專享

此外，凡於即日起至8月31日活動期間，在HKairportShop.com消費滿指定金額，即可享折扣優惠：消費滿港幣$1,500，即可享85折；消費滿港幣$3,000，即可享8折。 即睇 25 周年特別版商品

機鐵連續四星期送優惠 7 月 11 搶 75,000 張免費車票 機場快綫亦連續四星期送出連串優惠及慶祝活動，慶祝活動的重頭戲是送出75,000 張機場快綫單程車票，在2023年7月11 日、18日及25日，MTR Mobile登記用戶可參加「搶免費機場快綫車票」的網上活動，於活動當日中午12時起透過 MTR Mobile 內的「我的優惠」，以先到先得形式領取免費機場快綫電子優惠券，每日送出 25,000 張免費單程車票。 於成功領取電子優惠券後的24小時內，一個獨有的優惠碼將會加入到「我獎賞」內的「禮品>有效」頁面。由活動翌日起至2023年9月30日，經 MTR Mobile或港鐵網站，輸入此獨有的優惠碼，即可以免費換領機場快綫原價高達 HK$110的成人或小童單程票一張（香港站、九龍站或青衣站出發均可），車票更可於換領日起92天內使用。