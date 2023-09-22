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生活
2023-09-22 15:23:54

香港夜繽紛｜一文睇清各大餐廳優惠 送$880原隻龍蝦刺生/9折享煙花靚景餐廳/$188流水蝦放題(持續更新)

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香港夜繽紛｜一文睇清各大餐廳優惠 免費龍蝦刺生/煙花靚景餐廳/$288流水蝦放題(持續更新)

香港夜繽紛｜一文睇清各大餐廳優惠 免費龍蝦刺生/煙花靚景餐廳/$288流水蝦放題(持續更新)

香港夜繽紛｜不少餐廳為配合政府的香港夜繽紛活動，都推出了優惠晚市或特別活動！一文即睇清各大餐廳優惠：有居酒屋送免費龍蝦刺生、煙花靚景餐廳特備活動及優惠及$288流水蝦泰式放題，讓life730為大家持續更新餐飲優惠！

不少餐廳為配合政府的香港夜繽紛活動，都推出了優惠晚市或特別活動！

不少餐廳為配合政府的香港夜繽紛活動，都推出了優惠晚市或特別活動！

香港夜繽紛｜銅鑼灣居酒屋送$880免費龍蝦刺生

為慶祝「醉忘魚屋」隆重開幕及配合「香港夜繽紛」活動，由即日起至 2023 年 10 月 31 日期間，凡 Like 及 Share Facebook 和 IG 指定動態消息，標註 3 位朋友，即可於晚市期間， 每４位客人可獲贈 一客原隻龍蝦刺身 (價值$880)， 數量有限，送完即止。

  • 須於兩天前訂座方可享有此優惠。
  • 優惠期由即日起至 2023 年 10 月 31 日。
  • 原隻龍蝦刺身，數量有限，送完即止， 敬請提早兩天訂座時向餐廳職員預留此優惠。
  • 每４位客人可獲送 1 隻龍蝦刺身，８位客人可獲送 2 隻龍蝦刺身，如此類推。 
  • 「醉忘魚屋」會因應龍蝦供應情況而作出變動，如遇供應問題，或會改送同等價值的刺身。
  • 優惠不可折現，亦不能與其他優惠或折扣同時使用。 
  • 「醉忘魚屋」保留更改或取消此優惠的最終決定權

醉忘魚屋

地址:

銅鑼灣登龍街 28 號永光中心 13 樓 訂座熱線: 9028-3356

Facebook:

https://www.facebook.com/YoiFishHouse

IG:

https://www.instagram.com/yoifishhouse/

 

「醉忘魚屋」以魚為主要食材，每天團隊都從世界各地採購，將最新鮮的本地、日本、 澳洲和歐洲優質魚產直接運送到餐廳。 「醉忘魚屋」當然少不了讓客人享受微醺的感覺，餐廳提供多達 18 款以上之日本清 酒，涵括薰、爽、醇三大分類。 晚市期間， 每４位客人可獲贈 一客原隻龍蝦刺身 (價值$880)， 數量有限，送完即止。 括耗費大量時間製作的魚粉鹽加入燒烤菜式中，讓食客再三回味。 「吞雲吐霧」，由行政總廚設計，先以秘製醬料醃製精選芝士，烤焗後再配以炸海苔，絕對是最佳的佐酒小食。 兩位創辦人早已將經營重點放諸本地海產和環保可 持續海鮮上，「得記海產」如常交出的極高品質的漁獲供應。

香港夜繽紛｜Hue Dining4道菜套餐X高清維港煙花美景

無數煙花在維港夜空中自由映照，滿天花火將會把城市摩天大樓映照越發美輪美奐，尖沙咀香港藝術館1 樓的澳洲餐廳Hue Dining一直以醉人維港天際線美景為背景，全場設有巨型玻璃窗，讓迷人的維港景色盡情環抱餐廳每個角落，它們將於10月1日星期日晚上推出4道菜的優雅閃亮煙花晚巿套餐，遠離擠擁人群，安坐舒適餐廳環境欣賞絢爛多姿的煙花匯演。

Hue Dining煙花晚巿套餐內容：

  • 10月1日星期日，晚巿時段供應
  • 4道菜煙花晚巿套餐每位HK$1,380
  • 每位加配HK$480搭配4杯葡萄酒
  • 需另加一服務費

 
地址和訂座：
香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓
 （852）3500 5888；huedining.com.hk

Pavlova蛋白脆餅配紅加侖子、覆盆子蛋白霜、龍蒿葉、法式酸忌廉及白胡椒雪葩 特級澳洲Rangers Valley黑安格斯和牛西冷配牛面頰肉、紅蔥蓉、 蘆筍及馬德拉酒汁 慢煮伊比利亞豬頸肉配傳統蘿蔔、羽衣甘藍及砵酒黑醋汁 甜品分別有抹茶麻糬配黑朱古力、開心果、清酒漬紅豆、士多啤梨、金奇異果及焦化牛油雪糕 遠離擠擁人群，安坐舒適餐廳環境欣賞絢爛多姿的煙花匯演。

香港夜繽紛｜INK精彩煙花派對X現場DJ音樂

INK Cafe位於尖沙咀香港藝術館地面維港海傍，提供醉人的沿海露天用餐體驗，將於10月1日當晚推出煙花派對，場內還設有DJ Beto駐場表演，現場音樂將會熱播不停，連同海浪聲伴隨下，一邊與朋友家人觀賞璀璨煙花， 一邊舉杯歡呼享用滋味美食。

INK Cafe煙花派對內容：

  • 10月1日星期日晚上6時45分開始，在晚上8時後將無法進入，維港兩岸將實施人流安全管理
  • 進場門票每位HK$680，包括2杯飲品及美食
  • 座位門票連香檳套餐HK$3,600，可供2人至4人享用，包括法國Gosset Cuvée Extra Brut香檳1枝、8杯飲品及美食
  • 設有DJ Beto駐場表演
  • 購票預訂inkcafe.com.hk

地址和訂座：
香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館G樓
（852）3500 5881；inkcafe.com.hk

INK Cafe位於尖沙咀香港藝術館地面維港海傍，提供醉人的沿海露天用餐體驗。 進場門票每位HK$680，當中包括2杯飲品及美食。 美食款式有粟米芫茜炸餡餅配煙燻辣椒醬；蝦多士配柚子蛋黄醬及鹹蛋黃；香茅豬腩肉刈包是拉差辣椒醬配椰菜絲沙律；或是鴨腿春卷海鮮醬配青瓜大蔥沙律。飲品可自選精選紅白餐酒或手工啤酒。 當晚推出煙花派對，場內還設有DJ Beto駐場表演。 現場音樂將會熱播不停，連同海浪聲伴隨下，一邊與朋友家人觀賞璀璨煙花， 一邊舉杯歡呼享用滋味美食。 由於煙花派對座位及進場名額有限，如有興趣請先預訂。
Klook.com

香港夜繽紛｜享維港煙花美景「棽粵」推晚巿9折優惠

全新高級粵菜食府「棽粵」(The Summit) 9 月 13 日正式開業，匯聚米芝蓮星級廚師，讓客人在港島銅鑼灣黃金地段，居高臨下坐享全視線維港煙花美景，品嘗米芝蓮星級奢華佳餚及手工點心，為響應政府「香港夜繽紛」一系列夜巿活動，「棽 粵」 即日起晚上 8 時後，客人入座可享九折及免茶芥優惠，優惠期限直至另行通告。

米芝蓮美食之選：

  • 「蜜汁叉燒」：叉燒經師傅長時間醃製調味後，在熊熊爐火之下燒製出令人趨之若騖、口感鬆軟的 蜜汁叉燒。每一片皆齒頰留香。
  • 「燈影煎堆」：是眼睛和味蕾同時在享受的點心。煎堆講究的是「通透」，團隊更在擺盤上花盡心 思，講究「有多通透」。
  • 其他點心菜式包括荀尖鮮蝦餃、蟹皇蒸燒賣、鮮帶子芋角、蜜汁燒鱔、花膠燴雞絲羮、金華玉樹雞、 炆牛肋腩煲、竹笙菜苗卷、瑤柱荷葉飯、冷涮和牛卷等。

「棽粵」(The Summit)

地點：香港銅鑼灣謝斐道 535 號 Tower 535 25 樓

營業時間： 11:30 – 22:00

查詢電話： +852 2832 9293

叉燒經師傅長時間醃製調味後，在熊熊爐火之下燒製出令人趨之若騖、口感鬆軟的 蜜汁叉燒。每一片皆齒頰留香。 眼睛和味蕾同時在享受的點心。煎堆講究的是「通透」，團隊更在擺盤上花盡心 思，講究「有多通透」。 瑤柱荷葉飯 蜜汁燒鱔 鮮帶子芋角 點心菜式包括荀尖鮮蝦餃、蟹皇蒸燒賣 花膠燴雞絲羮 金華玉樹雞 竹笙菜苗卷 「棽粵」設有銅鑼灣區罕見高空巨型露台茶座，遠望維港川流浩蕩、開闊無邊景色。 坐享全視線維港美景，品嘗米芝蓮星級奢華 佳餚及手工點心，沉浸在異彩紛陳的美食饗宴中。

香港夜繽紛｜「泰金鍋」$188流水蝦泰式放題

全港推動「夜經濟」！旺角人氣泰式火鍋放題「泰金鍋」由即日起至10月31日將推出9pm後火鍋優惠，經網上預訂，即可以夜貓專享價$188購買原價$288的指定無限時火鍋套餐，一次過品嚐逾80款配料及美食，更可免費體驗近年大熱的流水蝦放題，有得食有得玩，營業至凌晨12點，絕對是夜貓開餐首選！

網上預訂優惠﹕ https://bit.ly/44ZkSvN

流水蝦放題

  • 每日下午五時至十二時供應
  • 「泰金鍋」與本地養蝦場合作，選用本地養殖的有機白蝦，每日直送到店，隻隻游水生猛。
  • 店內擺放總長度達3米的大水缸，並提供夾子及水桶給食客自助夾海蝦，時段期間任夾任食，保證新鮮美味。

當中首選為招牌泰金冬蔭功鍋及檸檬香茅鍋，前者以主廚按自家食譜熬製，加入多款泰國地道香料，味道濃郁酸香，非常惹味；後者以新鮮香茅打碎加入高湯及檸檬葉製成，湯底色澤清澈，清香甘甜，正好中和肉類的油膩感。

8款湯底選擇

  • 泰金冬蔭功鍋
  • 檸檬香茅鍋
  • 馬來娘惹叻沙鍋
  • 青檸椰奶雞湯鍋
  • 日式蕃茄濃湯鍋
  • 藥膳豬骨白湯鍋
  • 養生菇菌清湯鍋
  • 泰麻辣鍋

 

泰金鍋

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6樓

電話：8118 2228

營業時間：12:00 - 00:00

 

 

網上獨家預訂成人可享65折優惠價$188，小童可享5折優惠價$84，優惠需9點後入座方可使用，並至少一日前預訂，供應期由即日起至10月31日。 流水蝦放題每日下午五時至十二時供應。 火鍋套餐分為三個級別，分別可以品嚐到60至90款配料及美食。 一系列以泰國新鮮食材製作的泰式料理，包括青木瓜沙律、人氣沙嗲串燒、秘製海南雞、黃咖喱蝦以及多款泰國直送的特色炸物小食。 款式隨時令轉換，令你置身香港都能品嚐最地道的泰式滋味。 「泰金鍋」自開業以來，因放題性價比高而深受大眾歡迎，全店佔地約7,000呎，設有約200座位。
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