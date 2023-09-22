香港夜繽紛｜一文睇清各大餐廳優惠 送$880原隻龍蝦刺生/9折享煙花靚景餐廳/$188流水蝦放題(持續更新)

香港夜繽紛｜不少餐廳為配合政府的香港夜繽紛活動，都推出了優惠晚市或特別活動！一文即睇清各大餐廳優惠：有居酒屋送免費龍蝦刺生、煙花靚景餐廳特備活動及優惠及$288流水蝦泰式放題，讓life730為大家持續更新餐飲優惠！

不少餐廳為配合政府的香港夜繽紛活動，都推出了優惠晚市或特別活動！

為慶祝「 醉忘魚屋 」隆重開幕及配合「香港夜繽紛」活動，由即日起至 2023 年 10 月 31 日期間，凡 Like 及 Share Facebook 和 IG 指定動態消息，標註 3 位朋友，即可於晚市期間， 每４位客人可獲贈 一客原隻龍蝦刺身 (價值$880)， 數量有限，送完即止。

無數煙花在維港夜空中自由映照，滿天花火將會把城市摩天大樓映照越發美輪美奐，尖沙咀香港藝術館1 樓的澳洲餐廳 Hue Dining 一直以醉人維港天際線美景為背景，全場設有巨型玻璃窗，讓迷人的維港景色盡情環抱餐廳每個角落，它們將於10月1日星期日晚上推出4道菜的優雅閃亮煙花 晚巿 套餐，遠離擠擁人群，安坐舒適餐廳環境欣賞絢爛多姿的煙花匯演。

全新高級粵菜食府「棽粵」(The Summit) 9 月 13 日正式開業，匯聚米芝蓮星級廚師，讓客人在港島銅鑼灣黃金地段，居高臨下坐享全視線維港煙花美景，品嘗米芝蓮星級奢華佳餚及手工點心，為響應政府「香港夜繽紛」一系列夜巿活動，「棽 粵」 即日起晚上 8 時後，客人入座可享九折及免茶芥優惠，優惠期限直至另行通告。

香港夜繽紛｜ 「泰金鍋」$188流水蝦泰式放題

全港推動「夜經濟」！旺角人氣泰式火鍋放題「泰金鍋」由即日起至10月31日將推出9pm後火鍋優惠，經網上預訂，即可以夜貓專享價$188購買原價$288的指定無限時火鍋套餐，一次過品嚐逾80款配料及美食，更可免費體驗近年大熱的流水蝦放題，有得食有得玩，營業至凌晨12點，絕對是夜貓開餐首選！

網上預訂優惠﹕ https://bit.ly/44ZkSvN

流水蝦放題

每日下午五時至十二時供應

「泰金鍋」 與本地養蝦場合作，選用本地養殖的有機白蝦，每日直送到店，隻隻游水生猛。

店內擺放總長度達3米的大水缸，並提供夾子及水桶給食客自助夾海蝦，時段期間任夾任食，保證新鮮美味。

當中首選為招牌泰金冬蔭功鍋及檸檬香茅鍋，前者以主廚按自家食譜熬製，加入多款泰國地道香料，味道濃郁酸香，非常惹味；後者以新鮮香茅打碎加入高湯及檸檬葉製成，湯底色澤清澈，清香甘甜，正好中和肉類的油膩感。

8款湯底選擇

泰金冬蔭功鍋

檸檬香茅鍋

馬來娘惹叻沙鍋

青檸椰奶雞湯鍋

日式蕃茄濃湯鍋

藥膳豬骨白湯鍋

養生菇菌清湯鍋

泰麻辣鍋

泰金鍋

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6樓

電話：8118 2228