香港夜繽紛｜各大戲院夜場優惠 百老匯最平$35/英皇轉早場價 (持續更新)

香港夜繽紛｜香港夜繽紛啟動典禮昨晚啟動，宣布多項優惠，包括在海濱舉行市集；各大商場也將延長營業時間，推出夜間活動表演和餐飲優惠等措施；市民亦可以逢周三晚免費進入跑馬地馬場公眾席享受「快活星期三」。另外，部分戲院亦由即日起推出不同夜場購票優惠，而領展旗下兩個商場亦將舉行３場「領展Link Up夜派對」，免費請市民觀賞多套本地話題電影，各位戲迷不要錯過了！

英皇戲院Emperor Cinemas 宣布，由即日起，星期一至日的晚上9時後，無論是正價2D、IMAX戲票及貴賓影院the CORONET，睇戲同早場一樣票價，另外小食套餐都有優惠。

香港夜繽紛戲院優惠｜ MCL 福利長達 70 多天

MCL由即日起至10月31日推出一系列夜晚9點後優惠，MCL MAX會員凡購買推廣期內晚上9時或之後的電影戲票，即可賺取三倍MCL Tokens； 每晚9時或之後，可以半價惠顧任何小食部套餐。MCL更破天荒首度聯乘The Club推出戲飛優惠，以$50或250 Club積分於The Club手機應用程式，或網上平臺兌換MCL電子電影禮券，並憑此禮券，於MCL旗下所有戲院票房，兌換推廣期內晚上9時或之後場次之成人2D戲票。

「 Happy After 9 ！」第一彈——小食部套餐半價優惠 | MCL MAX 會員三倍積分

🌙推廣期：9月15日至10月31日

🌙優惠適用時間：晚上9點或之後

🌙優惠詳情：MCL MAX會員凡購買推廣期內晚上9時或之後的電影戲票，即可賺取三倍MCL Tokens；每晚9時或之後，可以半價惠顧任何小食部套餐

🌙適用戲院：全線MCL戲院

「 Happy After 9 ！」第二彈—— The Club 會員專享禮遇

🌙推廣期：10月5日至11月30日

🌙優惠詳情：以$50或250 Club積分於The Club手機應用程式/網上平臺兌換MCL電子電影禮券乙張，並憑此禮券，於MCL旗下所有戲院票房，兌換推廣期內晚上9時或之後場次之成人2D戲票

🌙適用戲院：全線MCL戲院