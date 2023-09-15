香港夜繽紛｜各大戲院夜場優惠 百老匯最平$35/英皇轉早場價 (持續更新)

香港夜繽紛｜香港夜繽紛啟動典禮昨晚啟動，宣布多項優惠，包括在海濱舉行市集；各大商場也將延長營業時間，推出夜間活動表演和餐飲優惠等措施；市民亦可以逢周三晚免費進入跑馬地馬場公眾席享受「快活星期三」。另外，部分戲院亦由即日起推出不同夜場購票優惠，而領展旗下兩個商場亦將舉行３場「領展Link Up夜派對」，免費請市民觀賞多套本地話題電影，各位戲迷不要錯過了！
香港夜繽紛戲院優惠｜英皇戲院 晚場早場一樣票價
英皇戲院Emperor Cinemas 宣布，由即日起，星期一至日的晚上9時後，無論是正價2D、IMAX戲票及貴賓影院the CORONET，睇戲同早場一樣票價，另外小食套餐都有優惠。
9PM Night Fever優惠
🌙9月14日(四)起 ｜星期一至日| 夜晚9點後
🌙正價2D、IMAX戲票及貴賓影院the CORONET夜晚9點起場次為早場優惠價
🌙小食套餐8折優惠
📍全線香港英皇戲院
香港夜繽紛戲院優惠｜MCL 福利長達70多天
MCL由即日起至10月31日推出一系列夜晚9點後優惠，MCL MAX會員凡購買推廣期內晚上9時或之後的電影戲票，即可賺取三倍MCL Tokens； 每晚9時或之後，可以半價惠顧任何小食部套餐。MCL更破天荒首度聯乘The Club推出戲飛優惠，以$50或250 Club積分於The Club手機應用程式，或網上平臺兌換MCL電子電影禮券，並憑此禮券，於MCL旗下所有戲院票房，兌換推廣期內晚上9時或之後場次之成人2D戲票。
「Happy After 9！」第一彈——小食部套餐半價優惠 | MCL MAX會員三倍積分
🌙推廣期：9月15日至10月31日
🌙優惠適用時間：晚上9點或之後
🌙優惠詳情：MCL MAX會員凡購買推廣期內晚上9時或之後的電影戲票，即可賺取三倍MCL Tokens；每晚9時或之後，可以半價惠顧任何小食部套餐
🌙適用戲院：全線MCL戲院
「Happy After 9！」第二彈——The Club會員專享禮遇
🌙推廣期：10月5日至11月30日
🌙優惠詳情：以$50或250 Club積分於The Club手機應用程式/網上平臺兌換MCL電子電影禮券乙張，並憑此禮券，於MCL旗下所有戲院票房，兌換推廣期內晚上9時或之後場次之成人2D戲票
🌙適用戲院：全線MCL戲院
香港夜繽紛戲院優惠｜百老匯院線最平$35
即日起至9月27日，全線12間百老匯戲院推出驚喜劃一價，晚上9時後場次，戲票只售$50；再夜啲想睇戲？旺角百老匯更有午夜場超筍價，晚上11時後只需$35。另外，凡經百老匯院線小賣部網上訂餐平台，購買指定食品送汽水，可預先訂購美食，入場前到小賣部輕鬆取餐。
不過，百老匯戲院指以上優惠不適用於VIP院、4DX電影、IMAX電影、特備節目、電影節及與片主有特別協議之電影，優惠亦不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用；另個別電影因片長關係，票價會有所調整。
網購店取: https://bit.ly/3MUDO9p
香港夜繽紛戲院優惠｜GH嘉禾 $40睇2D電影
嘉禾院線全線戲院由即日起至10月31日（9月29日及10月1日放映的場次除外），星期一至日每晚9時後，以及逢星期三全日，2D電影票價$40，IMAX/D-BOX/the sky Vivo(尊尚影院)票價亦劃一$80。票價不可與任何購票優惠同時使用 (會員購票9折優惠除外)。
香港夜繽紛戲院優惠｜領展Link Up夜派對 免費請市民睇戲
領展宣布將於中秋及國慶假期期間，於九龍樂富廣場及天水圍天瑞商場舉辦3場「領展Link Up夜派對」，在戶外廣場放映本地猛片，免費請市民觀賞多套本地話題電影，同時舉辦猜燈謎活動，並設置攤位遊戲及免費派送小食，該兩個商場將聯同商戶提供不同夜市餐飲消費優惠。另外，優惠期內每日下午7時後，顧客於41個指定領展商場消費滿50元，即可享一小時免費泊車優惠。
「領展Link Up夜派對」活動詳情
日期： 2023年9月29日至10月1日（首輪共三場）
時間：下午8時30分至10時30分 （猜燈謎及攤位遊戲由下午6時開始）
地點：樂富廣場A區美食坊 （9月29日及30日） ; 天瑞商場 （10月1日）
領展商場泊車優惠詳情
日期：2023年9月21日至10月20日
優惠：顧客於下午7時後消費滿50元可享一小時免費泊車
地點：41個指定領展商場停車場