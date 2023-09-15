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生活
2023-09-15 15:28:28

香港夜繽紛｜各大戲院夜場優惠 百老匯最平$35/英皇轉早場價 (持續更新)

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香港夜繽紛｜各大戲院夜場優惠 百老匯最平$35/英皇轉早場價 (持續更新)

香港夜繽紛｜各大戲院夜場優惠 百老匯最平$35/英皇轉早場價 (持續更新)

香港夜繽紛｜香港夜繽紛啟動典禮昨晚啟動，宣布多項優惠，包括在海濱舉行市集；各大商場也將延長營業時間，推出夜間活動表演和餐飲優惠等措施；市民亦可以逢周三晚免費進入跑馬地馬場公眾席享受「快活星期三」。另外，部分戲院亦由即日起推出不同夜場購票優惠，而領展旗下兩個商場亦將舉行３場「領展Link Up夜派對」，免費請市民觀賞多套本地話題電影，各位戲迷不要錯過了！

香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖）
香港夜繽紛｜各大戲院夜場優惠 百老匯最平$35/英皇轉早場價

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香港夜繽紛戲院優惠｜英皇戲院 晚場早場一樣票價

英皇戲院Emperor Cinemas 宣布，由即日起，星期一至日的晚上9時後，無論是正價2DIMAX戲票及貴賓影院the CORONET，睇戲同早場一樣票價，另外小食套餐都有優惠。

9PM Night Fever優惠

🌙914() ｜星期一至日| 夜晚9點後

🌙正價2DIMAX戲票及貴賓影院the CORONET夜晚9點起場次為早場優惠價

🌙小食套餐8折優惠

📍全線香港英皇戲院

香港夜繽紛戲院優惠｜Emperor Cinemas 英皇戲院 晚場早場一樣票價

香港夜繽紛戲院優惠｜Emperor Cinemas 英皇戲院 晚場早場一樣票價

香港夜繽紛戲院優惠｜MCL 福利長達70多天

MCL由即日起至1031日推出一系列夜晚9點後優惠，MCL MAX會員凡購買推廣期內晚上9時或之後的電影戲票，即可賺取三倍MCL Tokens 每晚9時或之後，可以半價惠顧任何小食部套餐。MCL更破天荒首度聯乘The Club推出戲飛優惠，以$50250 Club積分於The Club手機應用程式，或網上平臺兌換MCL電子電影禮券，並憑此禮券，於MCL旗下所有戲院票房，兌換推廣期內晚上9時或之後場次之成人2D戲票。

 

Happy After 9！」第一彈——小食部套餐半價優惠 | MCL MAX會員三倍積分

🌙推廣期：915日至1031

🌙優惠適用時間：晚上9點或之後

🌙優惠詳情：MCL MAX會員凡購買推廣期內晚上9時或之後的電影戲票，即可賺取三倍MCL Tokens；每晚9時或之後，可以半價惠顧任何小食部套餐

🌙適用戲院：全線MCL戲院

Happy After 9！」第二彈——The Club會員專享禮遇

🌙推廣期：105日至1130

🌙優惠詳情：以$50250 Club積分於The Club手機應用程式/網上平臺兌換MCL電子電影禮券乙張，並憑此禮券，於MCL旗下所有戲院票房，兌換推廣期內晚上9時或之後場次之成人2D戲票

🌙適用戲院：全線MCL戲院

香港夜繽紛戲院優惠｜MCL首度聯乘The Club

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香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖）

香港夜繽紛戲院優惠｜百老匯院線最平$35

即日起至927日，全線12間百老匯戲院推出驚喜劃一價，晚上9時後場次，戲票只售$50；再夜啲想睇戲？旺角百老匯更有午夜場超筍價，晚上11時後只需$35。另外，凡經百老匯院線小賣部網上訂餐平台，購買指定食品送汽水，可預先訂購美食，入場前到小賣部輕鬆取餐。

不過，百老匯戲院指以上優惠不適用於VIP院、4DX電影、IMAX電影、特備節目、電影節及與片主有特別協議之電影，優惠亦不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用；另個別電影因片長關係，票價會有所調整。

購票：https://cinema.com.hk/tc

網購店取: https://bit.ly/3MUDO9p

香港夜繽紛戲院優惠｜百老匯院線最平$35 香港夜繽紛戲院優惠｜百老匯院線最平$35 香港夜繽紛戲院優惠｜百老匯院線最平$35

香港夜繽紛戲院優惠｜GH嘉禾 $40睇2D電影

嘉禾院線全線戲院由即日起至1031日（929日及101日放映的場次除外），星期一至日每晚9時後，以及逢星期三全日，2D電影票價$40IMAX/D-BOX/the sky Vivo(尊尚影院)票價亦劃一$80。票價不可與任何購票優惠同時使用 (會員購票9折優惠除外)

香港夜繽紛戲院優惠｜GH嘉禾 2D電影$40 香港夜繽紛戲院優惠｜GH嘉禾 2D電影$40

香港夜繽紛戲院優惠｜領展Link Up夜派對 免費請市民睇戲

領展宣布將於中秋及國慶假期期間，於九龍樂富廣場及天水圍天瑞商場舉辦3場「領展Link Up夜派對」，在戶外廣場放映本地猛片，免費請市民觀賞多套本地話題電影，同時舉辦猜燈謎活動，並設置攤位遊戲及免費派送小食，該兩個商場將聯同商戶提供不同夜市餐飲消費優惠。另外，優惠期內每日下午7時後，顧客於41個指定領展商場消費滿50元，即可享一小時免費泊車優惠。

「領展Link Up夜派對」活動詳情

日期： 2023929日至101日（首輪共三場）

時間：下午830分至1030 （猜燈謎及攤位遊戲由下午6時開始）

地點：樂富廣場A區美食坊 929日及30日） ; 天瑞商場 101日）

領展商場泊車優惠詳情

日期：2023921日至1020

優惠：顧客於下午7時後消費滿50元可享一小時免費泊車

地點：41個指定領展商場停車場

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