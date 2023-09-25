香港夜繽紛｜海港城晚間消費優惠 最高賺$3,450現金券/戲院買一送一/消費$100享3小時免費泊車

海港城由即日起推出「Evening Delights@海港城」晚間消費優惠加碼，包括一系列消費獎賞活動，顧客以DBS信用卡簽賬最高可賺取$3,450電子美食及購物現金券。由晚上6時起優惠更特別加碼，包括逢星期二6時後戲票買一送一優惠、晚上7時後送額外免費泊車、晚上8時後多間餐廳買一送一及$100任選3款甜品和飲品等。此外，海港城更會在國慶日舉辦煙花觀賞活動及贊助天星小輪免費乘搭日。海港城將於10月陸續舉辦更多優惠活動，包括大抽獎、美妝及餐飲主題體驗活動。 海港城全日優惠｜ DBS 信用卡於海港城簽賬賺高達 $3,450 美食及購物現金券 由即日至11月5日，海港城與DBS合作推出多重消費獎賞，顧客用DBS信用卡於海港城簽賬，即可賺高達$3,450海港城電子美食及購物現金券。顧客可選擇於海港城的精選商戶包括連卡佛、Facesss、lululemon、GigaSports、NB1906、Nike、Samsonite及Victorinox購物時使用現金券。而電子美食現金券則可在海港城26間食肆內使用，包括OMOTESANDO KOFFEE、Tea WG、千両、ÉPURE、八一漁八、Harbourside Grill及花圖等。 優惠詳情：https://www.harbourcity.com.hk/happening/dbs2023/

海港城晚上 6 時後優惠｜海運戲院星期二推買一送一優惠，再送 $100 美食現金券 海港城聯乘海運戲院帶來夜場電影購票優惠。除了現時的夜場購票優惠，由9月26日至11月5日的每個星期二，於戲院即場購買晚上6時後之電影放映場次，即可享買一送一優惠。再憑相關電子消費收據及電影戲票票尾，即可換領海港城$100電子美食現金券。 最優惠攻略，每人只需$20即可睇戲！購買星期二晚上9時後的2D電影場次可享有三重優惠：首先憑現時海運戲院的推廣以$40購票，再享有今次活動的買一送一優惠，更可換領$100電子美食現金券。 優惠詳情：https://www.harbourcity.com.hk/happening/yummy-movie-tuesday/

海港城晚上 6 時後優惠｜聯同多間商戶推出晚上購物限定優惠 海港城特意推出「晚上賞食、賞買、賞優惠」活動，為顧客搜羅一系列晚上6時後的購物限定優惠！參與品牌包括AMOREPACIFIC、Champion、CLUB MONACO、Fresh、Guerlain 法國嬌蘭、GUESS、La Prairie、LANCÔME、Sulwhasoo 雪花秀、Y-3等等。 優惠詳情：https://www.harbourcity.com.hk/en/happening/get-jetso-after6/

海港城晚上 7 時後優惠｜泊車著數再加碼 消費 $100 即享 3 小時免費泊車 即日起至10月20日，逢星期一至五晚上7時後入車，消費$100即可獲得3小時免費泊車；消費$200更可享5小時。其他時段消費每$100可享1小時免費泊車，每日最高可享6小時。 優惠詳情：https://www.harbourcity.com.hk/tc/happening/shop-play-park-stay-harbour-city-6-hours-free-parking-every-day/

海港城晚上 8 時後優惠｜指定餐廳買一送一 $100 任選 3 款甜品和飲品 由即日至11月5日，於晚上8時後入座指定海港城餐廳，即可享有特選餐牌買一送一優惠。晚飯後意猶未盡，想要找個地方好好再坐一坐聊一聊。海港城推出另一優惠，顧客在晚上八時後入座指定餐廳，就可用優惠價HK$100在指定餐牌上任選3款甜品和飲品。參與餐廳包括最新開業的川菜八十里、米芝蓮一星餐廳ÉPURE、海景餐廳羲和雅苑、塚田農場、少女打卡必去餐廳花圖等等。 優惠詳情：https://www.harbourcity.com.hk/happening/off-to-eat-after-8pm-harbour-city/

海港城國慶日限定活動｜開放最佳海景位置 欣賞國慶煙花匯演 相隔5年，國慶煙花匯演再臨維港，當日海港城會在海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將有10,000名市民及遊客參與，一同欣賞這香港盛事。 由今日起至10月1日，顧客於海港城消費滿指定金額及捐款$30予香港公益金，即可換領煙花匯演入場券。消費$1,500 或以上就可換領一張入場券，消費滿$4,000，即可換領4張入場券。參與「Shop for Free Dining」活動更可得到雙倍入場券。海港城更特別與網上預訂平台Klook合作招待2,000名中國內地及海外遊客，只需捐款$100予香港公益金，即可換領入場券一張，在海港城最佳觀賞位置享受煙花璀璨的一刻。 此外，海港城有25間海景餐廳食肆更可欣賞維港煙花匯演，涵蓋不同菜式。當中亦有餐廳在10月1日推出「煙花套餐」供大家預訂，適合一家大小、情侶及摰友相聚，包括最新開業的川菜八十里、粵藝館、Harbourside Grill及Paper Moon。 詳情請參閱：https://www.harbourcity.com.hk/tc/happening/2023-national-day-fireworks-display-harbour-city-charity-admission-ticket-redemption/