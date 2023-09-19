香港夜繽紛｜港鐵派總值300萬優惠券 一共3萬張/可於13商場使用 即睇領取方法！

為響應「香港夜繽紛」活動，港鐵宣布將於本周四（9月21日）起，推出「一Click即搶‧愈夜愈精彩」活動，免費大派30,000張價值$100的電子優惠券，總值300萬元！電子優惠券適於用13個港鐵商場，在有效日子內晚上9時後即可使用。

港鐵商場將於「一Click即搶‧愈夜愈精彩」活動中，送出3萬張總值300萬港元的晚市電子優惠券，包括2萬張的$100港鐵商場指定類別電子優惠券(餐飲食肆及超級市場除外，只適用於晚上9時後之消費)；以及1萬張$100港鐵商場餐飲食肆電子優惠券(只適用於晚上9時後之消費)。

港鐵商場將於「一Click即搶‧愈夜愈精彩」活動，送出3萬張總值300萬港元的晚市電子優惠券。

指定類別電子優惠券及餐飲食肆電子優惠券適用於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場等13個港鐵商場之參與商戶。每張電子優惠券消費滿$300即可當$100使用，適用於晚上9時至晚上11時59分期間內的消費。

香港夜繽紛｜ 港鐵派 3 萬張優惠券 本周 4 中午 12 時開搶

電子優惠券將於9月21日(本周四)中午12時起開始派發，MTR Mobile登記用戶可透過手機應用程式MTR Mobile內的「優惠」，以先到先得形式搶指定港鐵商場電子優惠券，每位登記用戶最多可以領取$100港鐵商場電子優惠券一張，先到先得，送完即止。

領取電子優惠券步驟：

步驟1：於MTR Mobile APP內點選「優惠」

步驟2：在「港鐵商場」下點選「一Click即搶」頁面

步驟3：點選「立即領取」

成功領取電子優惠券後，有關電子優惠券將於24小時內派發，用戶並可從「獎賞」內的「禮品>有效」頁查閱相關的電子優惠券。是次活動的電子優惠券有效日期至2023年10月31日，成功搶到後需於限時內使用。