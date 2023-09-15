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2023-09-15 17:00:00

香港夜繽紛｜香港夜繽紛啟動 一文睇清各大商場優惠+活動 送札幌來回機票(持續更新)

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香港夜繽紛｜香港夜繽紛啟動 一文睇清各大商場優惠+活動 (持續更新)

香港夜繽紛｜香港夜繽紛啟動 一文睇清各大商場優惠+活動 (持續更新)

政府將於今晚(914)啟動「香港夜繽紛」計畫，振興夜間經濟。除了灣仔海濱的市集攤位，全港九的各大商場也紛紛響應計畫，延後關門時間之餘，推出多個優惠及中秋活動，更有泊車優惠！

香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖）

香港夜繽紛商場優惠｜尖沙咀Mira Place 雙倍積分/免費泊車/打卡換富豪雪糕

尖沙咀Mira Place推出「Mira After 8」夜遊推廣活動，3大優惠及活動包括：

①「悠遊夜市」︰「秋月悠遊手作市集」20間本地手作小店及部分Mira Place商戶將延長營業時間至晚上11時，

②「悠遊夜賞」︰打卡及追蹤Mira Place的社交平台，即可免費獲贈富豪雪糕配恆香老餅家港式冰室系列蛋卷；於中秋節當日電子消費滿$200，更額外賞您恆香老餅家趣緻中秋豬籠餅及可愛燈籠，

③「悠遊賞月．賞音樂」︰被佈置成滿天燈籠的Mira Steps將化身為本地Busker的音樂舞台，用歌聲與您共渡歡樂的節日假期。由即日起至1031日，Mira Place更推出期間限定「Mira After 8 消費3重賞」，消費即送雙倍積分、免費泊車及餐飲商戶現金禮券，回贈率最高達40%

此外，率先預告Mira Place年度秋季盛事「日本秋祭」將於10月中至10月尾享譽回歸，Mira Place的中庭將化身成為日式步行街，為您帶來由日本遠道而來的秋季商品及祭典文化，逢星期五及六更會延長營業至晚上11時。

香港夜繽紛商場優惠｜尖沙咀Mira Place 雙倍積分/免費泊車/打卡換富豪雪糕 香港夜繽紛商場優惠｜尖沙咀Mira Place 雙倍積分/免費泊車/打卡換富豪雪糕 香港夜繽紛商場優惠｜尖沙咀Mira Place 雙倍積分/免費泊車/打卡換富豪雪糕 富豪雪糕 恆香老餅家_豬籠餅 悠遊夜賞_精美燈籠 可愛恐龍造型燈籠

香港夜繽紛商場優惠｜K11 MUSEA 購物滿$500 1小時泊車優惠及$500餐飲、消費及娛樂禮遇

K11 MUSEA922日至1014日期間的周五及周六，延長營業至晚上11時。活動期間的下午5時至11時，凡顧客消費滿500港元，可享額外一小時泊車優惠及換領價值500港元之餐飲、消費及娛樂禮遇。活動期間每天首十位消費滿十萬港元之顧客，更可獲贈尊貴寓所K11 ARTUS寓館一晚住宿。

香港夜繽紛商場優惠｜K11 MUSEA 購物滿$500 送1小時泊車優惠及$500餐飲、消費及娛樂禮遇

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香港夜繽紛商場優惠｜K11 Art Mall $50餐飲電子現金券

K11 Art Mall922日至1014日期間的周五及周六，延長營業至晚上11時。活動期間晚上6時後，顧客可憑任何消費，獲贈價值50港元之餐飲電子現金券。活動期間在IKEA任何消費可享10倍的K Dollar 回贈，並有多間食肆推出買一送一優惠。

香港夜繽紛商場優惠｜K11 Art Mall 送$50餐飲電子現金券

香港夜繽紛商場優惠｜K11 Art Mall 送$50餐飲電子現金券

香港夜繽紛商場優惠｜恒隆7大商場及中環物業  送香港航空札幌來回商務機票

恒隆於即日起至930日期間推出「hello 限時獨家賞」推廣活動。hello會員於活動期間在恒隆旗下指定七大商場及中環物業，憑單一電子消費滿指定金額，即有機會贏取豐富大獎──香港航空札幌來回商務艙機票乙套，精彩獎賞還有香港航空日韓台泰經濟艙來回機票、出遊必備的3香港30日數據通行證及高科技FOREO LUNA 4淨透舒緩潔面儀。

活動日期：2023914日至30 (17)

香港夜繽紛商場優惠｜恒隆7大商場及中環物業  送香港航空札幌來回商務機票 香港夜繽紛商場優惠｜恒隆7大商場及中環物業  送香港航空札幌來回商務機票

香港夜繽紛商場優惠｜MegaBox 10,000$30美食券

MegaBox推出夜市5環賞刺激夜消費，顧客於922日至119日期間，消費每滿$200，便可換領$30晚市美食現金券，最多可換領5張，於平日晚市累積當$150使用。另外，由即日起至1031前，只需憑1張於晚上8:00pm後發出之$100收據，即可享4小時免費泊車優惠；而非駕駛人士夜消費也不用擔心，MegaBox免費穿梭巴之尾班車為每日11:59pm開出至九龍灣地鐵站，夜消費不用擔心交通問題。

另外，Mega Ice於指定星期五（91522 29日中秋節）晚上8:30pm後之公眾開放溜冰時段以半價（$45）發售，費用已包括租借溜冰鞋及享用溜冰場地。星期五的開放時間更延長至晚上11:00pm，優惠亦適用於中秋節晚上。

香港夜繽紛商場優惠｜MegaBox 送10,000張$30美食券 香港夜繽紛商場優惠｜MegaBox 送10,000張$30美食券

香港夜繽紛商場優惠｜沙田新城市廣場 消費賞雙倍積分、2小時免費泊車及消費回贈

沙田新城市廣場將於915日起舉行連串晚間推廣活動，打頭陣的是Night Fever夜遊三重賞。為迎接中秋及國慶長假期，商場除設置5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置外，及安排應節恐龍燈籠換領，並於929日起一連三晚舉辦戶外中秋節賞樂晚會，邀請人氣歌手現場Busking表演。

Night Fever三重賞

915日至1031日，新城市廣場推出晚上8時後的專屬優惠「Night Fever夜遊三重賞」，方便各位外出晚膳、睇戲兼大買特買，獎賞包括：

．晚上8時後消費滿$800即享有雙倍The Point 會員積分。

．晚上8時後入車消費滿指定金額，即額外送2小時免費泊車。

．晚上8時後於場內任何餐飲及戲院商戶以電子貨幣消費滿$500或以上，即送HK$50消費回贈，包括一田超市HK$20禮券及美食HK$30電子禮券。

此外，場內多間食肆於晚上8時後推出多款低至5折美食優惠，包括《多賀野》指定小食半價優惠、《KOKORO TOKYO MAZESOBA》甜品85折等

香港夜繽紛商場優惠｜沙田新城市廣場 晚上8時後消費賞雙倍積分、2小時免費泊車及消費回贈

香港夜繽紛商場優惠｜沙田新城市廣場 晚上8時後消費賞雙倍積分、2小時免費泊車及消費回贈

香港夜繽紛商場優惠｜新地十二大商場「月夜月JETSO」夜消閒  

1.「夜消閒」8倍積分賞

- 送多達3,200萬會員積分

-逢星期一至四晚上8時後，在參與商場內的零售商戶以單一消費滿$500以上，即可獲得８倍The Point積分（例子：消費$500便可獲4,000會員積分）；

-逢星期五至日及公眾假期晚上8時後，在參與商場內的零售商戶以單一消費滿$800以上，即可獲得8The Point積分（例子：消費$800便可獲6,400會員積分）！

2.晚間消費獎賞 最高100%回贈

多個商場推出晚間消費獎賞，以現金券及禮品作招徠；當中北角匯的回贈率高達100%。

3.夜間泊車特別優惠 最多送達81小時免費泊車券

多個商場推出晚上8時後消費，即享額外免費泊車優惠；當中life@KCC更大派多達8張一小時泊車券，只要消費滿指定金額即送。

香港夜繽紛商場優惠｜新地十二大商場「月夜月JETSO」夜消閒

香港夜繽紛商場優惠｜新地十二大商場「月夜月JETSO」夜消閒

香港夜繽紛商場優惠｜朗豪坊派免費酒吧飲品 獎賞Double Up

朗豪坊由921日起至1023日，於4樓及13樓設置巨型月亮打卡裝置，營造一整月的中秋月夜氣氛，並於929日中秋節當晚舉行Moonlight Party，找來年青新晉歌手在4樓及13樓舉行一連兩場的免費音樂表演。商場亦會於當日派發13樓免費酒吧飲品及應節燈籠，於晚上8時後免費暢飲，一邊飲一邊Chill住聽歌，由4樓玩到13樓！

此外，朗豪坊將於同期推出《朗豪坊Moonlight Rewards》雙倍獎賞活動，每晚8時後，於場內所有商舖消費即賞2LP CLUB 會員積分；消費滿$400 即享4小時免費泊車優惠；於《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》期間限定店可享兩倍機會參加《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》遊戲等。

香港夜繽紛商場優惠｜朗豪坊派免費酒吧飲品 晚上8時後獎賞Double Up 香港夜繽紛商場優惠｜朗豪坊派免費酒吧飲品 晚上8時後獎賞Double Up 香港夜繽紛商場優惠｜朗豪坊派免費酒吧飲品 晚上8時後獎賞Double Up 香港夜繽紛商場優惠｜朗豪坊派免費酒吧飲品 晚上8時後獎賞Double Up

香港夜繽紛商場優惠｜MCP新都城中心及MOSTown新港城中心 雙倍積分/12,000張電子購物禮券

929日至1029日期間的周五、周末及公眾假期，於晚上8時或之後，H·COINS會員以電子貨幣於恒基地產旗下兩大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）或 MOSTown新港城中心的零售及餐飲商戶作任何消費，並成功登記賺取Coins，即可賺取雙倍Coins，讓大家更快儲夠Coins換領電子禮券及禮品。活動期間，兩大商場更將大派合共12,000張電子購物禮券，H·COINS會員只要於晚上8時或之後於場內即日消費滿指定金額，即可以獲得電子購物禮券，多買多賞。

兩大商場消費獎賞詳情如下：

1) 晚上8時後即日以電子貨幣消費滿HK$500 (最多以2組由不同商戶發出之即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根)，並親臨會員專區登記，即可獲得總值HK$50商場電子購物禮券。

2) 晚上8時後即日以電子貨幣消費滿HK$1,200 (最多以3組由不同商戶發出之即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根)，並親臨會員專區登記，即可獲得總值HK$150商場電子購物禮券（包括HK$50購物電子禮券3張）。

此外，為讓駕車人士消費購物更盡興，於晚上8時或之後消費更可額外尊享1小時免費泊車優惠。

香港夜繽紛商場優惠｜MCP新都城中心及MOSTown新港城中心 晚上8時後消費賺雙倍積分 派12,000張電子購物禮券 香港夜繽紛商場優惠｜MCP新都城中心及MOSTown新港城中心 晚上8時後消費賺雙倍積分 派12,000張電子購物禮券 香港夜繽紛商場優惠｜MCP新都城中心及MOSTown新港城中心 晚上8時後消費賺雙倍積分 派12,000張電子購物禮券

香港夜繽紛商場優惠｜Apm商場「XiX青春女團唱跳夜」活動

Apm商場將舉辦一系列夜市活動，包括請來少女組合XiX 916日晚上7時在apm中庭舉行唱跳夜，除有熱歌勁舞，更與粉絲大玩遊戲。另外，由928日至108日一連11天，apm的「美食大笪地」壓軸登場，屆時商場中庭將一站式網羅環球美食、港式懷舊小食等，並設有大笪地特色打卡位。同場更有年青歌手、各式表演連番獻技，每日讓遊人盡興玩樂至晚上11時。

香港夜繽紛商場優惠｜Apm商場「XiX青春女團唱跳夜」活動 香港夜繽紛商場優惠｜Apm商場「XiX青春女團唱跳夜」活動

香港夜繽紛商場優惠｜荃新天地「中秋市集啤一啤」

荃新天地將於929102日推出「中秋市集啤一啤」，活動期間將設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8時後於場內商戶單一消費滿$500或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯。

香港夜繽紛商場優惠｜荃新天地「中秋市集啤一啤」

香港夜繽紛商場優惠｜荃新天地「中秋市集啤一啤」

香港夜繽紛商場優惠｜屯門市廣場中秋美食展 晚間$1鮑魚、月餅、甜品優惠

屯門市廣場將於98日至29日期間舉辦中秋美食市集，更於91617日及2324日兩個週末延長營業時間；晚上9時更推出多個限時激筍優惠，顧客只需於晚上7時後於商場內作任何消費，即可以$1購買鮑魚、迷你月餅、芒果糯米糍等至抵價中秋食品及甜品，越夜越精彩 (名額先到先得)

屯門市廣場晚間$1中秋食品 - 芒果糯米糍 屯門市廣場晚間$1中秋食品 - 罐頭鮑魚

香港夜繽紛商場優惠｜太古城中心派Movie Movie戲票贈券兩張

太古城中心由即日至30日，above會員於晚上7時後消費滿港幣1,000元，可獲贈Movie Movie戲票贈券乙張 (價值港幣130)。另外，由即日至1031日，顧客於晚上7時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。

香港夜繽紛商場優惠｜太古廣場免費泊車+Movie Movie戲票贈券兩張

太古廣場由即日至1015日，LIVE+會員於傍晚6時於指定時裝店舖作單一消費滿港幣1,200元，可獲贈Movie Movie戲票贈券兩張 (共價值港幣220)。另外，由即日至1031日，顧客於傍晚6時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。

香港夜繽紛商場優惠｜東薈城名店倉免費泊車+舞蹈表演

東薈城名店倉由即日至108日舉辦活動，CLUB CG會員在傍晚6時後消費滿500元，可獲得雙倍積分。由915日至1031日，顧客於傍晚6時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。

香港夜繽紛商場優惠｜奧海城 無底價夜拍賣

奧海城將於91517日一連3日舉行「U Magazine旅遊玩樂嘉年華」，於91516日更會延長營業時間，並一連兩日於晚上8時推出限定「玩樂拍賣Auction Night」，於本地也可大玩特玩，以無底價拍賣本地遊玩樂套票，包括：香港富麗敦海洋公園酒店住宿套票、香港黃金海岸酒店住宿套票、1,000NAMCO個電子金幣、雙人自助晚餐、主題樂園門票等激筍禮品。S+ REWARDS會員更可免費獲贈「擲彩虹」遊戲代幣換領券一套，於晚上6時後參加及贏取豐富禮物。

香港夜繽紛商場優惠｜奧海城 無底價夜拍賣

香港夜繽紛商場優惠｜奧海城 無底價夜拍賣

香港夜繽紛商場優惠｜尖東美食里 周末免費送特飲

尖沙咀中心及帝國中心將於2023915日至1031日期間推出「Cheers Fiesta飲勝嘉年華」美景美酒暢飲週末，指定週末晚上9時後，歡樂大使將以驚喜造型登場，並於指定時間，於尖東美食里的酒吧餐廳現身Ring the Bell，請現場顧客免費享用特飲，當中包括商戶Boticario Bar & Grill的南美特飲La Paloma Wooloomooloo Steakhouse Stella Draught Beer Henley Beach Bushra的土耳其咖啡馬天尼等。

香港夜繽紛商場優惠｜尖東美食里 周末免費送特飲

香港夜繽紛商場優惠｜尖東美食里 周末免費送特飲

香港夜繽紛商場優惠｜利東街 800燈籠下舞動火龍

利東街由即日起至1023日設有「躍兔‧迎月」綵燈會，掛上逾800個燈籠打造大型浪漫燈海，而於929(中秋節正日) 晚上8時半更設有「LED 火龍舞鼓賀中秋」活動，全長18米的紅色全新LED火龍，為大家帶來耳目一新的感覺。

香港夜繽紛商場優惠｜利東街 800燈籠下舞動火龍

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