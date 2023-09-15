香港夜繽紛｜香港夜繽紛啟動 一文睇清各大商場優惠+活動 送札幌來回機票(持續更新)

政府將於今晚(9月14日)啟動「香港夜繽紛」計畫，振興夜間經濟。除了灣仔海濱的市集攤位，全港九的各大商場也紛紛響應計畫，延後關門時間之餘，推出多個優惠及中秋活動，更有泊車優惠！

香港夜繽紛商場優惠｜尖沙咀 Mira Place 雙倍積分 / 免費泊車 / 打卡換富豪雪糕 尖沙咀Mira Place推出「Mira After 8」夜遊推廣活動，3大優惠及活動包括： ①「悠遊夜市」︰「秋月悠遊手作市集」20間本地手作小店及部分Mira Place商戶將延長營業時間至晚上11時， ②「悠遊夜賞」︰打卡及追蹤Mira Place的社交平台，即可免費獲贈富豪雪糕配恆香老餅家港式冰室系列蛋卷；於中秋節當日電子消費滿$200，更額外賞您恆香老餅家趣緻中秋豬籠餅及可愛燈籠， ③「悠遊賞月．賞音樂」︰被佈置成滿天燈籠的Mira Steps將化身為本地Busker的音樂舞台，用歌聲與您共渡歡樂的節日假期。由即日起至10月31日，Mira Place更推出期間限定「Mira After 8 消費3重賞」，消費即送雙倍積分、免費泊車及餐飲商戶現金禮券，回贈率最高達40%。 此外，率先預告Mira Place年度秋季盛事「日本秋祭」將於10月中至10月尾享譽回歸，Mira Place的中庭將化身成為日式步行街，為您帶來由日本遠道而來的秋季商品及祭典文化，逢星期五及六更會延長營業至晚上11時。

香港夜繽紛商場優惠｜ K11 MUSEA 購物滿 $500 送 1 小時泊車優惠及 $500 餐飲、消費及娛樂禮遇 K11 MUSEA由9月22日至10月14日期間的周五及周六，延長營業至晚上11時。活動期間的下午5時至11時，凡顧客消費滿500港元，可享額外一小時泊車優惠及換領價值500港元之餐飲、消費及娛樂禮遇。活動期間每天首十位消費滿十萬港元之顧客，更可獲贈尊貴寓所K11 ARTUS寓館一晚住宿。

香港夜繽紛商場優惠｜K11 MUSEA 購物滿$500 送1小時泊車優惠及$500餐飲、消費及娛樂禮遇

香港夜繽紛商場優惠｜ K11 Art Mall 送 $50 餐飲電子現金券 K11 Art Mall由9月22日至10月14日期間的周五及周六，延長營業至晚上11時。活動期間晚上6時後，顧客可憑任何消費，獲贈價值50港元之餐飲電子現金券。活動期間在IKEA任何消費可享10倍的K Dollar 回贈，並有多間食肆推出買一送一優惠。

香港夜繽紛商場優惠｜K11 Art Mall 送$50餐飲電子現金券

香港夜繽紛商場優惠｜恒隆 7 大商場及中環物業 送香港航空札幌來回商務機票 恒隆於即日起至9月30日期間推出「hello 限時獨家賞」推廣活動。hello會員於活動期間在恒隆旗下指定七大商場及中環物業，憑單一電子消費滿指定金額，即有機會贏取豐富大獎──香港航空札幌來回商務艙機票乙套，精彩獎賞還有香港航空日韓台泰經濟艙來回機票、出遊必備的3香港30日數據通行證及高科技FOREO LUNA 4淨透舒緩潔面儀。 活動日期：2023年9月14日至30日 (共17天)

香港夜繽紛商場優惠｜ MegaBox 送 10,000 張 $30 美食券 MegaBox推出夜市5環賞刺激夜消費，顧客於9月22日至11月9日期間，消費每滿$200，便可換領$30晚市美食現金券，最多可換領5張，於平日晚市累積當$150使用。另外，由即日起至10月31前，只需憑1張於晚上8:00pm後發出之$100收據，即可享4小時免費泊車優惠；而非駕駛人士夜消費也不用擔心，MegaBox免費穿梭巴之尾班車為每日11:59pm開出至九龍灣地鐵站，夜消費不用擔心交通問題。 另外，Mega Ice於指定星期五（9月15，22 及29日中秋節）晚上8:30pm後之公眾開放溜冰時段以半價（$45）發售，費用已包括租借溜冰鞋及享用溜冰場地。星期五的開放時間更延長至晚上11:00pm，優惠亦適用於中秋節晚上。

香港夜繽紛商場優惠｜沙田新城市廣場 消費賞雙倍積分、 2 小時免費泊車及消費回贈 沙田新城市廣場將於9月15日起舉行連串晚間推廣活動，打頭陣的是Night Fever夜遊三重賞。為迎接中秋及國慶長假期，商場除設置5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置外，及安排應節恐龍燈籠換領，並於9月29日起一連三晚舉辦戶外中秋節賞樂晚會，邀請人氣歌手現場Busking表演。 Night Fever 三重賞 9月15日至10月31日，新城市廣場推出晚上8時後的專屬優惠「Night Fever夜遊三重賞」，方便各位外出晚膳、睇戲兼大買特買，獎賞包括： ．晚上8時後消費滿$800即享有雙倍The Point 會員積分。 ．晚上8時後入車消費滿指定金額，即額外送2小時免費泊車。 ．晚上8時後於場內任何餐飲及戲院商戶以電子貨幣消費滿$500或以上，即送HK$50消費回贈，包括一田超市HK$20禮券及美食HK$30電子禮券。 此外，場內多間食肆於晚上8時後推出多款低至5折美食優惠，包括《多賀野》指定小食半價優惠、《KOKORO TOKYO MAZESOBA》甜品85折等。

香港夜繽紛商場優惠｜新地十二大商場「月夜月 JETSO 」夜消閒 1. 「夜消閒」 8 倍積分賞 - 送多達3,200萬會員積分 -逢星期一至四晚上8時後，在參與商場內的零售商戶以單一消費滿$500以上，即可獲得８倍The Point積分（例子：消費$500便可獲4,000會員積分）； -逢星期五至日及公眾假期晚上8時後，在參與商場內的零售商戶以單一消費滿$800以上，即可獲得8倍The Point積分（例子：消費$800便可獲6,400會員積分）！ 2. 晚間消費獎賞 – 最高 100% 回贈 多個商場推出晚間消費獎賞，以現金券及禮品作招徠；當中北角匯的回贈率高達100%。 3. 夜間泊車特別優惠 – 最多送達 8 張 1 小時免費泊車券 多個商場推出晚上8時後消費，即享額外免費泊車優惠；當中life@KCC更大派多達8張一小時泊車券，只要消費滿指定金額即送。

香港夜繽紛商場優惠｜朗豪坊派免費酒吧飲品 獎賞 Double Up 朗豪坊由9月21日起至10月23日，於4樓及13樓設置巨型月亮打卡裝置，營造一整月的中秋月夜氣氛，並於9月29日中秋節當晚舉行Moonlight Party，找來年青新晉歌手在4樓及13樓舉行一連兩場的免費音樂表演。商場亦會於當日派發13樓免費酒吧飲品及應節燈籠，於晚上8時後免費暢飲，一邊飲一邊Chill住聽歌，由4樓玩到13樓！ 此外，朗豪坊將於同期推出《朗豪坊Moonlight Rewards》雙倍獎賞活動，每晚8時後，於場內所有商舖消費即賞2倍LP CLUB 會員積分；消費滿$400 即享4小時免費泊車優惠；於《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》期間限定店可享兩倍機會參加《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》遊戲等。

香港夜繽紛商場優惠｜ MCP 新都城中心及 MOSTown 新港城中心 雙倍積分 / 派 12,000 張電子購物禮券 由9月29日至10月29日期間的周五、周末及公眾假期，於晚上8時或之後，H·COINS會員以電子貨幣於恒基地產旗下兩大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）或 MOSTown新港城中心的零售及餐飲商戶作任何消費，並成功登記賺取Coins，即可賺取雙倍Coins，讓大家更快儲夠Coins換領電子禮券及禮品。活動期間，兩大商場更將大派合共12,000張電子購物禮券，H·COINS會員只要於晚上8時或之後於場內即日消費滿指定金額，即可以獲得電子購物禮券，多買多賞。 兩大商場消費獎賞詳情如下： 1) 晚上8時後即日以電子貨幣消費滿HK$500 (最多以2組由不同商戶發出之即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根)，並親臨會員專區登記，即可獲得總值HK$50商場電子購物禮券。 2) 晚上8時後即日以電子貨幣消費滿HK$1,200 (最多以3組由不同商戶發出之即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根)，並親臨會員專區登記，即可獲得總值HK$150商場電子購物禮券（包括HK$50購物電子禮券3張）。 此外，為讓駕車人士消費購物更盡興，於晚上8時或之後消費更可額外尊享1小時免費泊車優惠。

香港夜繽紛商場優惠｜ Apm 商場「 XiX 青春女團唱跳夜」活動 Apm商場將舉辦一系列夜市活動，包括請來少女組合XiX 於9月16日晚上7時在apm中庭舉行唱跳夜，除有熱歌勁舞，更與粉絲大玩遊戲。另外，由9月28日至10月8日一連11天，apm的「美食大笪地」壓軸登場，屆時商場中庭將一站式網羅環球美食、港式懷舊小食等，並設有大笪地特色打卡位。同場更有年青歌手、各式表演連番獻技，每日讓遊人盡興玩樂至晚上11時。

香港夜繽紛商場優惠｜荃新天地「中秋市集啤一啤」 荃新天地將於9月29至10月2日推出「中秋市集啤一啤」，活動期間將設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8時後於場內商戶單一消費滿$500或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯。

香港夜繽紛商場優惠｜屯門市廣場中秋美食展 晚間 $1 鮑魚、月餅、甜品優惠 屯門市廣場將於9月8日至29日期間舉辦中秋美食市集，更於9月16、17日及23、24日兩個週末延長營業時間；晚上9時更推出多個限時激筍優惠，顧客只需於晚上7時後於商場內作任何消費，即可以$1購買鮑魚、迷你月餅、芒果糯米糍等至抵價中秋食品及甜品，越夜越精彩 (名額先到先得)！

香港夜繽紛商場優惠｜太古城中心派 Movie Movie 戲票贈券兩張 太古城中心由即日至30日，above會員於晚上7時後消費滿港幣1,000元，可獲贈Movie Movie戲票贈券乙張 (價值港幣130元)。另外，由即日至10月31日，顧客於晚上7時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。 香港夜繽紛商場優惠｜太古廣場免費泊車 + 派 Movie Movie 戲票贈券兩張 太古廣場由即日至10月15日，LIVE+會員於傍晚6時於指定時裝店舖作單一消費滿港幣1,200元，可獲贈Movie Movie戲票贈券兩張 (共價值港幣220元)。另外，由即日至10月31日，顧客於傍晚6時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。 香港夜繽紛商場優惠｜東薈城名店倉免費泊車 + 舞蹈表演 東薈城名店倉由即日至10月8日舉辦活動，CLUB CG會員在傍晚6時後消費滿500元，可獲得雙倍積分。由9月15日至10月31日，顧客於傍晚6時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠。

香港夜繽紛商場優惠｜奧海城 無底價夜拍賣 奧海城將於9月15至17日一連3日舉行「U Magazine旅遊玩樂嘉年華」，於9月15至16日更會延長營業時間，並一連兩日於晚上8時推出限定「玩樂拍賣Auction Night」，於本地也可大玩特玩，以無底價拍賣本地遊玩樂套票，包括：香港富麗敦海洋公園酒店住宿套票、香港黃金海岸酒店住宿套票、1,000個NAMCO個電子金幣、雙人自助晚餐、主題樂園門票等激筍禮品。S+ REWARDS會員更可免費獲贈「擲彩虹」遊戲代幣換領券一套，於晚上6時後參加及贏取豐富禮物。

香港夜繽紛商場優惠｜奧海城 無底價夜拍賣

香港夜繽紛商場優惠｜尖東美食里 周末免費送特飲 尖沙咀中心及帝國中心將於2023年9月15日至10月31日期間推出「Cheers Fiesta飲勝嘉年華」美景美酒暢飲週末，指定週末晚上9時後，歡樂大使將以驚喜造型登場，並於指定時間，於尖東美食里的酒吧餐廳現身Ring the Bell，請現場顧客免費享用特飲，當中包括商戶Boticario Bar & Grill的南美特飲La Paloma、 Wooloomooloo Steakhouse的 Stella Draught Beer 或 Henley Beach 及Bushra的土耳其咖啡馬天尼等。

香港夜繽紛商場優惠｜尖東美食里 周末免費送特飲

香港夜繽紛商場優惠｜利東街 800 燈籠下舞動火龍 利東街由即日起至10月23日設有「躍兔‧迎月」綵燈會，掛上逾800個燈籠打造大型浪漫燈海，而於9月29日(中秋節正日) 晚上8時半更設有「LED 火龍舞鼓賀中秋」活動，全長18米的紅色全新LED火龍，為大家帶來耳目一新的感覺。