香港夜繽紛｜香港街市送5部iPhone 15 大派150萬美食現金券+ 1,000個宵夜限定優惠

中秋將至，香港街市旗下的21個街市由即日起至10月2日推出「秋月共賞」六重優惠活動。為響應政府「香港夜繽紛」活動，香港街市旗下17個街市的小食街，更由9月25日至10月24日期間，將晚上8時半後設為「夜消MORE」時段，部分食肆營業至凌晨，提供逾1,000款宵夜限定優惠、「夜肆消費Triple fun」，更大派總值超過$1,500,000美食電子現金券；而最高消費的首5名香港街市會員更可贏得iPhone 15(256GB)一部。

由即日起至10月2日，香港街市旗下的21街市，包括祥華市場、寶林市場、沙角市場、華明市場、T MARKET、竹園市場、啟田市場、慈雲山市場、廣源市場、恆安市場、M.C. BOX 寶達市場、葵盛東街市、啟業市場、茵怡市場、青衣市場、香港街市(逸東邨)、M.C. BOX隆亨市集、良景市集、太和街市、本灣市場、天瑞街市，推出「秋月共賞」六重優惠活動，除了猜燈謎及打卡贏禮品，香港街市更推出超過1,500個中秋優惠，大派總值超過100萬的額外積分。

優惠一：指定商戶最高消費次數送中秋福袋

海鮮或凍肉或水果檔累計消費次最高的15位香港街市會員將免費獲贈安記鮑魚福袋一個（價值$143）；而每個街市累計消費次最高的兩位香港街市會員更可額外獲贈安記元貝XO醬一樽 （價值$55）。

優惠二：消費送積分 （總值超過 100 萬積分）

香港街市電子會員每階段任何五日每日消費滿$40，可額外獲贈10分；成功獲取三期積分的會員再額外獲得20分，每個街市限1,000名額，贏取高達50分額外積分。

第一及二階段：即日起至9月24日

第三階段：9月25至10月1日

優惠三：低至 450 分換領超過 17 款月餅

香港街市電子會員可於香港街市手機應用程式以低至450分，免費換領17款人氣月餅，包括：恆香老餅家、榮華餅家、奇華餅家、Häagen-Dazs等。

優惠四：低至 1,200 分換領中秋應節水果

香港街市電子會員可以低至1200分換領中秋應節水果，或以優惠價選購兼獲積分回贈。