香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲 餐廳1句話回應網民：人無恥則無敵

不時都會看到人批評部分食肆點點點，大多可能是餐廳侍應的服務態度不佳，又或是餐廳內部的衛生成疑等等，有時更會看到一些食客在飯或麵入面翻找出不同的小昆蟲，的確會令人對該餐廳大失信心。日前，一對夫婦在幫襯太古城內的燒肉店時，就不幸遇上類似情況，二人本來滿心歡喜地去食燒肉放題，豈料竟在食燒魚的，一切開即見魚的肚子內有大量超長條的蟲蟲！惟餐廳竟以1句說話超不負責任地回應，令大批網民紛紛建議後續做法。

港夫婦太古城食燒肉放題 切開燒魚驚見大量蟲蟲 日前，一對香港夫婦在太古城一間名為「炎舞家」的餐廳食飯，惟因為有不愉快經歷而在用餐後出長文批評。發文者表示以往曾在這間餐廳「食過一次lunch，只可以話不過不失」，但因為區內未有太多燒肉店，因而只好可給予一次機會試一下該餐廳的燒肉放題。他表示當晚最令他們震驚的就是「西京油甘魚」，「燒之前已經覺得個樣嘛嘛唔太新鮮，燒完同老公一人一半，我食左一啖有啲腥，之後老公撩到一條好似蟲嘅物體，點知再一撩，￼嚇到我口裏面嗰啖魚立即吐埋出嚟…有勁大渣蟲喺魚入面…」。從發文者貼出的照片中，可見燒魚的肚子內的確有大量長條的蟲，十分恐怖！

埋單700蚊貼錢買難受 餐廳竟然咁回應！ 事主稱在發現蟲蟲後，即時叫來餐廳的職員查看，惟職員看了一眼後，只淡淡表示「呢啲係來貨嘅問題，我哋控制唔到」，而補償方法則僅提出可以「換個舊魚」。無晒胃口的事主二人當然拒絕職員的補償，更急急腳以700蚊埋單走人，並警世指「只可以講冇下次……提醒大家想食燒肉都唔好幫襯呢間，我相信太古有勁多更好嘅選擇…」。