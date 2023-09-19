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生活
2023-09-19 11:40:40

香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲 餐廳1句話回應網民：人無恥則無敵

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香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲（am730製圖）

香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲（am730製圖）

不時都會看到人批評部分食肆點點點，大多可能是餐廳侍應的服務態度不佳，又或是餐廳內部的衛生成疑等等，有時更會看到一些食客在飯或麵入面翻找出不同的小昆蟲，的確會令人對該餐廳大失信心。日前，一對夫婦在幫襯太古城內的燒肉店時，就不幸遇上類似情況，二人本來滿心歡喜地去食燒肉放題，豈料竟在食燒魚的，一切開即見魚的肚子內有大量超長條的蟲蟲！惟餐廳竟以1句說話超不負責任地回應，令大批網民紛紛建議後續做法。

香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲，埋單更要付$700元（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線） 香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲，埋單更要付$700元（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線） 香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲，埋單更要付$700元（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線）

港夫婦太古城食燒肉放題 切開燒魚驚見大量蟲蟲

日前，一對香港夫婦在太古城一間名為「炎舞家」的餐廳食飯，惟因為有不愉快經歷而在用餐後出長文批評。發文者表示以往曾在這間餐廳「食過一次lunch，只可以話不過不失」，但因為區內未有太多燒肉店，因而只好可給予一次機會試一下該餐廳的燒肉放題。他表示當晚最令他們震驚的就是「西京油甘魚」，「燒之前已經覺得個樣嘛嘛唔太新鮮，燒完同老公一人一半，我食左一啖有啲腥，之後老公撩到一條好似蟲嘅物體，點知再一撩，￼嚇到我口裏面嗰啖魚立即吐埋出嚟…有勁大渣蟲喺魚入面…」。從發文者貼出的照片中，可見燒魚的肚子內的確有大量長條的蟲，十分恐怖！

餐廳回應指是來貨問題，餐廳控制不到。（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線）

餐廳回應指是來貨問題，餐廳控制不到。（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線）

埋單700蚊貼錢買難受 餐廳竟然咁回應！

事主稱在發現蟲蟲後，即時叫來餐廳的職員查看，惟職員看了一眼後，只淡淡表示「呢啲係來貨嘅問題，我哋控制唔到」，而補償方法則僅提出可以「換個舊魚」。無晒胃口的事主二人當然拒絕職員的補償，更急急腳以700蚊埋單走人，並警世指「只可以講冇下次……提醒大家想食燒肉都唔好幫襯呢間，我相信太古有勁多更好嘅選擇…」。

網民紛紛建議後續做法：報東張＋食環啦！

雖然事主二人當時未有在餐廳「搞大件事」，僅即時埋單走人了事，惟大批網民就對他們的做法極不同意，狠批他們「做乜仲要埋單」、「咁都俾錢？」、「點解放生間舖？」，直指事主的做法實在太過仁慈。網民亦在網上熱議及紛紛提出更好的做法，例如應該「即場call食環啦」、「咁多蟲應該即時封舖」、「一句控制唔到就算， 餐廳話係來貨問題、供應商負責，供應商又可以話係條魚自己生蟲、條魚負責？」亦有網民指事主既然「有圖有真相」，應該「報東張」幫忙跟進和宣揚給更多市民知悉。

▼網民意見▼

香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲，有網民不滿餐廳回應。（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線） 香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲，有網民指應報食環署。（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線） 香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲，有網民指已有前科。（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線） 香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲，有網民指應報食環署。（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線） 香港夫婦食燒魚驚見肚內超多蟲，有網民指應報食環署及東張西望。（圖片來源：Facebook@太古社區關注組專線）
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