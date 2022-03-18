香港女生分享在韓確診隔離三餐 8餸1湯+住海景房 網民：隔離都食到肥！

Omicron疫情持續，除了香港之外，韓國情況同樣嚴重，每天都新增過十萬確診。有香港女生在討論區發文，指自己在韓國留學期間，確診後被送往酒店隔離。其中她分享隔離環境及三餐，除了有海景房住之外，每餐的便當都非常豐富，有齊8餸1湯，豐富得「每餐都食唔晒」，令網民羨慕不已。
韓國隔離｜在韓留學中招後酒店隔離 餐餐便當超豐富
網民於連登討論區以「喺韓國確診咗，宜家隔離緊」為題發文，指自己正於韓國留學，在上周四起開始扁桃腺發炎，其後經PCR測試正式確診，現時在當地的社區治療中心隔離。
網民稱身處的隔離設施，其實是一間日式酒店的雙床房，更可以望到大海景，直言「正過住宿舍」。除此之外她亦有分享隔離膳食，提供早午晚三餐，每餐都有7款小菜、1款主菜及白飯，例如有炒辣豬肉飯、鵪鶉蛋、蟹湯、意粉等，另外亦會提供水果、果汁、湯及紫菜等。該網民直言自己平時都不會吃得這麼豐富，「平時早餐食開麵包麥皮」。另外每餐亦有提供感冒藥，是感冒糖漿，有助舒緩頭痛、頭暈及感冒徵況。
即睇在韓隔離一日三餐！
不少香港網民都大為羨慕，指無論是隔離環境還是膳食，都非常吸引，「咁樣隔離法應該會隔離到肥」。更貼出香港的隔離膳食作對比，形容「頹到癲」。網民認為雖然香港較小但隔離措施一團糟，相反韓國每天幾十萬確診，但仍可確保隔離人士有地方訓及有正常食物。不過亦有網民認為韓國的配菜及湯都較為油膩，在發病的時候仍吃辣，應該會加劇喉嚨痛。