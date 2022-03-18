香港女生分享在韓確診隔離三餐 8餸1湯+住海景房 網民：隔離都食到肥！

Omicron疫情持續，除了香港之外，韓國情況同樣嚴重，每天都新增過十萬確診。有香港女生在討論區發文，指自己在韓國留學期間，確診後被送往酒店隔離。其中她分享隔離環境及三餐，除了有海景房住之外，每餐的便當都非常豐富，有齊8餸1湯，豐富得「每餐都食唔晒」，令網民羨慕不已。