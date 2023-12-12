香港好去處｜天際100聖誕節半價門票優惠！跨年倒數派對欣賞煙花／新推聖誕下午茶及晚餐

聖誕節及跨年每年都在商場倒數打卡太沉悶？一於登上全港最高的天際100香港觀景台，於半空中與愛人一起渡過。sky100推出「易易 MoMo 聖誕歡慶在天際」活動，由即日起至2024年1月2日觀景台將掛上色彩繽紛的聖誕佈置，為大家帶來歡樂時刻。聖誕假日期間會有聖誕老人驚喜登場派禮物、免費 D.I.Y 工作坊和魔術表演，還有標準門票半價優惠！天際100亦特設「2024 跨年倒數派對」，屆時會有現場樂隊演奏，同時可欣賞維港盛放的璀璨煙花，迎接 2024 新年來臨。

天際100聖誕活動 聖誕老人現身／魔術表演／免費工作坊 聖誕節期間，天際 100 準備了一連串精彩活動，讓大家在聖誕季節感受到無限歡樂，包括聖誕老人驚喜現身派禮物，為節日更添濃厚氣氛；精彩的魔術表演，讓大家沉浸在奇幻的魔法世界中；同時亦有聖誕襪和聖誕花環 D.I.Y 工作坊，製作獨一無二的聖誕紀念品。快與親朋好友一同感受聖誕的熱鬧氣氛！ 於「奇幻魔術表演」，訪客能夠近距離欣賞魔術師以巧妙手法呈現精彩絕倫的魔術表演，沉浸在魔法世界中，絕對不能錯過這精彩的表演！另外，亦可於「聖誕 D.I.Y 工作坊」製作獨一無二的聖誕紀念品。訪客可免費即場參與和製作個人特色的聖誕花環和聖誕襪，享受親密無間的親子時光，歡度聖誕留下珍貴回憶！名額有限，先到先得。 天際100 奇幻魔術表演 日期：2023 年 12 月 23 日、12 月 26 日 時間：下午2時 至 2時30分、下午 3 時 至 3時30分 天際100 聖誕 D.I.Y 工作坊 日期：2023 年 12 月 24 日、12 月 25 日 時間：下午 2 時 - 5 時 立即於kkday預訂 立即於Klook預訂

全新夢幻聖誕樹屋 1.8米高招福精靈易易 為迎接夢幻的12月，天際 100 將於聖誕佳節換上閃爍繽紛的聖誕佈置，處處瀰漫著濃厚的節日氣氛，每個角落都是打卡拍照的好地方。另外，貓頭鷹招福精靈易易 MoMo 與家庭成員諾諾 Noah 登陸於天際 100 的夢幻聖誕樹屋，歡迎訪客走進樹屋內觀賞海拔 393 米高的高空風景。活動期間觀景台更會展出約 1.8 米高的大型易易 MoMo 供訪客拍照，讓招福精靈為大家帶來福氣。 易易 MoMo 更會舉辦「聖誕共聚時刻」，以全新造型亮相並聯同小朋友合唱團一起唱聖誕歌，其打扮配合天際 100 觀景台特色，頭戴環球貿易廣場造型帽子，身穿天藍色裙子並以雲朵花邊點綴。見面會特設拍照環節，讓旅客與人氣易易 MoMo 合照留念，萬勿錯過！ 易易 MoMo「聖誕共聚時刻」 日期：2023 年 12 月 10、17、24、25、31 日 時間：下午 2 時- 4 時 立即於kkday預訂 立即於Klook預訂

天際100 「跨年倒數派對」迎新年 現場樂隊表演＋半空觀賞煙花 站在 393 米高空的天際 100 觀景台上，鳥瞰全港不同景觀及維港景色，絕對是觀賞煙花的最佳位置。今年萬眾期待的「2024 跨年倒數派對」套票由即日起於sky100官方網站公開發售，數量有限，火速從購。在 12 月 31 日除夕當晚現場精心打造「拍照區」，設有發光的星星打卡造型椅並搭配過百個氣球，還有現場樂隊演奏流行歌曲增添歡樂氣氛，套票更包含迎賓美酒*和派對用品，讓您與好友們盡情享受火熱的派對氣氛，一起歡呼倒數迎接 2024 年。 「2024 跨年倒數派對套票」售價為$698，晚間進場時間為 9 時 45 分，套票包括天際 100 門票 1 張、氣泡酒 1 杯*、小食 1 份及派對用品 1 份。 * 訪客可選擇非酒精飲品包括橙汁或汽水;18 歲以下訪客須選擇非酒精飲品。 立即於Klook預訂套票

天際100餐廳 Café 100推出限定聖誕下午茶及聖誕晚餐 Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 由即日起至2024年1月1日推出期間限定「Café 100 聖誕二人下午茶」及「聖誕晚餐」。在坐擁 360 度高空觀賞壯闊的維港景致，並品嘗五星級聖誕冬日盛宴，同時欣賞璀璨的燈飾照耀著維港兩岸。下午茶鹹點提供多款配搭，包括甜而不膩的燴栗子意式芝士撻、充滿冬日暖意的栗子火雞蛋餅，以及鮮甜的紅菜頭醃漬三文魚迷你三文治配三文魚子及檸檬醬、清新香甜的法式鴨肝慕絲配洛神花包及小紅莓果醬，還有數款充滿節 日色彩的精緻甜品，讓訪客吃出濃厚的節日情調。 「Café 100 聖誕二人下午茶套票」週一至週五售價為$598（公眾假期及節慶日除外）； 週末、公眾假期及節慶日售價則為$668。以上套票已包括天際 100 標準門票 2 張、二人份下午茶 1 份連咖啡或茶 2 杯，並不設加一服務費。 今年 Café 100 將於平安夜及聖誕節當天推出四道菜的限定「聖誕晚餐」，豐盛的美食由開胃前菜開始有自家醃漬香草三文魚沙律及湯品，主菜分別有鮮嫩的烤火雞和時令蔬菜配清新的香草汁及紅莓醬，或香口酥脆的烤味噌比目魚捲配燴白腰豆和蔬菜配柚子忌廉汁；而甜品則有聖誕經典的迷你朱古力榛子樹頭蛋糕，晚餐另設有素食菜單供茹素者享用，美食佳餚配上海港景緻，是您與愛侶來慶祝聖誕節的最佳五星級餐飲盛宴，共同締造甜蜜回憶！ 「聖誕晚餐」只限於 2023 年 12 月 24 日至 25 日晚上 6 時至 8 時 30 分供應（最後入座時間為晚上 7 時 30 分），並僅設一輪用餐時段，套票於天際 100 官方網站發售，每位$938，已包括天際 100 入場門票一張及四道菜聖誕晚餐，不設加一服務費，訂座最少兩位起，數量有限，售罄即止。

本地訪客尊享半價門票優惠 為令香港居民開心暢遊天際 100，可體驗全港最快速的雙層電梯，60 秒瞬間登上 100 樓層欣賞壯麗的天際線，現時香港居民可專享「本地訪客半價門票優惠」，由即日起至 12 月 31 日，於官網或現場購買標準門票時可享五折優惠，成人門票只需$99，小童及長者門票僅售$64，此優惠亦適用於聖誕節期間遊覽，跨年倒數派對除外，敬請把握限時優惠！ 立即於kkday預訂優惠門票 立即於Klook預訂優惠門票