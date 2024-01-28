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生活
2024-01-28 12:00:00

香港好去處｜富豪雪糕車、汀九村等5大新隱世打卡熱點 鮮為人知的本土特色

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介紹香港富豪雪糕車、汀九村等5大新隱世打卡熱點。

內地「五一」假期結束，香港是其中一個出境遊的熱門目的地。香港入境處數據顯示，5天的小長假合共有171萬人次入境香港，其中內地旅客佔37%，有62.5萬人次，相當於疫情前的63%。另據旅遊業監管統計，假期期間共接獲453個內地入境旅行團登記，涉及約1.38萬人。內地旅客來到香港遊玩，除了傳統景點，例如太平山頂、迪士尼樂園、星光大道、蘭桂坊等，原來不少人更喜歡深度遊，「瓹窿瓹罅」尋訪鮮為人知的香港特色。

舊油麻地警署：港產片味道

外地人如果是透過電影、電視劇去認識香港，相信一定會接觸到警匪片。位於油麻地廣東道、充滿英式建築特色的舊油麻地警署，就是不少電影或電視劇的取景地。舊油麻地警署是一座新古典主義愛德華式建築物，始建於1873年初，當時是在上海街和眾坊街交界，及至1922年才遷往現址。舊油麻地警署已於2016年分階段搬遷，如今只保留報案中心，不少遊客會在已拉上鐵閘的門口附近「打卡」拍照，彷似瞬間回到舊香港。

舊油麻地警署在「五一」假期期間，成為內地旅客新晉的隱世打卡熱點。（網上圖片）

舊油麻地警署在「五一」假期期間，成為內地旅客新晉的隱世打卡熱點。（網上圖片）

深水埗舊樓：老香港回憶

作為香港的「舊城區」，深水埗意外成為了內地旅客熱捧的隱世景點，尤其深受攝影發燒友的青睞。據網上介紹，在深水埗地鐵站A出口一出，就立即能夠感受到撲鼻而來的人文氣息。其中一名攝影發燒友表示，最適合的時間將是下午4時至5時左右，一來已經即將日落，陽光會較為柔和。更重要是由於臨近下班，老舊的樓宇與人來人往的地攤小販相互交織，市井氣氛非常濃厚。

生活氣息濃厚的深水埗，也受到不少內地旅客及攝影發燒友青睞。（網上圖片）

生活氣息濃厚的深水埗，也受到不少內地旅客及攝影發燒友青睞。（網上圖片）

汀九村：日系寧靜世界

舊香港除了深水埗之外，還有可遠眺青馬大橋、汀九橋的小村落汀九村。有內地旅客形容，汀九村的予人的感覺與深水埗截然不同，後者是舊時代繁華鬧市在現代的定格，前者卻是寧靜的全新世界，頗有日系風格，形容是「仿佛走進了宮崎駿的畫裏」。汀九村的日落亦是不可錯過的美景，幸運的話，晚上更可在汀九海岸看到非常美麗的「藍眼淚」。

汀九村的風光被內地旅客盛讚是「仿佛走進了宮崎駿的畫裏」。（網上圖片）

汀九村的風光被內地旅客盛讚是「仿佛走進了宮崎駿的畫裏」。（網上圖片）

富豪雪糕車：14輛全港奔走

富豪雪糕車是不少香港人的集體回憶，原來也是內地旅客的追逐目標之一。富豪雪糕車的車隊只有14輛車，它們會不定時在港九新界各地停留，許多內地旅客會將成功偶遇視之為幸運象徵。除了紅白藍配色車身，富豪雪糕本身同樣獲得內地旅客認同，大讚口感夠滑之餘，牛奶味亦非常濃郁，以及有香脆可口的脆筒。

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香港人的集體回憶富貴雪糕車也深受內地旅客歡迎。（網上圖片）

香港人的集體回憶富貴雪糕車也深受內地旅客歡迎。（網上圖片）

麥當勞道：與麥當勞毫無瓜葛？

位於港島中半山的麥當勞道，爆紅原因令人啼笑皆非，原來是因為「名不符實」，麥當勞道附近居然沒有麥當勞。故此，內地旅客來到路牌下方拍照「打卡」時，往往都會帶備一份麥當勞外賣。翻查資料，麥當勞道中的「麥當勞」，並非指美式快餐店麥當勞（McDonald's），它是以第6任香港總督麥當奴（MacDonnell）命名。其實，麥當勞道與麥當勞沒有半點關係，自然也就沒有麥當勞。

麥當勞道沒有一間麥當勞，在內地旅客眼中是相當奇特的現象。（網上圖片）

麥當勞道沒有一間麥當勞，在內地旅客眼中是相當奇特的現象。（網上圖片）

內地國內遊恢复疫情前水平

值得一是，「五一」假期在國內遊方面亦相當火爆，據文旅部測算，國內遊出遊合計達2.74億人次，較去年同期增長70.83%，恢復至2019年同期的119.09%。國內遊收入達1480.56億元人民幣，較去年同期增長128.90%，恢復至2019年同期的100.66%。文旅部分析指，今年「五一」假期，全國旅遊出遊人次超過2019年同期水平，出行距離和消費活躍度亦創下歷史新高。此外，遊客出遊半徑和目的地遊憩半徑雙雙獲得提升，300公里以上的跨市、跨省遊熱度明顯走高。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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