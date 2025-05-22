香港威士忌節2025︱香港海景嘉福洲際酒店舉行第七屆香港威士忌節 超過1,300款特色威士忌品鑑 / 45場威士忌大師課程

香港威士忌節2025將於5月31日至6月1日於香港海景嘉福洲際酒店舉行，絕對是城中最大型威士忌節及最大型威士忌培育活動之一。當中包涵活動之多，將用上酒店整整四層作展覽，呈獻超過1,300款各具特色的威士忌，以及45場由各威士忌品牌大使及專家主持的大師課程，與世界頂尖威士忌專家及品牌大使彼此交流，是威士忌愛好者擴闊視野最佳時刻，一同品鑒並分享限量版威士忌的心得。

香港威士忌節2025︱超過 1,300 款威士忌品鑑

除了較廣為熟悉的蘇格蘭及日本威士忌，香港威士忌節同時呈獻來自澳洲、台灣、中國、印度、以色列、愛爾蘭、美國、法國、德國、丹麥、瑞典、英格蘭及荷蘭等不同國家及產區的威士忌品牌。首度在港亮相包括來自愛爾蘭的獨立裝瓶酒廠Brave New Spirits and Finn Thomson Whisky、世上最可持續的蒸餾廠之一 Arbikie Distillery、推動中國威士忌先驅的高朗蒸餾廠Goalong Distillery、備受讚譽的日本蒸餾廠 Saburomaru Distillery、在今次活動上首度亮相的Shindo Distillery & Shindo Experimental 01、日本工藝釀酒廠Hinomaru Distillery、愛爾蘭首個零排放威士忌酒廠Ahascragh Distillery、一個在澳洲塔斯曼尼亞從農場開始到裝瓶的釀酒廠Lawrenny Estate Distillery與及來自瑞士的威士忌創新者Seven Seals。始外Ardbeg為為慶祝31/5 Ardbeg Day，將在威士忌節上首度推出Ardbeg Smokiverse，為香港首發，讓酒迷在大師班上品鑑。