香港學校｜仁濟醫院王華湘中學 協助學生了解自己規劃人生

學生在入讀仁濟醫院王華湘中學時，代表開始規劃人生，了解自己的長短處，取長補短，透過學校協助，在不同階段，由選科、入讀大學以至選擇工作都有更清晰的方向。文：袁雅婷 攝：陳奕釗 旨在培育學生貢獻社會 學校在創校伊始，已經訂立了多個重要使命。首先是培育學生的全人發展，懂得獨立思考，明辨是非，建立正面的人生觀。其次語文對學習非常重要，普通話和英語是主要的學習語言，因此校方通過課程設計，積極提升學生兩文三語的水平。大力提倡資訊科技(IT)教育，讓學生掌握最新資訊科技知識，線上線下都能夠學習，以此拓展學生的世界視野。此外，校方亦注重學生的品格教育，通過各項校本活動，培育學生關愛他人、知禮守規、公義廉潔的品格，懂得服務社會及愛國愛民，成為積極向上，對社會有貢獻的人。「我和老師都是以身作則，經常在社區協助進行各項服務活動，希望成為同學的好榜樣。」身兼新界校長會主席、香港教師會會長暨選舉委員會委員(教育界)的校長邱少雄說。

舉辦內地及海外交流團 邱校長表示，學校每年都會舉辦很多內地或海外交流團，「因內地有不少姊妹學校，每一年高中同學都要回內地交流，這是公民與社會發展科的要求，希望學生藉此可以認識多一點祖國的發展，增加他們的國民身份認同。此外，讓學生前往法國、蘇格蘭、澳洲、英國等地，拓展國際視野，了解不同國家的文化。」內地交流會按不同主題，最特別的是舉辦體育交流團，到北京的國家體院上課或進行有關歷史的文化考察等。而海外交流方面，因校方想學生可以比較貼近當地人的生活，故此會安排Homestay。

按不同級別為學生規劃 生涯規劃課程由中一開始，按每年級都有不同需要，例如中一要先進行性向測試，了解他們本身對某一方面的學科或者工作感興趣。中二、中三之後有不同階段，由於要選科，學生要想得遠一點，可思考讀完大學後想做的事，中四以上的已經選定了科，目標自然是日後的升學及職業選擇。「這是比較長遠的規劃，很多老師都會積極協助。」另外，該校更會跟不同機構合作，按照學生的興趣找不同類型的在職專業人士，讓他們了解不同行業的實質工作內容，例如醫生、護士、牙醫、物理治療師、紀律部隊成員及飛機師等，「讓學生接觸多一些各式各樣的人，便能更開拓他們的眼界。」此外，校方亦會安排職業實習，了解真實的職場環境。

參加比賽是一種學習 該校獲獎及升學表現方面，邱校長稱，很鼓勵學生參加不同比賽，認為參賽過程很重要，都是一種學習。「最有代表性的獎項包括由外交部駐港公署及特區政府教育局共同主辦的『第十五屆香港盃外交知識競賽』，一個全港性的比賽，我們贏得全港冠軍；還有『初中中國歷史的知識競賽』我為獲獎感高興外，同時很欣賞同學對於中國歷史、中國外交、中國文化的認識。」邱校長透露，接近100%畢業生都是選擇繼續升學，當中約一半學生直接從JUPAS入大學，去年，更有同學入讀清華大學的化生科。