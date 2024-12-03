香港學校｜保良局建造商會學校 香港少有IB一條龍幼小 1種活動設3種程度助學生發揮潛能

保良局建造商會學校是保良局首間學校採用IB小學課程（PYP）的屬校，校長徐溢輝及幼稚園部主任Christine期望，透過探究式學習鼓勵學生主動學習，促進學生對世界的深入了解。學校學生來自23個不同地方，擁有不同背景及文化。學校經常舉辦不同的文化活動，讓學生認識各地文化，加強世界公民認同感。例如學校上月舉辦印度排燈節慶祝活動，學生可嘗試印度小吃及畫Rangoli，Christine笑指當日學生「玩到唔捨得走」。

保良局建造商會學校校長徐溢輝及幼稚園部主任Christine與學生合照

學校獲IB組織認證 保良局建造商會學校創校短短8年，已獲得IB組織認證成為IB世界學校，老師每年會到不同地方，與其他IB學校老師交流教學心得。校長徐溢輝亦從小於IB學校受教育，明白及了解IB架構及教學模式。同時學校亦是香港少有IB幼小一條龍學校，幾乎全部幼稚園部學生可直升小學部，學生毋須適應新環境。學校內所有老師經過訓練，能貫徹IB核心原則教授。

1種活動設3種程度 學校致力創造開心學習環境，推行探究式學習，通過一系列措施鼓勵學生自主學習。例如當月的主題為「Who we are！」，老師引導學生思考及學習家庭的概念及維繫良好關係的方法。主任Christine強調，學校並非採用一般幼稚園的教學模式，「唔係老師教咩，學生就學咩」，學生經過與老師的討論學習不同概念。學校為協助不同能力水平的學生學習，實施個別化教學政策，所有活動均設不同程度，學生能自主選擇學習不同程度的知識及技巧。例如，老師設計3種程度的Phonics學習活動，Level1為適合能力落後的學生，Level2適合能力中等的學生，而Level3則為希望挑戰更高難度的學生，學生可按照自己能力及興趣選擇不同程度的活動。另外，學校亦不設機械式抄寫功課，老師透過簡單功課加強學生所學，比如學生們於寫有「它」及「牠」的畫紙上畫上不同動物及物件，分辨生字之差。

每日30分鐘繁體中文堂 連結課堂所學至日常生活 相比某些學校一刀切只讓學生使用英語溝通，校長徐溢輝認為，學生在校內使用母語溝通未必是壞事，反而是好機會讓其他學生認識不同文化及語言，因此學校不反對學生於校內使用母語。學校同時推行雙語教學，幼稚園部學生每日有30分鐘學習繁體中文及普通話，加強學生中文能力。被問到為何選擇繁體中文教學，而非簡體。主任表示，香港環境普遍使用繁體中文，學生能將課堂所學連結至日常生活，鞏固語言水平。英文則為主要教學語言，老師於中文堂以外時間均會使用英文，創造英文語境增強學生語言能力。主任劇透未來學校增設增設其他語言課程，讓學生可於課外時間學習新語言，從學習新語言中了解不同文化。

多元文化活動 除此之外，保良局建造商會學校經常舉辦不同節日慶祝活動，進一步增強學生世界公民概念，貫徹IB核心理念。校長介紹學校上月舉辦印度排燈節慶祝活動，有印度裔家長到場向學生介紹印度文化，學生可品嘗印度小吃及按照傳統畫Rangoli，當日學校氣氛熱烈，學生玩得不亦樂乎。

面試貼士 不少家長最關心的面試方面， Christine透露面試主要以遊戲方式進行，學校設置玩具先讓小朋友放鬆，其後老師會講故事及詢問小朋友簡單問題如「這是甚麼顏色」等，觀察小朋友社交技能、自我管理技能、思考技能和溝通技能。家長亦會與老師分享對學校及小朋友的期望，讓學校了解小朋友的興趣及需求，以便學校提供量身定制的支持。學校期望，家長及小朋友享受面試當中的樂趣，不鼓勵家長給予小朋友不必要的壓力。