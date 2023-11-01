香港學校｜保良局羅氏基金中學 自創生物科技課程

保良局羅氏基金中學曾獲5次保良局傑出學校獎，可謂保良局眾多學校中最優秀的學校。該校致力於STEAM發展，曾獲得多個相關獎項，如國際遺傳工程機器設計競賽金獎、行政長官卓越教學獎──科學教育等。該校更設計不少特色課程，例如現在學界少有提及的生物打印技術，即是以幹細胞利用3D printing打印出器官。文：袁雅婷 攝：陳奕釗

跨學科發展 讀醫科出身的校長孫嘉俊博士，相信每個學生都有自己特質，希望能培養和發展學生的才華，使他們成為熱愛學習的人，並在喜愛的學科上好好發展。學校設計各種跨學科活動，例如透過藝術及話劇，加深學生對中文科的興趣。

自創生物科技課程 保良局羅氏基金中學創造不同課程，例如中一至中三所有同學必須讀生物科技課程。該校自2004年創校起就設這一科，孫校長相信生物科技非常重要，每個同學都應有基本知識。該校在2019年獲得優質教育基金支持，再加入學界較為少有的幹細胞元素。校方認為幹細胞科學是未來一個很重要的題目，孫校長說：「如果有幹細胞，可以將它發展變成不同的器官。例如我們日後肝臟可能出現問題，但只要將身體其他的細胞變成幹細胞，再由它培植成一個肝臟，減少排斥，起治療功用。」

獎學金肯定學生 此外，學校為學生提供學費減免形式的獎學金獎勵同學，以肯定他們的努力，總成績排名前25名的學生都有不同減免金額，頭3名更學費全免。若同學在藝術、體育或音樂方面有出色表現，亦可獲獎學金，校方希望藉此鼓勵和表揚他們的成果。升讀大學方面，學生多數根據興趣選科，包括醫學、工程、法律、商業、文科等，而大部分同學JUPAS都會拿到Band A，入讀心儀課程。另外，DSE成績好的學生，學校會再補發獎學金以作鼓勵。 發展中藥實驗室 提到未來方向，該校將發展中藥實驗室，他們過去多年進行不少有關中藥的科學研究，例如柑桔核保護性、中醫藥如何去對抗腦退化等。校方相信中藥方面還有很多探究空間，希望同學未來有機會投身中醫藥領域，研究中醫藥對抗不同疾病，都是學校發展的科研方向。

面試貼士：測試中英數水平 建議多閱讀、培養學習興趣 孫嘉俊校長稱，該校有兩輪面試：第一輪會邀請所有同學前往學校，了解同學中英數的能力。通過評估的學生，會進入第二輪面試，繼續測試同學中英數的水平外，還有關於領導才能的面試。學校亦提供音樂、體育、藝術三方面自由選擇的額外面試，如認為自己有獨特才華，校方都歡迎他們參加。 面試貼士方面，孫校長提醒千萬不要去報讀面試班，因為校方相信同學在小學6年學習中，基本已經吸取足夠知識。校方希望創造一個開心的到校面試環境，讓同學面試前不需要那麼辛苦。 學校取錄學生時，無疑較注重中英數的成績，但同學並不是一時三刻就可以提升成績或能力。孫校長建議，「如果同學現在仍念五年級，可多閱讀一些課外書、培養學習興趣、發展一些他們很想研探的項目等，這些對於他們人生是最有益。學生不用單單就我校面試做準備，只須呈現最真實及開心的畫面就可以。」