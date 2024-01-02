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生活
2024-01-02 21:30:04

香港學校│優才(楊殷有娣)書院壓縮正統課程 特色教學培育優秀學生

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優才(楊殷有娣)書院壓縮正統課程 特色教學培育優秀學生

優才(楊殷有娣)書院壓縮正統課程 特色教學培育優秀學生

優才(楊殷有娣)書院不贊成初中補課，學生的功課量很少，教學和升班方式與傳統學校大相逕庭。但該校同學的成績及操行仍相當優異，應屆(2023)畢業生逾三分二考入全球五十大知名學府或熱門學系。究竟學校用甚麼方法培育學生？

文：袁雅婷 攝：陳奕釗

社會領袖須善於溝通

優才(楊殷有娣)書院特別注重兩文三語、語文能力及溝通技巧。學校不單實行普教中，更讓學生學習法文、韓文、日文、意大利文及西班牙文等第三語言。校長譚國偉博士認為，令學生言之有物及掌握優良待人接物和處事方式，才是成功致勝之道。

為了啟發學生的領袖才能並實踐領導技巧，學校鼓勵同學籌辦義工活動，例如在農曆年前，每班需設計一個攤位遊戲，在Game Booth Day讓其他小學生參與，讓優才學生運用知識、能力和技巧。學生還會參加各類交流團，前往世界各地交流，擴闊及培養國際視野。疫情前，每年均有學生前往內地貧困地區義教小學生或進行科學實驗等。讓同學在各個領域盡展所長，培養愛心、服務他人和領袖才能。

學生參加交流團，擴闊及培養國際視野。 全校師生曾一同打破雙節棍健力士世界紀錄。

相比學業成績更著重德育

為全面栽培學生，優才課程圍繞多元智能而設計。譚校長解釋是為了兼顧在不同範疇表現出衆的學生，「很多學校只注重學術成績，而忽略數理資優、語文資優、視感體資優或領袖才能等。」譚校長強調「德育」和「生命教育」是整個課程架構中的重中之重。「學生不論成績多優秀，若沒有正面的人生觀、情緒負面或不尊重生命，我會覺得栽培很失敗。所以在升班標準上，學校不會單看成績，還會看同學操行。即使考全級第一，操行也不能低於B-，否則便要留班。」譚校長舉例，多年前曾有同學考全級十名內，但因操行不佳而要留級，藉此給予警惕，以免將來對社會造成更大傷害和破壞。

藉特色課程 讓學生愛上學習

此外，學校還會壓縮初中同學五分一的正規課程時間，讓他們上一些特色課程，例如才華班、興趣小組及選修課等，希望同學在上課外，能多涉獵其他學科及興趣，目標是讓他們愛上學習。同時，該校功課量亦較傳統學校少，絕大部分初中同學只需一個小時便能完成課堂作業，讓他們有充裕時間閱讀，藉此學習說話技巧及有更多時間與家人溝通相處。

學校推崇愉快學習。 學校推出特色課程，希望學生涉獵其他學科及興趣，讓他們愛上學習。 學校推出特色課程，希望學生涉獵其他學科及興趣，讓他們愛上學習。 學校推出特色課程，希望學生涉獵其他學科及興趣，讓他們愛上學習。

2021全球IB學校 排名第11

成績方面，學校前年出了3位IB狀元，在全球3,500所IB高中學校中名列第11，香港則排名第3。2023年該校學生IB成績亦不俗：有一個45分狀元、兩個44分榜眼。而本屆69位畢業生中，該校有86%同學在Jupas獲得好成績，能入讀心儀大學及課程，當中三分二同學獲全球一百強頂尖大學取錄，能入讀本港三大佔54%，海外頭50大知名學府佔12%，更有6位學生獲港大和中大醫科取錄。

校長譚國偉博士與學生合照。 學生與老師及校長的關係融洽。 本屆有6位同學入讀本港三大的醫學院，接近總畢業生10%。

面試貼士：著重操行及具領袖才能

該校並不完全以成績掛帥，學生的操行同樣重要，如要升班，操行不能低於B-。基於這個原則，投考學生其操行必須達B+或以上；因為在小學時行為不端，縱成績多好，將來對社會未必能作出貢獻或幫助。此外，優才書院是一所資優學校，競爭激烈，在成績方面，學生最低要求是中英數至少達2A、1B；近年，中學部取錄的同學絕大部分中英數均達3A。由於各間小學評分都有差異，有鬆也有緊，優才書院對學生成績會酌情處理。例如他們在多元智能項有突出表現的話，校方便會積極考慮。

面試包括單對單及群組兩部分。譚校長指，可能是一班同學共同完成一個實驗或共同討論一些議題，教師會觀察學生在講話或合作方面有沒有領袖才能，或做實驗時會否具創新思維，以及學生是否有團隊精神等。

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優才(楊殷有娣)書院校長譚國偉博士

優才(楊殷有娣)書院校長譚國偉博士

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