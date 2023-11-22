香港學校｜協恩中學 規劃個人成長計劃 讓學生嘗試更多

協恩中學可謂既傳統又創新的名校。傳統在於大家對協恩一襲藍色長裙的印象；創新是其以不同類形的活動推動學生學習的方式。說到名校，當然是因其經常尖子及狀元輩出，就在去年，協恩便出了一位8個5**狀元，並選讀了醫生或律師的專科課程。該校在各方面獲獎無數，尤其近年重視科研發展，校方藉著參加這方面的比賽，提升學生解難、自主及協作溝通等能力。 文：袁雅婷 攝：董立華

以活動推動學習 助理校長何冠霖稱，協恩中學跟本港很多學校一樣，都以全人教育為教學特色，但該校與其他學校最大分別是很重視活動，並以此推動學習。他舉例，很多學校都以課外活動形式做聯課活動，協恩反而相信學習活動本身能帶動學習，因此提供各類型活動，例如該校運動表現很傑出，有廿多個運動團隊，他認為運動可推動學生學習分配時間及培養堅毅精神等。該校又透過音樂學習、辯論等活動，培養學生的價值觀、技能及推動他們學習。

資源及課程較為彈性 何助理校長指，協恩是直資學校，其資源及課程相對資助學校較為彈性，近年學校極重視科研學習，初中已有STEM課程，透過科研活動帶動學生學習科學、解難能力、團隊精神，並提升對科學的興趣。學校並跟港大合作，設有西班牙文、法文、日文和韓文外語班，讓同學課後參與，銜接將來DSE考試。

體驗扶貧及義教 除此以外，校方為同學規劃個人成長計劃──中一學生可參與本地歷奇訓練營、中二學生曾去越北的連南做扶貧及義教、中三學生去台灣學習和交流環保及藝術方面的知識。學校還會安排中四全級同學，前往舊生或家長的企業實習、中五學生曾往柬埔寨做扶貧工作等。早前因疫情學生沒法出國，校方則持續進行計劃，只是轉為本地活動的研究及參觀等。何助理校長說：「學校想讓每級同學都可以參與活動，學生的部分學費已撥入個人成長計劃，參與這些活動不需要額外收費。」活動旨在培訓領導人才或「僕人領袖」，希望同學不但有很強的個人能力，更能夠服務社會、有自主學習能力、自強精神及變得獨立。

5個5**尖子選讀音樂 該校學生在升學方面的出路很廣，她們會按個人興趣作升學選擇。過往曾有不少尖子，對選科都有很闊的興趣，例如幾年前有個在DSE考獲5個5**的同學選讀音樂；還有個畢業後研究恐龍學科的恐龍博士等。亦有學生選擇海外升學，包括入讀牛津、劍橋等著名學府。 重視科研發展 此外，學生樂於參與各類型比賽及活動，並且都能獲得好成績。例如體育方面，在疫情前該校連續35年都奪得「中銀紫荊盃」就是學界團體女子運動的總冠軍，該比賽因疫情暫停了。音樂方面，學校會帶同學參加南韓舉行的「World Choir Game」，即世界合唱團比賽，並曾在學界音樂節獲得最佳合唱團獎。該校普通話辯論隊也曾參加亞洲比賽，同時勇奪冠軍。戲劇組在戲劇節亦都獲不少獎項。 科研是校方很重視發展的項目，每年都會參加青協「香港學生科學比賽」。何助理校長稱，「學校覺得科研的過程能夠很好的讓學生學習解難，老師希望同學透過觀察生活日常，有否困難或者需要解決的問題，從而去做一些研究或發明，去幫助社會變得更好。」該校亦一直參加不同的科學比賽，更曾有同學勝出，進而去伊朗或韓國等地方繼續參賽。